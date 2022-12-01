Как начислить дивиденды в 1С: Комплексная автоматизация

В данной публикации расскажем о начислении дивидендов физическим лицам, как сотрудникам организации, так и сторонним учредителям.

Версия для печати
Как начислить дивиденды в 1С: Комплексная автоматизация
Иллюстрация: Lobacheva Ina/unsplash

Для начисления дивидендов используется документ в разделе «Регламентированный учет» – «Начисление дивидендов».

 На закладке «Основное» нужно указать дату начисления и дату выплаты дивидендов, а также организацию, по которой идут начисления.

Далее перейдем на закладку «Физические лица».

В табличной части из справочника «Физических лиц» выберем двух человек:

  • Первый - Любяшева Г.А. является сотрудником предприятия, т. е. в программе введён документ «Приём на работу» в подсистеме «Кадры».
  • Второй - Авдеева А.П., которая не числится сотрудником организации, но является учредителем компании. При выборе второго человека, программа автоматически проставит флаг «Прочий акционер» и попросит выбрать элемент из справочника «Контрагенты», который соответствует данному физическому лицу.

Почему так происходит? Это связано с тем, что начисление дивидендов сотрудникам компании в соответствии с законодательством отражается проводкой Дт 84.01 - Кт 70, субконто 70-го счета – «Работники организации», а начисление дивидендов учредителям – не сотрудникам, проводкой Дт 84.01 – Кт 75.02, субконто счета 75.02 – «Контрагенты». В табличной части также следует указать сумму начисленных дивидендов и ставку НДФЛ.

Посмотрим проводки, которые сделал документ.

Напоминаем, чтобы сразу увидеть проводки в документе, нужно либо нажать на кнопку «Отразить в регл. учете», либо по кнопке «Ещё» установить флаг «Отражать в учёте при открытии».

Этот флаг устанавливается один раз, в дальнейшем всегда при нажатии на кнопку "Дт/Кт" будет происходит формирование проводок.

Первые две проводки по начислению НДФЛ, третья и четвертая по начислению дивидендов. В зависимости от статуса физического лица программа корректно проставила счета учета расчетов: в одном случае это 70, во втором 75.02.

Если в аналитике по 70-му счету вам не видно сотрудников (субконто пусто), а вы бы хотели видеть взаиморасчеты с работниками с детализацией по сотрудникам, то в настройках учетной политики (раздел «НСИ и Администрирование» – «Организации» – «Учетная политика и налоги» – «Учетная политика бухгалтерского учета») нужно проверить, стоит ли флаг вести учет расходов на оплату труда с детализацией по работникам организации.

С начислением дивидендов разобрались, теперь проверим попадут ли суммы в отчетность 6-НДФЛ.

Сформируем отчет «6-НДФЛ (с 2021 года)» за 2022 год в разделе «Регламентированный учет» – «Регламентированные отчеты». В раздел 1 суммы попали из документа «Начисление дивидендов» (напомним, что банковские выписки еще не проводили) датой, следующей за датой выплаты дивидендов (поле «Дата выплаты», вкладки «Основное»), поэтому заполнение 6-НДФЛ является корректным.

В разделе 2 суммы также встали в нужные строчки. Таким образом никаких дополнительны документов, таких как «Операция учета НДФЛ» в программе для корректного отражения вводить не нужно.

Далее проведем выплату дивидендов.

Перейдем в раздел «Казначейство» – «Безналичные платежи», создадим новый документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Прочий расход». Заполним все нужные поля на вкладке «Основное», выплату произведем физическому лицу Авдеева А.П.

Далее перейдем на вкладку «Расшифровка платежа». В поле «Статья ДДС» выберем нужную статью, в поле «Подразделение расходов» нужный элемент из справочника «Структура предприятия». Непосредственно на проводки будет влиять поле «Статья расходов/активов».

Для выбора программа предлагает два вида справочников: «Статьи расходов» и «Статьи активов/пассивов».

Если при открытии выбора статьи у вас нет закладки «Статьи активов/пассивов», то проверьте в настройках включен ли флаг «Учитывать прочие активы и пассивы» в разделе «НСИ и Администрирование» – «Финансовый результат и контроллинг» в блоке «Финансовый результат».

Если дивиденды выплачиваются впервые, нужно создать новый элемент (если нет выбора из имеющихся) в справочнике «Статьи активов/пассивов» (перейти в данный раздел при открытии).

При нажатии на гиперссылку «Настройка счетов учета», нужно выбрать 75.02

После выбора новой статьи в документе появится поле «Счет учета», в котором укажем получателя и проведем документ.

В проводках получим Дт 75.02 – Кт 51, таким образом взаиморасчеты по данному учредителю на счете 75.02 будут закрыты.

Вот таким образом происходит начисление и выплата дивидендов в 1С: Комплексной автоматизации ред. 2.4.

Друзья, нужны еще статьи по этой программе? Какие сложности у вас возникают при работе с ней? Расскажите нам в комментариях, пожалуйста!

Бюджетный учет

Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами

Казначейство и Минфин требуют дополнительно предъявить октябрьские отчеты о консолидируемых счетах по форме 0503125, а также сообщить об изменении остатков валютного баланса по форме 0503173. Срок сдачи документов устанавливает вышестоящий орган, для которого последним днем является 15 декабря 2022 года.

Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами
НДС

НДС: хитрые вычеты

Налоговые инспекторы сегодня располагают отличными возможностями по разоблачению компаний, которые применяют схемы для получения незаконных вычетов по НДС. Вот как это делается.

НДС: хитрые вычеты

Повышение квалификации

ЕНП (единый налоговый платеж)

❓ В уведомлении по ЕНП бухгалтеры не нашли коды для октября, ноября и декабря

Скоро утвердят новый бланк уведомления по единому налоговому платежу. Его надо будет направлять в 2023 году. Там надо указывать код отчетного периода, в том числе номер месяца внутри квартала, полугодия, 9 месяцев.

Мероприятия

Разместить
Бухгалтеры

Будни бухгалтера: атака роботов (гость Марина Снеговская, издатель Клерк.ру)

Мы не замечаем этих людей, но без них никуда. Говорят, это третья по распространенности профессия в России — больше только водителей и продавцов в магазинах, и речь пойдет о бухгалтерах.

Будни бухгалтера: атака роботов (гость Марина Снеговская, издатель Клерк.ру)
Валютный контроль

Право требования по договору займа с иностранной компанией можно переуступить

Если российская компания выдала заем иностранной фирме, право требования этого долга можно уступить третьему лицу. Но оплату надо получать деньгами. Взаимозачет здесь не пройдет из-за валютных правил.

Ведение бизнеса

Федресурс и лицензия по пожарной безопасности зданий и сооружений: сроки и порядок исполнения

Для того чтобы заниматься деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, необходима лицензия. Наличие у организации такого разрешающего документа говорит о том, что в отношении нее действует масштабная обязанность по раскрытию информации о лицензии в реестре Федресурс.

Федресурс и лицензия по пожарной безопасности зданий и сооружений: сроки и порядок исполнения
Читать еще