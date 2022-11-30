Включается ли время приемки и экспертизы в период просрочки

Суть дела

Заказчик и подрядчик заключили контракт на разработку проектно-сметной документации. Условия контракта следующие:

подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию и сдать ее заказчику в срок, установленный контрактом;

заказчик обязан осуществить проверку проектно-сметной документации или направить письменные замечания к представленным документам;

после проведения проверки проектно-сметной документации заказчик заключает соответствующий контракт;

приемка выполненных работ осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня получения положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта;

моментом завершения работ считается дата подписания заказчиком акта приемки-передачи выполненных работ (результатов работ).

В срок, установленный контрактом, подрядчик передал заказчику разработанную проектно-сметную документацию.

Заказчик и государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза» заключили контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

Экспертиза была проведена, и заказчику выдано положительное заключение о достоверности сметной стоимости.

После этого заказчик и подрядчик подписали акт приемки выполненных работ. При этом заказчик обратился к подрядчику с требованием об уплате неустойки, начисленной за период проведения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта.

Данное требование подрядчик не исполнил, что послужило основанием для обращения заказчика в суд.

Что сказал суд

Суд первой инстанции требования заказчика удовлетворил.

Однако апелляционным судом решение суда первой инстанции было отменено (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.10.2022 по делу № А31-14330/2020).

Рассматривая материалы дела, суд пришел к следующим выводам:

Подрядчик выполнил работы и вовремя сдал результат заказчику. Время приемки не включают в период просрочки, и тот факт, что за момент исполнения обязательств приняли дату оформления актов приемки, этого не меняет. Условия контракта о сроке выполнения работ не могут зависеть от прохождения экспертизы. Подрядчик в ней не участвовал и не мог влиять на действия заказчика.

Вывод эксперта

Время, затраченное заказчиком на проведение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта и получение положительного заключения, не является просрочкой исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту.

В представленной ситуации подрядчик сдал заказчику проектно-сметную документацию в установленный контрактом срок, то есть исполнил свои обязательства надлежащим образом.

Повлиять на срок получения положительного заключения государственной экспертизы подрядчик не мог. Более того, передачу документов для проведения экспертизы осуществлял непосредственно заказчик.

Суды в подобных спорах опираются на позицию Верховного суда о том, что обязательство по контракту считают выполненным в момент предъявления результата к приемке без учета срока на ее проведение и оформление (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда от 15.10.2019 № 305-ЭС19-12786 по делу № А40-236034/2018).

Так, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа учел этот подход и не взыскал пени, поскольку проектные работы сдали вовремя, а повлиять на сроки экспертизы подрядчик не мог (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 09.08.2021 № Ф08-7533/2021 по делу № А32-52270/2020).