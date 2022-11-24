Как снизить санкционные риски компании в 2022 году

В нашей статье мы поговорим о том, какие есть способы снижения рисков. И что могут предпринять пострадавшие от санкций лица.

Санкционные риски компаний в 2022 году

Существует несколько видов рисков, которые образовались в результате введения санкций. Разберем подробнее, что каждый вид из себя представляет.

Сложность взаимодействия с кредитными и иными организациями

Ввиду того, что банки и иные партнеры опасаются попасть под давление, сложность отношений с ними значительно увеличилась. Связано это с тем, что они с особым контролем проверяют операции и сделки, вызывающие хотя бы малейшее сомнение в законности в условиях санкций.

Риск может заключаться в блокировке операций, представлении большего количества документов, в невозможности открыть банковский счет или в сложности такого открытия.

Вторичные санкции

Сначала следует пояснить, что подразумевает понятие вторичных санкций. Это ограничительные меры для тех, кто нарушил уже введенные санкции. Такой мерой может быть включение лица в так называемый список SDN (список специально назначенных граждан и заблокированных лиц).

В нем числятся организации и частные лица, представляющие угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике США.

На заключение сделок с такими лицами вводится запрет. В санкционный список можно попасть, если вы имели дела с лицом, которое уже находится под санкциями.

Более того, если вы заключаете сделку с компанией, которая прямо не находится под ограничениями, вы тем не менее можете попасть в ЧС. Дело в том, что такая компания может принадлежать лицу, находящемуся под наказанием. Риски вторичных санкций есть всегда.

Отсутствие возможности свободного перемещения

В некоторых ситуациях при решении деловых задач необходимо личное присутствие. Однако в условиях действующих запретов перемещение в другую страну не всегда является возможным.

Такая необходимость может возникнуть при распоряжении заграничными сбережениями (иным имуществом) или в других обстоятельствах.

Риск стать банкротом

Такое количество ограничений не может не сказаться на деятельности компаний. Санкции приводят к нарушению поставок, сроков и так далее. В итоге возникают убытки, разногласия с контрагентами, судебные споры, в том числе о признании должника банкротом.

Указанных случаев становится все больше, так как текущая обстановка угрожает бизнесу.

Риск вероятной ответственности по УК

В текущий момент уголовной ответственности нет. Данный риск пока является потенциальным. Дело в том, что наличие подобной ответственности находится только в виде законопроекта. Рассмотрение по нему было перенесено Советом ГД ФС. Но результатов пока нет.

Законопроект предусматривает ответственность по ст. 201 УК. Наступает она за злоупотребление полномочиями при извлечении выгоды, в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против РФ.

Проще говоря, стремление избежать санкции может быть воспринято наоборот, как их соблюдение.

Ответственность в данный момент заключается в наложении штрафных санкций в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы за период до пяти лет. Также могут грозить принудительные работы, лишение права занимать определенные должности, лишение свободы до 10 лет.

Нарушение условий договора с контрагентами

Конечно, ситуация с ограничительными мерами не могла не повлиять и на отношения с партнерами. Тем более если в условиях договора санкции не прописаны как обстоятельства непреодолимой силы или подобные условия не зафиксированы в ином виде.

Разумеется, что из-за текущей обстановки многие поневоле нарушили договорные обязательства. Что, в свою очередь, может являться поводом для расторжений договоров, судебных разбирательств и прочих конфронтаций с контрагентом.

Валютные ограничения

Санкции сильно затронули и валютное законодательство. Появились проблемы с вывозом и переводом денежных средств за пределы РФ. Наложены ограничения на пользование иностранными счетами.

Наблюдаются сложности в открытии зарубежных счетов. Появились штрафные санкции за незаконные валютные операции, опасность блокировки иностранных активов и прочее.

Управление санкционными рисками

Расскажем о том, что можно предпринять в целях урегулирования последствий санкций.

1. Действия при трудностях взаимодействия с банками и иными организациями:

нужно подтвердить организации (банку), что вы можете с ним взаимодействовать без последствий для них. Для этого можно представить заключение эксперта, являющегося профессионалом в данной отрасли, о том, что вы безопасны для контрагента, и указать, на основании чего сделаны такие выводы;

проанализировать риски на предмет сохранения своих активов в случае неблагоприятных для вас событий;

проверить наличие лояльных контрагентов (в том числе за рубежом), с которыми можно взаимодействовать более комфортно.

2. Избавиться полностью от риска вторичных санкций невозможно. Однако можно предпринять следующие меры:

проверить наличие партнера в черном списке;

узнать о наличии в компании нежелательных связей или людей;

удостовериться, что сделка не является санкционной. Это могут быть сделки с компаниями из секторов экономики, в отношении которых введены ограничения;

предусмотреть риски в договоре путем подтверждения того, что контрагент не имеет отношения к санкциям. Прописать условия о форс-мажоре.

3. При отсутствии возможности свободного перемещения, возможно, часть вопросов смогут решить следующие методы:

изучите иностранное законодательство на предмет необходимости личного присутствия;

оформите доверенность на представителя, находящегося за пределами РФ;

используйте электронный документооборот. Но в иностранном государстве также предусмотрены свои нормы подписания документов через ЭДО. Поэтому в данном случае также следует изучить нормы государства, с которым планируется взаимодействовать.

4. Обезопасить себя полностью от банкротства так же, как с вторичными санкциями, невозможно, но можно предпринять следующее:

вовремя уведомлять контрагентов о невозможности исполнения обязательств;

заключать допсоглашения по урегулированию разногласий;

изначально включать в договор условия о форс-мажоре.

5. Во избежание ответственности по статье 201 УК можно тщательно проанализировать риски при соблюдении санкций на предмет наличия в таком соблюдении состава уголовного преступления.

6. Для снижения последствий нарушения условий договора с контрагентами потребуются перечисленные способы:

так же как при рисках с банкротством своевременно уведомляйте контрагента о невозможности исполнить обязательства;

задокументируйте спорные моменты;

пропишите в договоре условия о форс-мажоре.

7. Относительно валютных рисков можно предпринять такие действия:

проверять валютные операции на соответствие действующим нормам закона о валютном регулировании;

проконтролировать, не распространяется ли на тот или иной вид операции предусмотренная законом ответственность.

Способы снижения санкционных рисков

В целях снижения рисков очень важно проверять контрагента, с которым вы планируете сотрудничать, а также включать в договор условия, которые касаются санкций.

Проверка контрагента

Такая проверка поможет вам определить, способен ли контрагент исполнить свои обязательства по сделке. Есть ли у него все необходимое для этого, были ли ранее прецеденты его недобросовестности. Или сможет ли он, попросту говоря, произвести оплату.

Более того, если вы ранее уже проверяли контрагента, что-то могло измениться, поэтому необходимо поддерживать сведения о нем в актуальном состоянии, то есть заново перепроверять. Более подробно о том, как провести такую проверку, мы расскажем в следующих разделах.

Еще одним способом снижения рисков являются определенные условия договора.

Условия договора

Речь идет о так называемом заверении об обстоятельствах. Возможность применения такого условия прописана в статье 431.2 ГК. Говоря проще, если стороне договора известны обстоятельства (в прошлом или будущем), которые имеют значение для договора, она предоставляет другой стороне заверение этих обстоятельств.

То есть такая сторона берет на себя ответственность за достоверность предоставленных сведений. В случае их недостоверности сторона обязуется возместить убытки, причиненные такой недостоверностью, или уплатить договорную неустойку.

Такое заверение позволяет распределить риски между сторонами сделки. Поэтому заверение об обстоятельствах может быть использовано и при минимизации санкционных рисков. Также рекомендуется установить в договоре, какие именно санкции стороны считают обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

Условия в договорах для минимизации рисков

Как упоминалось ранее, такое условие может быть оформлено в виде заверения об обстоятельствах, которое может выглядеть как дополнительное соглашение к договору. Или это может быть указано в тексте договора, в предмете которого можно указать, какие гарантии предоставляет сторона (какое заверение), а в разделе, предусматривающем ответственность сторон, с отсылкой на положение в предмете договора указать вид ответственности за недостоверность таких сведений.

В условиях дополнительного соглашения нужно указать, что сторона-1 заверяет сторону-2 об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора. Далее следует прописать, какие именно обстоятельства.

Как вариант, это может быть подтверждение того, что контрагент не имеет отношения к лицам, находящимся под санкциями, не заключает договоры, которые могут подпадать под ограничения, и прочие условия, связанные с подобными запретами.

Второе условие — это обстоятельства форс-мажора. Например, можно указать, что стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно возникло в результате действия обстоятельств непреодолимой силы.

Далее нужно прописать, что является обстоятельствами непреодолимой силы. Например, под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли в результате… Далее идет перечисление условий форс-мажора, среди которых могут быть санкции иностранного государства или санкции государственной власти и другое.

Как проверить контрагента и провести комплаенс

Много информации для проверки контрагента есть в открытых источниках на официальных сайтах различных ведомств. Если вы не хотите самостоятельно проводить подобный анализ, вы можете обратиться к организации, которая занимается такой проверкой.

По результатам вы получите структуру всех возможных открытых сведений о вашем партнере.

Обычно при проверке запрашиваются:

выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

выписка из реестра СМП;

справка из ИФНС;

судебные решения;

сведения об отчетности;

выписка исполнительных производств;

закупки с участием контрагента, наличие в списке недобросовестных поставщиков;

сведения об обременениях;

список проверок;

приостановление операций по счетам;

наличие лицензии.

Также можно запросить непосредственно у контрагента:

копию устава;

копию доверенности представителей;

договоры аренды;

наличие реальной продукции;

Помимо прочего, вам нужно убедиться в том, что:

организация не находится в стадии банкротства;

занимается деятельностью, предусмотренной ОКВЭД;

адрес достоверен;

количество сменившихся руководителей указано верно;

наличие долгов;

Также вы можете лично приехать к контрагенту, чтобы убедиться в достоверности его деятельности.

Что касается комплаенса, то данный термин может быть не всем знаком. Такое определение не закреплено в каком либо НПА. Однако есть упоминание о нем в «Методических рекомендациях по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции».

Комплаенс — это обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.

Иначе говоря, комплаенс — это соответствие организации всевозможным требованиям и критериям, которые касаются как внешних факторов (законодательство), так и внутренних процессов (этика, поведение).

Для проведения эффективного комплаенса рекомендуется организовать в компании отдельное подразделение, или можно передать эту функцию на аутсорсинг. Потому что соответствие всем необходимым нормам — довольно сложный процесс, которым трудно заниматься параллельно с выполнением основных задач организации.

Чтобы комплаенс приносил результат, необходим постоянный мониторинг бизнес-процессов. Некоторые уже используют для этого специальные функции, которые позволяют автоматизировать проверку данных контрагентов, что, в свою очередь, упрощает процесс комплаенса.

Подготовка работников к соблюдению требований комплаенс рисков подразумевает обучение на предмет соответствия комплаенс-системы.

Можно сказать, что комплаенс — это анализ всевозможных факторов, которые позволяют организации держаться на плаву и иметь хорошую репутацию. Поэтому в организации должны быть специалисты, которые способны анализировать и структурировать все необходимые данные, а результаты решений обсуждать с руководством.