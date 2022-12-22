Как учесть затраты на аренду транспортного средства сотрудника без экипажа

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Новые подробности Минфин сообщил в письме от 24.10.2022 № 03-03-06/1/102614.

Как платить налоги при договоре аренды автомобиля без экипажа

Компания может взять у работника его автомобиль в аренду (ст. 632 ГК).

Арендная плата включается в расходы в полном объеме (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК). Можно учесть расходы:

НДФЛ облагается вся сумма арендной платы (ст. 209, подп. 4, 6 п. 1 ст. 208 НК). Компания становится налоговым агентом (п. 1, 2 ст. 226 НК).

Арендная плата не облагается страховыми взносами, в том числе и от несчастных случаев (п. 4 ст. 420 НК, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Проблема в том, что сами сотрудники идут на это не очень охотно: ведь тогда они теряют право использовать свой же транспорт по своему усмотрению. А компания получит право посадить за руль собственного водителя. Поэтому более популярен вариант аренды автомобиля с экипажем.

Как платить налоги при договоре аренды автомобиля с экипажем

Компания может взять у работника его автомобиль в аренду с экипажем (ст. 632 ГК). Тогда владелец автомобиля сам же им и будет управлять.

В договоре отдельно нужно прописать суммы за аренду и управление автомобилем.

Арендная плата включается в расходы в полном объеме (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК). Можно учесть расходы на ГСМ и расходные материалы (п. 1 ст. 254 НК).

Затраты на вознаграждение водителя следует учесть по подпункту 49 пункта 1 статьи 264 НК как другие расходы, связанные с производством и реализацией (письмо Минфина от 21.09.2012 № 03-03-06/1/495).

Расходы на страхование, текущий и капитальный ремонт работник должен оплачивать за свой счет (ст. 634 ГК).

НДФЛ надо удержать со всей суммы арендной платы (ст. 209, подп. 4, 6 п. 1 ст. 208 НК).

В общем случае арендная плата не облагается страховыми взносами, но на выплаты за управление автомобилем нужно их начислить (п. 4 ст. 420 НК).

От каких нарушений предостерегают налоговики

В пункте 1 статьи 54.1 НК сказано, что не допускается уменьшение налоговой базы или суммы подлежащего уплате налога в результате:

искажения сведений о фактах хозяйственной жизни;

об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом учете или бухучете, или в налоговой отчетности.

Очевидно, что налоговые расходы на аренду автомобиля сотрудника налоговики не будут учитывать, если за арендой стоит какая-то налоговая схема. Например, автомобили, которые фактически купила компания, просто оформлены на подставных физических лиц. Тогда компанию просто-напросто признают недобросовестным налогоплательщиком. И учета расходов придется добиваться в лучшем случае через требование налоговой реконструкции.