Несчастный бухгалтер просит совета, а неизвестный слил презентацию самарских налоговиков. Чем живет форум «Клерка» на этой неделе

Ну и че это бухгалтер несчастный

А мы и сами не знаем, просто человек так подписался на форуме. Отчаянный вопрос:

«Директор предлагает не платить НДС с аванса полученного от покупателя. Вопрос – Как налоговая может отследить это действие? помогите ответом кто может!»

Коллеги отвечают:

«Если директор готов платить штрафы и пени – это его выбор. ИФНС достаточно часто запрашивает у банков движение по счету».

Ох уж эти игры с НДС... По грани, что называется, ходите, господин директор.

Пользуйтесь и не благодарите

Неизвестный клерк (видимо, из Самарской области) принес полезные материалы – презентацию с вебинара самарских налоговиков про единый налоговый платеж. Много чего вы наверняка слышали, но все равно скачайте себе: есть важные моменты.

Еще больше про единый налоговый платеж можно узнать по тегу на сайте «Клерка».

Давно забытые песни

Сто лет на форуме не было серьезных дискуссий о прослеживаемости, и вот прилетела ситуация. Организация сдает недвижимое имущество в аренду (это основной вид деятельности). Сотрудники, за которыми числилась техника, уволились. Дальше бухгалтер пишет:

«...возникла потребность два компьютера и два монитора продать в организацию, куда были переведены сотрудники. Основные средства уже с „0“ остаточной стоимостью. Договорная цена составила 12600 рублей. Сторонняя организация отказывается подписывать УПД, ссылаясь на то, что мы должны указать в графе 11 регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего отслеживанию».

Вывод автор делает весьма странный: мол, организация, у которой нет основного вида деятельности торговля и ВЭД, не должна проставлять такие сведения.

Эксперт объяснила: нет никаких исключений для продажи основных средств в части прослеживаемости товаров! А уж виды деятельности тем более не играют никакой роли.

Если есть что добавить, приходите по ссылке в обсуждение.

Опять пресловутый НДФЛ

Ситуации с сокращением на нашем форуме разбирают часто. Вот очередная: как учесть НДФЛ при расчете сумм, которые надо уплатить сотруднику при сокращении?

Полюбопытствовать и подсказать решение можно здесь.

Поиск очков на затылке

С такой загрузкой, как сейчас, неудивительно, что бухгалтеры доходят до совсем простых вопросов. Типа «А можно ли на юр.услуги взять патент? Или юр.услуги не подпадают под патентную деятельность?»

Конечно, тут надо смотреть региональный закон о ПСН. Везде свои заморочки.