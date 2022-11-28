Приказ о внесении изменений в штатное расписание: что надо знать кадровику

Штатное расписание (ШР) необходимо для учета структуры компании, ее численности и состава. В нем фиксируют должности, специальности, профессии сотрудников, указание их квалификаций. Когда требуется пересмотреть ШР, издают специальное распоряжение. Его хранят в отдельной папке.

Предложить поправки вправе не только высшее руководство, но и руководители отделов. Для этого составляется служебная записка, на основании которой подготавливают распоряжение.

Какие корректировки придется зафиксировать в ШР:

появилась новая должность, добавилось новое структурное подразделение;

изменили название должности, переименовали отдел;

изменяется тарифная ставка, оклад (меняется заработная плата сотрудников);

ликвидируют отделы и вакантные позиции; проводят сокращение штата, численности.

Рассмотрим подробно каждый из этих случаев.

Введение новых штатных единиц

Если необходимо ввести новую специальность, должность, структурное подразделение, то работодатель издает приказ об изменении штатного расписания и введении новых должностей, отражающий все нововведения.

Унифицированной формы для такого распоряжения не предусмотрено, его оформляют в соответствии с общими правилами:

в шапке документа указывают наименование предприятия;

ниже прописывают: приказ №, проставляют номер;

слева указывают населенный пункт, справа – ставят дату, когда документ выпущен;

указывают каждую корректировку и причину, по которой она проводится;

вписывают предложения по решению описанных вопросов;

закрепляют ответственных за исполнение принятого решения; при необходимости указывают тех, кто обязан ознакомиться с документом (например, бухгалтер);

подпись составившего и ее расшифровка.

Посмотрите, как выглядит приказ об изменении в штатном расписании, чтобы добавить штатные единицы в один из отделов на предприятии.

Помимо названий новых должностях в распоряжении о корректировке штатки указываем размеры окладов В распоряжении указывают название структурного подразделения, название позиции, количество ставок, тарифную ставку или оклад.

Обратите внимание на дату издания приказа о новой ставке в штатном расписании – она не совпадает с датой введения должности. Такая ситуация возможна, когда функционирование должности предполагается с определенного времени, после даты выпуска распоряжения.

Переименование должности

Такие перемены придется обосновать. Не красоты ради, а, к примеру, для приведения наименования должности в соответствие с выполняемой сотрудником нагрузкой. Это разрешено сформулировать как изменение условий труда.

Если планируют переименовать продавца-кассира в менеджера торгового зала, то потребуется корректировка ШР. Если место вакантно, то изменение обосновывать не надо. Если занято – соблюдают ряд требований.

Сотрудника уведомляют о планируемых новшествах не позднее чем за два месяца до того, как они вступят в силу. Для работника меняются существенные условия трудового договора, потому директору понадобится его согласие. В дальнейшем действуют, исходя из наличия согласия или несогласия.

В этом случае распоряжение об уточнении штатки оформляют так:

Предварительно согласуйте изменения названий должностей с работниками, которых они касаются.

Пересмотр окладов

Если работодатель меняет оклады, то план мероприятий по изменению штатного расписания аналогичный: на основании служебной записки издают приказ о повышении выплат.

Распоряжение выглядит так:

Положение о зарплате является существенным условием трудового договора. И любая новая информация вносится в него с соблюдением порядка, установленного статьей 74 ТК. Законодательство обязывает уведомить об этом сотрудников письменно за два месяца до того, как изменение вступит в силу.

Как правило, проблем не возникает, если размер увеличивается в большую сторону. В этом случае сторонами подписывается дополнительное соглашение к контракту. Если же предлагаемый оклад оказался ниже и сотрудник отказывается трудиться на таких условиях, то директору следует письменно предложить ему другую имеющуюся вакантную позицию, соответствующую квалификации трудящегося.

Если вакансия отсутствует или работник отказался от всех предложений работодателя, то контракт с ним прекращается по ст. 74 ТК, пп. 7 ч. 1 ст. 77 ТК.

Вывод вакансий

Для исключения должностей издают распоряжение, в котором указывают:

дату, с которой данное изменение вступает в силу;

название должностей, которые исключаются;

количество единиц, которые исключают.

Если вакантные позиции не заняты, потому убирают их без согласования с кем-либо.

Вот для примера шаблон приказа об изменении в штатном расписании в детском саду в случае исключения вакансий:

Сокращение штата

Для проведения такой процедуры потребуется: Уведомить работников о грядущем сокращении как минимум за два месяца. Не забыть предложить им вакантные позиции, если такое возможно.

Если в ШР есть вакантные единицы, то подготовить приказ об их исключении. Подготовить приказ об исключении (сокращении) занятых единиц.

Необходимо обосновать причины сокращения: это обычно либо оптимизация расходов, либо затруднительное финансовое положение. В приказ включают все должности, подпадающие под сокращение, и назначают человека, ответственного за процесс.

Обратите внимание, как выглядит приказ об изменении в штатном расписании для бюджетного учреждения при сокращении штата. Аналогично готовьте документ, если у вас коммерческая организация.