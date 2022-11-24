Интервью

Как заработать на телеграм-канале в Краснодаре

Администраторы пабликов «Сарказм Помидоррова», «Туподар», «Афиша Краснодара» и «Шанхай Краснодар» рассказали Кублогу о телеграм-монетизации, трудовых буднях и как маркетологи верят в Телеграм.

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Как заработать на телеграм-канале в Краснодаре
Иллюстрация: Анна Пчелина/Клерк.ру

Андрей Помидорров, создатель трех пабликов в Телеграме

Об Андрее

Образование высшее, инженер-эколог. В Краснодаре – с 2004, до этого жил в Новороссийске. Работал журналистом в «Юга.ру», «Живая Кубань», несколько лет имел свой зоомагазин, сейчас занимается интернет-проектами, в том числе является обозревателем Кублога.

У меня три канала в Телеге:

  1. «Сарказм Помидоррова» – шутки на злобу дня, 3 200 подписчиков. Появился в 2017 году, вырос из Фейсбука, запрещенного сейчас в России.
  2. «Краснодача» – вестник садовых товариществ на Ейском и Ростовском шоссе, в одном из которых я живу. 2 100 подписчиков. Вырос из паблика во Вконтакте, который был создан лет 5-6 назад, вторым был инстаграм, а телеграм-канал возник на волне запрета инсты.
  3. «Дикий Юг» – о природе. 1 200 подписчиков. Создан в 2020 году, но постов в нем долгое время не было, я просто застолбил название, и до марта 2022 года там был один подписчик.

Аудиторию я набирал очень вяло. За первые четыре года в «Сарказм» пришло человек 500.

Во-первых, не так много и было людей в Телеге. Во-вторых, постил я не каждый день и вообще специально канал не раскручивал, не настаивал на нем.

Взрыв роста произошел, когда произошли все другие взрывы, – весной этого года. Все пошли в Телеграм.

Мои паблики то один канал перепостил, то другой. Так я и набрал достаточно подписчиков, чтобы ко мне обратились рекламодатели.

Меня ломает искать рекламодателей напрямую, писать кому-то: «Здравствуйте, у меня есть такой паблик, не хотите ли...» Я не продажник.

Все, кто дает рекламу, сами меня находят. И еще биржа телеграм-каналов «Телег.ин» притягивает неплохо (есть и другие биржи, например EpicStars, Telegrator – ред.). Просто регистрируешься там, если у тебя есть больше двух тысяч ненакрученных подписчиков. Платят рублями.

Самые дорогие телеграм-паблики Краснодара на бирже «Телег.ин».

Снимок экрана 2022-11-11 в 11.44.23
Снимок экрана 2022-11-11 в 11.44.23

Снимок экрана 2022-11-11 в 11.44.57
Снимок экрана 2022-11-11 в 11.44.57

В Телеграме достаточно легко узнать, что у тебя накрученные подписчики. Там же справа от каждого поста есть иконка с глазом и цифрой – счетчик просмотров. Либо ты будешь скрывать его, отключая счетчик, либо будешь честен, и это все оценят.

Если у тебя 10 тысяч подписчиков, а счетчик просмотров показывает цифру 100, то все очевидно: подписчики купленные, канал никто не читает.

В этом плане забавна госпожа Елена Золотова, бывшая редакторка «Краснодар +», кубанская пропагандистка. Ей нравится блогерская тема, она завела тг-канал: там у нее около 10 тысяч подписчиков. При этом у каждого поста не больше 200 просмотров.

2022-11-21 13-42-17
Скрин экрана 2022-11-2113-42-17

Сетка вещания у меня есть: в «Сарказме» делаю 1-2 поста в день, в «Краснодаче» – 5 постов, в «Диком Юге» – 2-3 поста. Четкой привязки ко времени нет.

Каждый день получается в среднем 10 постов – почти как работа.

Обычно довольно быстро получается, но иногда один пост может занять время: требуется что-то уточнить или подобрать фото. Но удобство в том, что вешаешь новости на ходу, между другими делами.

Доход за октябрь 2022:

  • «Дикий.Юг» – 300 рублей (100 рублей пост).
  • «Краснодача» – 6 тысяч рублей (140 рублей пост).
  • «Сарказм» – 6 тысяч рублей (250 рублей пост).

Как происходит ценообразование: условно берешь количество твоих подписчиков и делишь их на десять – это и есть цена одного твоего поста.

Если у тебя 3 000 подписчиков, то пост будет стоить 250 – 300 рублей.

Эту пропорцию я применяю к себе. Но когда заказов становится много, я повышаю цену.

Как устроена биржа: заказчики платят в «Телег.ин», тот – перечисляет мне.

Цена, которую видят клиенты, больше моей. Плюс я тоже плачу бирже комиссию. Итого, процентов 20 от общей суммы они себе забирают. Выводить деньги можно три раза в неделю.

Бывает, клиенты и напрямую обращаются. Несовершенство (для биржи) этой системы в том, что любой канал заказчики могут найти и сами. В этом случае будут платить мне чуть меньше, а я получу чуть больше.

Я ставлю цену 250, клиент видит 270, я получаю 230. Когда клиенты обращаются ко мне напрямую, я получаю свои 250.

В принципе, если у вас количество подписчиков перевалило за 30 тысяч, можно уже не париться с биржей, таких сами находят.

Я не хочу превращать свои каналы в помойку. Стыдно иногда в «Сарказме» размещать много рекламы. Одно дело, если ты – новостной канал: две-три проскочившие рекламы сильно глаз не режут. А в «Сарказме» у меня в день только один лично мой пост.

Когда реклама идет через пост, как-то стремно. Даже мне самому. Но такие времена наступили. Я надеюсь, подписчики меня понимают.

Снимок экрана 2022-11-11 в 11.43.48
Снимок экрана 2022-11-11 в 11.43.48

В «Диком юге» я рекламу почти не вешаю: там не так много подписчиков, мало что попадает под тематику, а строительным компаниям и юристам я отказываю, потому что «Дикий юг» я создавал как площадку про природу, не хочу забивать эту волну. Если там и есть реклама, то она либо про науку, либо про обучение, путешествия, спорт.

Редактор канала «Туподар» (анонимно)

Об этом человеке

По образованию – учитель математики и информатики, работал в разработке приложений для малого бизнеса, в паре пресс-служб органов власти, был редактором пары локальных интернет-медиа.

О проекте «Туподар» читайте кубложное интервью 7 с этим же анонимным спикером.

Паблик «Туподар ↯ Краснодар» в Телеграме был создан в 2016 году и имеет 41,6 тысяч подписчиков.

Со всеми рекламодателями мы работаем напрямую. Опыт взаимодействия с биржами у нас исключительно негативный.

Возможно, адекватные биржи появились, но раньше нас бесило, что заработанное мы можем получить только через два месяца после фактического оказания услуг. Так было еще в 2020 – 2021 годах (последний раз я налоги за доход с бирж декларировал в этом году, значит получал их в 2021).

А если оплата по CPA (Cost Per Action – модель оплаты интернет-рекламы, когда оплачиваются только определённые действия пользователей на сайте рекламодателя – ред.), то там сплошь обман.

Несколько раз проверяли, и постоянно нас кидали и биржи, и рекламодатели. Например, наш счётчик считает 300 переходов по ссылке биржи/рекламодателя, а биржа фиксирует только 48.

Или договариваемся, что промокод действует месяц, а биржа отключает его через день: то есть реклама работает, но платят нам только за первых клиентов, а остальных биржа/рекламодатель забирают бесплатно.

По оферте любой биржи все проблемы – только ваши, а если не нравится, вас просто забанят, и дело с концом. Поэтому в Телеграме мы работаем только напрямую.

Наверное, это касается не всех платформ. Не уверен, что стоит называть те, с которыми мы работали, – ещё прибегут с исками. Все они были, к слову, ещё и полудохлые в нашем случае, так как ни одна биржа не обеспечит нам полную загрузку.

Наверное, биржи актуальнее для каких-то селебрити с огромными аудиториями, которые могут позволить себе меньше рекламы, но при этом задорого.

Но мы так и не нашли достаточно удобную и прозрачную для нас биржу. По факту, размещения через биржи обходились нам большим трудом и для нас дешевле, чем прямые.

Разумеется, мы платим налоги. К счастью, с развитием цифровых и бухгалтерских сервисов это стало довольно простой и понятной штукой, можно не нервничать, и справятся даже подростки.

Телеграм по доходам отдельно не считаем, так как много кросс-платформенных кампаний и условия размещения адаптивные.

(Собеседник не ответил на вопрос о стоимости рекламных публикаций и о доходах паблика «Туподар»- ред.)

У нас выходит примерно десяток новостных постов в день, редко – полтора десятка. Физически сложно «рожать» больше публикаций на узком поле одного региона.

Помножьте этот фактор на «тошноту». «Тошнота» – это число постов, на котором читатель от вас скипает (пролистнет – ред.) из-за нежелания просматривать напощенное за день.

Но для многих и это количество постов – слишком. Есть тематики, где один пост в день (например @stupach 16, @kokorin_roman 8) или в неделю (например, @valkovich 5, @develkrasnodar 9, @clearhorizonorg 12)– отличный показатель. Я от них не отпишусь при любой частоте.

Во что может развиться тг-канал

В более крупный или в замерший канал. Изредка у владельцев на базе каналов появляются побочные бизнесы, например, в консалтинге.

Но это, насколько я могу судить по известным мне примерам, прям случайности, а не результат плана.

Телеграм пока ещё остаётся просто относительно популярной незаблокированной площадкой с работающими гиперссылками и репостами. Никакого уникального буста (boost – англ. повышать, ускорять – ред.) он сам по себе не даёт.

Невозможно подсчитать, сколько времени мы тратим на работу с рекламодателями, так как эта работа вплетена в другую: нельзя отвязать работу с рекламными публикациями от обычных, потому что сами по себе эти ваши рекламные публикации никому не нужны.

Рабочий день у нас обычно длится 12–15 часов.

Если день удачный и рекламодатели уже профи, то расходуется 2-10 минут на один пост: клиенты сами всё пришлют, напишут что, когда и как опубликовать. Люди дела – да хранят боги их здоровье.

Если случаи нетривиальные, то на разъяснения, консультации, переговоры, согласования, рерайт, коррекцию и форматирование только для Телеграма и только рекламных публикаций может уходить до 4 часов.

Но проблема в том, что это не разом, а в постоянном расфокусе, рвано, по несколько минут в течение рабочего дня.

Бизнес в Телеграме – отличный бизнес, недостатков нет.

За исключением того, что он вам не принадлежит. И в любой момент может исчезнуть по воле усталого модератора, нанятого Телеграмом в развивающихся странах, по ошибке программного алгоритма или велению «бешеного принтера».

Я имею в виду случаи, когда площадка блокирует ваш аккаунт по любой причине: справедливой, несправедливой, по ошибке, из-за сбоя, по неверной оценке модератором публикаций, содержания видео или значения слов, по законам другой страны – и вашего бизнеса больше нет.

Пример: в 2015 году заблокировали 7 группу «Типичный Краснодар». Блокировали и их конкурента – паблик «Краснодар № 1|Телетайп»: они более года провели в бане, ведя переговоры с платформой. Уговорили. Не все могут позволить себе год простоя.

А вот типичный бан из-за криворуких копипастов: история пользователя, канал которого внезапно заблокировала в Телеграмме индийская компания.

Ну или банально госорганы занимаются цензурой: Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram в стране.

Елена Болдырева, создательница проекта «Афиша Краснодара»

О Елене Болдыревой

Закончила филфак КубГУ, работала журналистом и редактором, писала об архитектуре и дизайне, была главредом краснодарского интерьерного глянца Hi home. Последние восемь лет занимается проектом «Афиша Краснодара» и городскими культурными проектами (ярмарки, фестивали, лекции, экскурсии).

Суммарно у «Афиша Краснодара» 6 в трех соцсетях больше 250 тысяч подписчиков. В Телеграме сейчас 4,6 тысячи.

Мы создали тг-канал в марте 2022 года, когда стало очевидно, что может быть заблокирован Инстаграм (запрещен в РФ). Заскочили в последний вагон.

За пару лет до этого хотели идти в телеграм, но кто-то уже занял наш адрес. И ладно бы занял, еще и оформил канал под нас и полностью тырил наш контент.

Даже сделал бот и пару реклам продал, судя по всему. Мы раз десять писали в поддержку Телеграма, чтобы фейковый аккаунт заблокировали, но нам так никто и не ответил, и мы забили.

Но по сравнению с супероперативной техподдержкой в других сетях осадочек, конечно, остался.

В общем, в 2022 году мы создали наш телеграм-канал с адресом afisha_krr (в остальных сетях адрес «Афиши Краснодара» – afishakrr). Все подписчики – живые, пришли из других сетей, в основном, конечно из заблокированной Инсты.

Что касается создания уникального контента для разных соцсетей – диверсификации, то сколько «Афише» лет (ей уже восемь лет – ред.), столько и висит этот вопрос.

На всех тренингах прекрасные люди в хороших костюмах рассказывают, что, ребята, вы должны делать суперразный контент для всех соцсетей.

Но объективно, кроме очень богатых компаний, которые ведут свои корпоративные соцсети и имеют соответсвующий человеческий ресурс, лично я не встречала бизнесы, которые бы по-серьезке генерили абсолютно разный контент для разных соцсетей.

По той простой причине, что это тупо очень дорого.

Да, у «Афиши» есть различия в форматах для разных площадок, и для Телеги тоже, но они не концептуальны. Где-то мы ставим обложки, где-то – не ставим. В Инсте проще воспринимать картинки, листалку. В Телеге – тексты.

Мы следим за юзабилити, учитываем это. Но это не тот мифический диверсифицированный контент, который бы учитывал такие же мифически разные аудитории соцсетей. У нас в среднем выходит один рекламный пост в день. Иногда реже, иногда чаще.

Продаемся напрямую, не через биржу, оплата через онлайн-кассу.

Рекламных форматов около десятка:

  • рекламный пост в Телеграме;
  • рекламный пост во всех наших соцсетях;
  • нативная реклама, которой «Афиша Краснодара» и славится: обзоры, подборки, статьи.

Базово рекламный пост на «Афише» в Телеграме стоит 4 тыс рублей. Выход во всех наших сетях имеет вилку от 4 до 20 тысяч рублей за публикацию.

Во Вконтакте у нас 125 тысяч подписчиков, в Телеге – 4,6 тысяч. Не будем говорить про Инсту, там сейчас все сложно, но со стороны рекламодателей интерес к нашему Вк и Тг примерно равный, к Телеграму иногда даже выше.

Что парадоксально: в ВК средний охват раз в шесть выше за те же деньги: 6-7 тысяч просмотров во Вконтакте против 1-1,3 тысяч в Телеге.

Логикой это постичь трудно...

Мне думается, что на самом деле мы имеем дело с наивным маркетингом: все услышали, что Телеграм – это круто, и пошли покупать там рекламу.

Как это реально работает? Маркетолог уверен, что тысяча просмотров в Телеграме – это принципиально иные по платежеспособности люди, чем тысяча просмотров во Вконтакте?

Или что просмотр в Телеге – глубже и осознанней, чем в ВК? (Тут, кстати, уже больше похоже на правду.)

При этом конверсию лидов из Вк и Тг крайне мало кто замерял. Во всяком случае, обратной связи от наших рекламодателей у меня по этому нет, а мы спрашиваем регулярно.

Телеграм кратно дороже, чем во Вконтакте. И дороже потому, что стоимость подписчика в Телеге тоже выше, чем в любой другой соцсети, причём в разы.

Прибавила ли «Афиша» в заработке с появлением своего телеграм-канала, я сказать не могу: это произошло в сложной экономической ситуации, которая к тому же постоянно меняется. Но мы как минимум на плаву, что уже хорошо)

Конечно, популярность Телеграма связана с блокировкой Инстаграма. Все-таки это текстовая соцсеть, а значит, по определению элитарная история.

Вернется ли пользовательский интерес к тексту благодаря Телеграму? У какой-то части аудитории – да.

Более читающие люди и первыми пришли в Телегу, и больше сейчас кайфуют. Я сама свою «Афишу» читаю в Телеге.

Но я уверена, что процентов 80% рекламодателей вернутся в сейчас запрещенный Инстаграм, если такая возможность появится. Хотя бы потому, что у них там заморожены намоленные группы, на раскрутку которых они кучу лет тратили кучу денег.

Администратор паблика «Шанхай Краснодар» (анонимно)

Об этом человеке

Образование высшее, специалист по сервису и туризму. По профессии не проработал ни дня.

Паблик «Шанхай Краснодар» в Телеграме создан 2021 году, сейчас у него 5,6 тысяч подписчиков.

В сети, которую нельзя называть, мы были ещё с 2019 года. После ее блока 20-25% активной аудитории оттуда перешла в Телеграм.

Тематика нашего канала – это новости и события Музыкального микрорайона, пожалуй, самого неоднозначного района нашего города.

Освещаем проблемы, которые касаются практически каждого жителя: дороги, отключения электроэнергии, отсутствие социальных объектов, вывоз мусора, затопления.

Самое главное, что благодаря паблику и его активным подписчикам, часть проблем на районе решается. Глобальное что-то мы конечно не в силах сделать, но вспомнилось, как летом после наших публикаций скосили довольно много амброзии.

Какие-то из новостей доносим с юмором, думаю, это тоже играет свою роль в наращивании аудитории.

Сколько новостных постов в день – не считаем (5-10 постов, не считая рекламы – ред.), между рекламными промежуток обычно делаем минимум час. Первый рекламный пост выходит в 8.00-9.00.

Мы обычно даем четыре рекламных поста в день, но думаю в дальнейшем сократить их до трех.

Ценообразование у нас довольно простое. Растут подписчики, растёт количество просмотров у публикаций – соответственно, от этого отталкиваемся. Также знаем примерные цены на рекламу у подобных районных пабликов.

Работаем и через биржу, и напрямую.

Кто-то находит нас на бирже, а потом пишет напрямую в Телеграм нам, чтобы процент бирже не отдавать.

Основной прирост подписчиков произошел в феврале/марте 2022 года после всем известных событий с социальной сетью, которую нельзя называть.

Сейчас прирост есть, конечно, но уже не такой сильный, спасибо крупным городским пабликам которые нас репостят: «Краснодар № 1|Телетайп» и «Туподар ↯ Краснодар». Из крупных городских пабликов я, например, читаю только их.

Бизнес-план у нас отсутствует. Мы подняли цены на рекламу после того, как набрали около четырех тысяч подписчиков – не сильно, примерно на 20%.

Скриншот с сайта telega.in
Скриншот с сайта telega.in

В последнее время рекламы в группе стало многовато, и это негативно сказывается на аудитории, хорошо хоть берём не всю, а фильтруем.

Возможно, придётся повысить ещё стоимость рекламы, но, конечно, это с учётом того, что и количество подписчиков будет расти. Иначе смысла в увеличении прайса не вижу. И просто будет некрасиво по отношению к нашим постоянным рекламодателям.

Сейчас вся работа паблика практически на мне, есть только помощник модератор, который блокирует нарушителей.

Я не считал, сколько трачу на паблик времени. График свой могу варьировать. Думаю, вся моя деятельность занимает не менее 8 часов в день: поиск информации, подготовка текстов, оформление постов, ответы и согласование постов с рекламодателями.

Ведение паблика стало моей основной работой, но также есть и дополнительный заработок, он тоже связан с соц-сетями: я веду и продвигаю коммерческие аккаунты.

Да, зарабатывать в Телеграме можно, здесь самый дорогой подписчик. Многие лепят однотипные паблики с ворованными новостями и контентом (названия этих групп не запоминаю, но их очень много), и ничего – даже в таких пабликах заказывают рекламу.

В сравнении с запрещенной Инстой вижу одни плюсы. Не считая таргетированной рекламы: пока в Телеграме с этим непросто, слишком дорого войти в таргет для обычного владельца районного паблика.

Я пока с таргетингом в Телеграме только разбираюсь, не все нюансы знаю. Но для запуска продвижения рекламы, которая будет показываться вашей целевой аудитории, в Телеграме нужно внести в личный кабинет 3 000 евро.

А вообще перспективы Телеграма безграничны, учитывая блокировку Инсты. Аналогов у него пока нет.

Подготовила Анна Пчелина.

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