Может ли беременная сотрудница взять отпуск авансом

Ситуация

Специалисты Роструда рассмотрели следующую ситуацию.

Работница принята на работу 16.02.2022. Листок нетрудоспособности по беременности и родам предположительно будет оформлен ей медицинской организацией 10.01.2023.

На основании ст. 260 ТК работница 17.10.2022 подала работодателю заявление о предоставлении ей отпуска:

за текущий рабочий год (16.02.2022 – 15.02.2023) продолжительностью 22 календарных дня;

за рабочий год (16.02.2023 – 15.02.2024, т. е. будущий период), продолжительность которого в заявлении не указана.

Кроме этого, работник трудится в режиме ненормированного рабочего дня.

Также возникает вопрос, можно ли предоставить и дополнительный отпуск за ненормированность, если работника в течение текущего рабочего года к такому режиму работы не привлекали.

Позиция Роструда

Про отпуск авансом – нельзя, поскольку предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска за тот рабочий год, который еще не наступил, нормами действующего законодательства не предусмотрено.

Перед отпуском по беременности и родам работница будет вправе воспользоваться всеми имеющимися у нее неиспользованными днями ежегодного оплачиваемого отпуска. В том числе за текущий рабочий год.

А отпуск за ненормированный рабочий день предоставляют независимо от того, привлекался сотрудник к работе за пределами рабочего времени или нет.

Что говорит закон

Согласно ст. 260 ТК, перед отпуском по беременности и родам женщине по ее желанию предоставляют ежегодный оплачиваемый отпуск. Причём независимо от стажа работы у данного работодателя.

В соответствии с ч. 1 ст. 116 ТК ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска дают работникам с ненормированным рабочим днем.