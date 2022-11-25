Узнать сумму можно в приложении «Мой налог», оплатить можно там же с помощью банковской карты.
Карточка дня. Что бухгалтеру надо успеть до конца 25 ноября
Сегодня последний день уплаты НПД для самозанятых бухгалтеров.
Сегодня последний день уплаты НПД для самозанятых бухгалтеров.
Узнать сумму можно в приложении «Мой налог», оплатить можно там же с помощью банковской карты.
Микробизнесу разрешено вести упрощенный кадровый учет. Такая льгота существенно сокращает объем кадрового документооборота. Расскажем, кто вправе воспользоваться льготой, как перейти на упрощенный кадровый учет, от каких документов можно отказаться и зачем нужен типовой договор.
«Бояре внесли челобитную на рассмотрение, чтобы царь воспретил употреблять слова чужеродные. Чтобы не было соблазна у бояр говорить слова басурманские...»
Выемка документации способна парализовать работу любой фирмы. Поэтому крайне важно знать, при каких условиях она может быть инициирована и на что обратить внимание.
Сегодня последний день уплаты НПД для самозанятых бухгалтеров.
Ситуации, когда стройку начинает одна компания, а заканчивает совсем другая – рядовое явление. Но если неправильно оценить ситуацию, и ошибиться с оформлением документов, строительство может оказаться существенно дороже по собственной вине. Подробности – в статье.
При переходе на НПД предприниматель должен в течение месяца направить в ИФНС уведомление о прекращении применения УСН. Но если перейти на НПД, а ИП закрыть, то УСН прекратится сама собой.
На момент подготовки статьи в Инструкции по применению планов счетов № 162н, 174н, 183н не вносились изменения в части отражения безвозмездных поступлений и передач НФА с 2022 года.
Покупатель может установить в ходе приемки товара, что он не соответствует условиям договора, например, поставлен не в том количестве либо не соответствует оговоренному цвету, модели или размеру. В этом случае покупатель имеет право отказаться от продукции и принять ее на ответственное хранение.
Надбавку хотят проводить ежеквартально, объясняя это «сокращением риска злоупотребления со стороны граждан».
Пени в 2023 году рассчитывают и уплачивают по особым правилам. Связано это с введением ЕНП и действием временного порядка расчета пеней.