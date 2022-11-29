Как уехать работать в Китай за 200 000 рублей, и почему это сложно

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Об Артуре Цымбалюке

31 год. Родился и вырос в Краснодаре. В 2012 году окончил КубГУ, факультет романо-германской филологии, специализация «теоретическая прикладная лингвистика».

Работал переводчиком и преподавателем английского языка в частных школах Краснодара. В 2013 году открыл свою частную языковую школу, которая проработала до 2015 года.

Сейчас работает в Китае.

С китайского курорта в февральскую Москву

Первый раз я работал в Китае с декабря 2017 года до начала 2020 года, пока не началась пандемия. Тогда я жил в провинции Шаньдун, в городе Вэйхай, работал по контракту в частной языковой школе преподавателем английского языка.

Шаньдун – одна из самых густонаселенных провинций Китая: здесь живет более 100 млн человек.

Вэйхай – небольшой по меркам Китая курортный город с населением около 2 млн человек. В чем-то похож на наш Геленджик и его окрестности: и климат такой же, и природа. Сосновые леса, горный воздух, море. Я прожил там 2,5 года.

В начале 2020 года я полетел в крупный город Шэньчжэнь на китайский Новый год или Праздник весны, как его здесь называют. Он празднуется около недели, как наш русский Новый год.

Потом я должен был вернуться в Вэйхай, немного поработать и отправиться в отпуск в родные края. У меня уже был куплен билет в Краснодар. До вылета оставалось две недели.

Но началась пандемия. В Китае в одночасье были отменены все международные рейсы и закрыты авиасообщения со многими провинциями страны. Я понял, что вернуться назад в Вэйхай не смогу.

Российские авиакомпании начали эвакуацию российских граждан из Китая. У меня был куплен билет из Пекина в Москву на рейс «Аэрофлота». Компания прислала мне уведомление:

«В связи со сложившейся обстановкой предлагаем вам вылететь из страны любым ближайшим рейсом».

Я позвонил в авиакомпанию и объяснил, что застрял на юге страны и до Пекина добраться не могу. Мне предложили поменять рейс на любой доступный южный город. В случае «Аэрофлота» это были города Гуанжоу или Гонконг. Я выбрал Гонконг. Оттуда вылетел в Москву. Затем – в Краснодар.

Пришлось лететь домой с тем небольшим количеством вещей, которые у меня были с собой на праздниках. Учитывая, что я прилетел на пять дней в тропики, это был легкий гардероб, рассчитанный на теплую весну. А в Москве в это время была зима.

Прощай, работодатель

Контракт работодатель со мной не разрывал. Когда ковидные ограничения стали потихоньку снимать, мы с ним предпринимали совместные попытки по возвращению меня в Китай.

Это был уже 2021 год. Я начал собирать документы, но на последнем этапе, когда нужно было подавать на новую визу и брать билет, в Китае изменилось законодательство по отношению к частным компаниям, предоставляющим образовательные услуги.

И частная школа, где я преподавал, была вынуждена закрыться.

Мой старый гардероб так и остался у предыдущего работодателя. По моей просьбе он согласился хранить вещи. Мы неоднократно пытались переслать их в Россию, но в острую фазу пандемии это было невозможно или очень дорого.

Но я все-таки вернулся в Китай почти три года спустя – в октябре 2022 года.

Свою новую работу я нашел благодаря знакомым, которые рекомендовали меня как преподавателя английского языка в один из китайских вузов, расположенного на юге страны в городе Шэньчжэнь.

Я отправил туда свое резюме, прошел три этапа онлайн-собеседования и в итоге был принят на работу.

Хочу сказать, что Китай до пандемии и сейчас – это две разные страны.

г. Шанхай. Фото Артур Цымбалюк

Билеты в Поднебесную взлетели до небес

По сложности дорогу в Китай я могу сравнить с каким-то сложным квестом.

В 2022 году Китай – одна из немногих стран, которая все еще закрыта из-за пандемии. Правительство проводит политику так называемой нулевой терпимости к коронавирусу.

Туристические контакты Китая с другими странами до сих пор невозможны. Попасть сюда можно только по рабочей, учебной, деловой или семейной (если в Китае есть родственники) визам.

Из тех стран, с которыми у Китая есть авиасообщения, рейсы выполняются один раз в неделю. С 1 сентября 2022 года рейсы из России в Китай по маршрутам Москва – Пекин, Москва – Гуанчжоу и Москва – Шанхай выполняются один раз в неделю на каждом маршруте. То есть существует всего три рейса в неделю из России в Китай.

А в сентябре в Китае вступило в силу еще и новое правило: если на борту самолета, летевшего в Китай, выявлено пять положительных результатов на коронавирус (или же зараженными оказались 4% пассажиров), рейс отменяют на одну неделю. Если больше 8% – на две недели (правда, летом было еще строже).

В общем, мой рейс из Москвы в Шэньчжэнь отменили из-за того, что на одном из предыдущих рейсов были выявлены заболевшие.

Купить повторно билет на прямой перелет из столицы нашей родины уже не было возможности. Во-первых, в Шэньчжэнь рейсов просто не было. А во-вторых, билеты на рейсы из Москвы в другие города Китая, например, в Гуанжоу, Шанхай или Пекин, стоили просто каких-то нереальных денег.

Летом билет на самолет из Москвы стоил 200 – 300 тысяч рублей, что тоже, в общем-то, немало. В сентябре эконом «Аэрофлота» на рейс Москва – Гуанжоу выходил около 600 тысяч рублей.

А ведь до пандемии из Пекина в Москву можно было улететь всего за 16 000 рублей!

Сейчас в Китай летят в основном по рабочей визе, и билеты оплачивает работодатель. Потому что потянуть такие расходы человеку со средними доходами не под силу.

Мой конструктор по перелету

Если ты летишь прямым рейсом, то за 48 часов и за 24 часа до вылета необходимо сдать два теста на коронавирус в двух разных лабораториях.

Например, у вас рейс в четверг в 19.00. Вы сдаете первый тест во вторник в 19.00, второй – в среду в 19.00.

Результаты тестов нужно отправить в китайское посольство (в моем случае – в Москве), где вам должны выдать так называемый зеленый код. Только с ним вас допустят к посадке на рейс.

Я летел транзитом: Адлер – Дубай – Шэньчжэнь.

Из Адлера в Дубай я летел за свой счет, билет стоил 25 000 рублей.

По правилам китайской стороны, первый зеленый код нужно получить в стране отправления (в моем случае – опять же в Москве).

Но с получением зеленого кода в России у меня возникли свои сложности, и в итоге я получил его уже в аэропорту Адлера за 3-4 часа до рейса в Дубай.

Рейс Дубай – Шэньчжэнь оплачивал уже мой работодатель: около 150 000 рублей.

В Дубае как городе-транзите нужно было провести минимум 72 часа, то есть трое суток перед вылетом: 48 часов по требованию китайского посольства, плюс китайская авиакомпания добавила еще сутки от себя.

Но я провел в Дубае шесть дней: по билетам оказалось дешевле приехать заранее. Проживание в четырехзвездочной гостинице мне обошлось в 1 800 юаней (около 15 000 рублей). Еще 9 000 рублей ушло на питание.

В Дубае я сдал еще три теста на коронавирус и повторил всю процедуру с получением зеленого кода.

До сих пор летные экипажи китайских авикомпаний на международных рейсах одеты в костюмы биозащиты. Питание на борту разносится в герметичных пакетах, которые кладут либо на столики перед пассажирами, либо им на колени. Прямой контакт персонала с пассажирами полностью исключен. Сотрудники китайских аэропортов тоже носят костюмы биозащиты.

А еще при вылете в Китай и по прилету в страну нужно заполнить кучу электронных деклараций о здоровье.

Пока я добирался до Китая, я очень переживал, что не выполню какой-то обязательный пункт, сделаю что-нибудь не так по ходу прохождения квеста или пропущу рейс.

Ситуацию усложняло еще то, что требования в России и за рубежом по получению зеленого кода отличаются, и запутаться легко.

На кону были очень большие суммы, потраченные на дорогу, и цена ошибки была бы высока. Это держало в большом напряжении. Я смог немного выдохнуть, только когда зашел на борт самолета, вылетавший из Дубая в Шэньчжэнь.

Но расслабился я ненадолго

Абсолютно всех прибывших в страну отправляют на карантин. Он проходит по схеме 7+3: семь дней ты проводишь в карантинной гостинице, в которую автоматически определяют в аэропорту, и еще три дня – по месту проживания.

По гостиницам всех развозят на автобусе. Гостиница, куда меня определили, находится при аэропорте. В моем случае автобусу просто пришлось пересечь улицу, но для этого мне пришлось прождать целый час.

Во время карантина гостиничный номер покидать категорически запрещено. Но надо отдать должное: условия были нормальные.

Карантинная гостиница в Шэньчжэне. Фото Артур Цымбалюк

От коллег я слышал, что раньше карантинные гостиницы были просто ужасные. К тому же моя коллега, которая прилетела в Китай весной, просидела на карантине в гостинице пять недель. Так что, можно сказать, сейчас карантинный режим очень лайтовый.

В карантинной гостинице трехразовое питание, еду приносят в контейнерах и оставляют под дверью номера.

Дверь можно открыть только в трех случаях:

забрать еду

оставить у номера накопившийся мусор

впустить сотрудников гостиницы, которые пришли, чтобы взять тест на коронавирус.

За семь дней карантина тест у меня взяли четыре раза. Последний раз его брали не только со слизистой, но и с ручек дверей, мобильного телефона, ноутбука и подушки.

Если один тест оказывается положительным, из гостиницы тебя отвезут в больницу.

Если все тесты на коронавирус отрицательные, то тебе наконец выдают справку, что ты здоров, и допускают к трансферу в ваш район проживания. Туда тоже отвозят на автобусе.

Проживание в карантинной гостинице с питанием стоило около 20 000 рублей. В моем случае его оплатил работодатель.

Кублог: С 11 ноября 2022 года в Китае смягчили коронавирусные ограничения. Теперь за 48 часов до вылета нужно сдавать не два ПЦР-теста, а один. Кроме того, власти Китая отменили практику приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией. Плюс для прибывших в страну срок обязательного карантина сократился с десяти до восьми дней. А на фоне послабления противоэпидемических мер подешевели и авиабилеты в Китай.

Тесты на коронавирус – каждый день

Меня привезли на территорию кампуса при университете. Уже в кампусе мне пришлось еще три дня посидеть на карантине.

Под карантин в кампусе выделен отдельный этаж. Правила те же самые: покидать квартиру нельзя, еду приносят под дверь.

Сейчас, уже работая и живя в Китае, тест на коронавирус я и мои коллеги сдаем ежедневно. У каждого на телефоне должно быть установлено приложение с qr-кодом, который отображает, когда был сдан последний тест.

Ты можешь спокойно передвигаться по городу, только если последний тест ты сдал не позднее 24 часов назад. В противном случае тебя никуда не пустят: ни в магазин, ни в ресторан, ни в общественный транспорт, ни в такси – вообще никуда.

Выехать за пределы города можно, но сложно. В моем случае должно быть разрешение от моего работодателя – то есть от университета. Иначе это грозит увольнением. Прецеденты уже были.

В нарушениях правил китайцы видят угрозу национальной безопасности.

Бюрократические уровни

Можно было бы сказать, что я окончательно выдохнул после прохождения карантина, но начался очередной квест, связанный с оформлением моих документов в Китае и решением всех бюрократических вопросов.

Все вместе похоже на многоэтапную гонку, и ты не знаешь, когда же наконец сможешь перевести дух.

Пройдя этап с документами, ты впрягаешься в работу, которая тоже держит в напряжении, потому что ее очень много, и она очень ответственная.

Фото Артур Цымбалюк

Так, сейчас мы готовим наших студентов к пробному экзамену по английскому языку, и последние две недели я работаю без выходных.

Моя предыдущая работа в Шаньдун была гораздо менее напряженной.

Сейчас я работаю не в частной языковой школе, а в вузе, и работодатель предъявляет очень высокие требования к своим сотрудникам. Расслабиться не получается.

Так что, какой бы со стороны заманчивой и красивой не казалась история с работой за границей, всё это очень непросто.

В китайской Кремниевой долине

Вуз находится на юге страны (Артур попросил не указывать, в каком именно вузе он работает, – ред.). Город Шэньчжэнь – в провинции Гуандун.

Шэньчжэнь граничит с Гонконгом и известен своими научными разработками – это так называемая китайская Кремниевая долина.

Хотя Шэньчжэнь, безусловно, имеет свою историю, он считается относительно молодым городом. Когда-то он был ничем не примечательной деревушкой. Но в последние тридцать лет Шэньчжэнь стал очень активно развиваться.

Сегодня сами китайцы называют Шэньчжэнь городом мигрантов: сюда приезжают работать молодые китайцы со всей страны.

Поэтому большая часть населения города – это люди в возрасте от двадцати до сорока лет. Плюс много иностранцев.

Здесь создаются образовательный и научный центр, открываются китайские вузы, приглашаются к сотрудничеству молодые перспективные специалисты и ученые со всего мира, а также международные вузы – чтобы они открывали в Шэньчжэне свои филиалы.

Одним словом, очень интересное место.

В чем заключается моя работа

Работаю я в одном из языковых центров вуза – преподавателем английского языка. Особенность в том, что обучение должно идти строго по китайским стандартам.

Если мы используем международные учебники, они должны быть согласованы с министерством образования Китая.

Хотя, пожалуй, такая процедура обязательна для каждой страны: все государственные учебные программы должны быть одобрены министерством образования.

Быт в кампусе

Проживание в кампусе очень удобно в том плане, что нет необходимости тратить время на поездки на работу.

Преподаватели живут в отдельном здании. Им выделяются разные квартиры – в зависимости от того, приехал ли преподаватель один или с семьей.

Я живу в квартире формата one-bedroom flat (квартира с одной спальней). По российским стандартам у меня двухкомнатная квартира: одна спальня, одна гостиная, кухня, ванная комната.

На кухне есть место под плиту, но нет самой плиты, так что я себе дома не готовлю. Теоретически можно приобрести небольшую плиту или микроволновку – коллеги так делают.

Стирка, уборка – все делаю сам. Если что-то ломается, нужно обратиться на ресепшен, и тебе пришлют мастеров.

Я плачу за коммунальные расходы, которые сопоставимы с расходами на коммуналку в России. Да и целом цены и уровень жизни в Китае схожи с российскими.

Фото Артур Цымбалюк

Удобно, что в кампусе есть две столовые. Конечно, еда однообразная, и, скорее всего, со временем она надоест.

Коллеги, которые живут в Китае несколько лет, говорят, что видеть эту еду уже не могут. Даже раскладка еды не меняется, не говоря уже про меню.

Но мне пока все в новинку и все нравится.

На завтрак в университетской столовой я трачу 8-12 юаней (80-120 рублей, если брать средний курс юаня и рубля 1:10). На обед и ужин – по 20-30 юаней.

К слову, в нашей столовой есть и блюда русской кухни. Можно взять, например, картофельное пюре или борщ. Русская кухня в китайской интерпретации, в принципе, мне нравится.

Недавно коллеги пригласили меня в русский ресторан. Ели борщ, шашлык, оливье. Вкусно.

Но не сказать, что я уже соскучился по нашей еде. Единственное, чего не хватает, – так этого нашего кубанского мороженого. Для меня оно из самых вкусных. Не секрет, что Путин любит «Коровку из Кореновки» и в качестве презента привозил это мороженое Си Цзиньпину.

Молочная продукция в Китае не так широко представлена, как в России. У многих китайцев непереносимость молока и его производных, поэтому сыры, например, здесь продаются в основном импортного производства.

И про китайскую еду

За пределами университета я ел только три-четыре раза – на такие походы просто нет времени, работы очень много.

Китайская кухня очень разнообразная, но у каждой провинции – своя национальная особенность. Для центрального Китая, например, больше характерна острая кухня. Острые блюда я не ем: у меня аллергия на все эти приправы и специи.

Фото Артур Цымбалюк

Мне очень нравится, как готовят на юге Китая: это сладкая еда, даже мясные блюда. Например, мясо готовится с кусочками фруктов в кисло-сладком соусе.

Вообще, что касается еды, понятие «удобно» развито в Китае гораздо больше, чем в России. Здесь очень распространено питание вне дома. Без проблем можно найти любую недорогую еду – даже европейскую.

Население Китая в десять раз больше, чем в России. Высокий спрос рождает массовый рынок готовой еды и высокую конкуренцию.

Сколько я зарабатываю

Иностранным специалистам в Китае в принципе платят хорошо. Заработная плата в Шэньчжэне начинается от 18 000 юаней в месяц (около 152 000 рублей). Конечно, играют роль твой уровень образования и опыт работы: преподаватели с ученой степенью получают около 35 000 юаней в месяц (около 295 000 рублей).

Этой суммы хватает, чтобы спокойно жить, не задумываясь о том, хватит ли тебе денег до следующей зарплаты.

Работодатель предоставляет страховки – медицинскую и от несчастных случаев. У вуза заключен договор с одной из городских больниц Шэньчжэня. Прием по страховке для преподавателей бесплатный.

При желании ты можешь обратиться и в другую городскую больницу. В таком случае счет изначально ты оплачиваешь сам, потом приносишь все документы из больницы работодателю, и тебе возмещают расходы на лечение.

По моему предыдущему опыту проживания в Китае, в городских аптеках можно без проблем купить лекарства от простуды или жаропонижающие – тот же парацетамол.

Нестероидные противовоспалительные, например, ибупрофен, тоже продаются в свободном доступе. Антибиотики я покупал по рецепту, выписанному врачом.

Как отдыхаю

Конечно, по сравнению с Россией и даже Краснодаром здесь сейчас тепло, но из-за проходящих рядом тайфунов могут случаться резкие похолодания.

Свободного времени у меня не так много, бывает, и на выходных приходится работать. За месяц я на пляж выбрался только один раз.

г. Шэньчжэнь. Фото Артур Цымбалюк

Из-за коронавирусных ограничений нет возможности путешествовать по стране как туристу. Все поездки должны быть оправданы. По возвращению в город необходимо снова отсидеть карантин. Минимум три дня.

Так что путешествую пока по городу.

Россия + Китай

Я общаюсь с коллегами и местными. Сколько русских сейчас в Китае – сказать не могу, но знаю, что до пандемии их было очень много. До карантинных ограничений, если мне не изменяет память, один только «Аэрофлот» выполнял в Китай восемь рейсов в день.

Мне как-то встречались данные, что Россия занимала пятое или шестое место среди других стран по количеству эмигрантов в Китае.

Особенно много русских всегда на севере Китая, на границе с Россией. Китайцы на севере страны изучают русский язык как иностранный. Соответственно, на нашем Дальнем Востоке китайский изучают в числе других иностранных языков.

Русских здесь, я, конечно, встречаю и сегодня. Белорусов тоже. Отношение китайцев к русским после февраля не изменилось. На каком-то бытовом уровне я не вижу отличий.

У России в Китае очень положительный имидж, и китайцами она воспринимается как дружественная страна, вызывает большой интерес. У Путина репутация сильного лидера, борющегося за права своей страны.

Мое будущее

Со своим работодателем я заключил контракт на три года – до 2025-го.

Надеюсь, что ничего не случится, и я благополучно его отработаю. Но из своего опыта работы в предыдущих компаниях я понимаю, что никто никаких железных гарантий не дает: случиться может все что угодно.

Мы не знаем, что произойдет завтра, а в нынешних реалиях – так тем более.

Подготовила Дарья Бендарская.

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