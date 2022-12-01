Как правильно начислять бонусы покупателям и принципалам. Неудачная налоговая схема

Как работала схема

Компания создала группу взаимозависимых ИП. Они заключили с компанией агентские договора на закупку и поставку товаров.

Агент выплачивал принципалам премии, которые учитывал при расчете налога на прибыль (подп. 19.1 п.1 ст. 265 НК). А вот принципалы сумму премии в свои доходы не включали.

При этом компания выплачивала бонусы и другим покупателям. Но договора с ними были составлены иначе.

Почему налоговики заподозрили схему

К премиям для обычных покупателей у налоговиков вопросов не возникло. Большое сомнение вызвала группа принципалов.

Как показала статистика, на протяжении трех лет сумма реализации в адрес этих лиц составляла менее половины общей величины реализации. Зато сумма премий – 99 процентов.

Добавьте к этому взаимозависимость, и становится понятно, почему инспекторы начали пристально изучать документы о предоставлении бонусов.

Как работал правильный договор

Поставка товара производится на основании предварительных заявок покупателя. Они согласуются с поставщиком. Товар продают по предоплате.

В стоимость товара включена стоимость расходов поставщика по доставке товара до склада покупателя.

В договорах нет условий о премиях. Но есть маркетинговая политика. Премии предоставляются в определенные периоды:

за покупки по специальным заказам у конкретного производителя;

за совместное участие в рекламных и маркетинговых мероприятиях.

Поставщик оформляет документы:

приказ о предоставлении премии;

акт о предоставлении премии;

письмо покупателю о предоставлении премии.

Как работал неправильный договор

Все агентские договоры и дополнительные соглашения к ним составлены одним днем. В них прописаны одинаковые условия.

Расчеты производятся с отсрочкой платежа. Поставщик за свой счет доставляет товар. Начисление премии оформляется только актом.

Какие факты склонили суд на сторону инспекции

Самой компании-агенту перечислялась премия от производителей товаров по договорам поставки. И эти договора заключили раньше, чем агентские договора.

Суд согласился, что объем премий в адрес группы ИП непропорционален объемам общей реализации организации.

Помимо агентских договоров с ИП, с ними же были заключены договоры поставки. Причем в этих договорах были оговорены бонусы. В отличие от всех остальных покупателей компании.

В квартальных соглашениях с принципалами перечислены ассортимент товара, цена, количество, указаны сроки их поставки. Однако не указан поставщик. А это противоречит условиям агентского договора. Кроме того, здесь не прописана методика, по которой стороны устанавливали размер премии. Не было такой методики и в маркетинговой политике компании.

Налоговики проанализировали цены в соглашениях, и доказали, что соглашения были составлены не до поставок, а после. С чем согласился суд.

Ответственность перед непосредственными производителями нес агент, а не принципалы. Он же расплачивался с ними собственными средствами. А это вообще противоречит сути агентского договора.

Арбитры согласились, что компания и ИП создали налоговую схему. Реальных премий не было. Суммы «премий» незаконно увеличивали расходы компании (постановление АС Поволжского округа от 11.11.2022 № А55-1645/2021).

Выводы

Налоговики и арбитры проделали большую работу, доказывая, что премии фиктивны. И неправильно составленные договоры. И проблемы с документами. И сопоставление с другими договорами той же компании.

Но, на наш взгляд, схема была обречена с того момента, когда инспекторы выявили, что принципалы – ИП – не отражали суммы полученных премий у себя в доходах.

Ведь смысл любой схемы – вывод средств из-под налогообложения. На каком-то участке цепи они должны «исчезнуть». Как только налоговики находят это звено – остальное становится делом техники.

Остались «за кадром», куда шел товар от ИП. Куда ими перечислялись премии. Но, возможно, это повод уже для совсем другой проверки.

Схема. Увеличение затрат и вывод средств под видом премий за покупки