Налог на имущество организаций

У объекта незавершенки есть кадастровая стоимость. Надо ли платить налог на имущество?

Чиновники напомнили, надо ли платить налог на имущество по кадастровой стоимости с объектов незавершенного строительства. И если надо, то как правильно это сделать. Но есть некоторые тонкости.

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У объекта незавершенки есть кадастровая стоимость. Надо ли платить налог на имущество?

О чем напомнили налоговики

Отдельные объекты недвижимости облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости (п. 2 ст. 375 НК). Кадастровая стоимость должна быть внесена в ЕГРН на 1 января налогового периода.

Все особенности исчисления налога прописаны в статье 378.2 НК (письмо ФНС от 17.11.2022 № БС-4-21/15553@).

Имущество, которое подпадает под уплату налога по кадастровой стоимости, перечислено в пункте 1 статьи 378.2 НК. Объекты незавершенного строительства упомянуты в подпункте 4 пункта 1 этой статьи. Значит, они подпадают под уплату налога по кадастровой стоимости. Особенности исчисления налога устанавливают законы субъектов РФ (п. 2 ст. 378.2 НК).

Чтобы платить налог по кадастру по объектам незавершенного строительства, должны совпасть четыре условия:

  • объект учтен в ЕГРН в качестве незавершенного;
  • объект принадлежат организации;
  • законом субъекта России установлены особенности определения налоговой базы по налогу в отношении незавершенных строительством объектов;
  • в ЕГРН внесена кадастровая стоимость объекта.

Что налоговики не уточнили

Действительно, незавершенное строительство облагается по кадастру, если в ЕГРН есть запись о недостроенном объекте (подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК). И для него определена кадастровая стоимость.

При этом назначение земельного участка роли не играет. Как и то, что объект не используется в хозяйственной деятельности (письмо Минфина от 25.05.2021 № 03-05-05-01/40072).

Перечень объектов, которые облагаются по кадастру в конкретном регионе России, также значения не имеет (письмо Минфина от 05.10.2021 № 03-05-05-01/80305). Региональные власти вправе включать или не включать в указанный перечень ту недвижимость, которая указана в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 НК.

Объекты незавершенного строительства в региональный перечень не входят.

Наши рекомендации

Будет у объекта незавершенного строительства кадастровая стоимость или нет, зависит от его владельца. Обычно такую стоимость определяют, когда регистрируют право собственности на незавершенный строительством объект. Или проводят его оценку, чтобы получить кредит банке.

Чтобы получить кадастровую стоимость, у объекта должны быть возведены основные конструкции. И официально установлена степень готовности объекта в техническом плане.

При этом получение кадастровой стоимости – необратимая операция. Один раз получив эту стоимость, налог на имущество с объекта незавершенного строительства придется платить каждый год. Независимо от того, когда это здание или сооружение будет достроено и введено в эксплуатацию.

Отметим, что незавершенный строительством объект, у которого нет кадастровой стоимости, не может облагаться налогом исходя из среднегодовой стоимости. По той простой причине, что он не признается основным средством (пп. 1 п. 1 ст. 374 НК).

 

 

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