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Налог на прибыль

Закрываем резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год. Что надо проверить в конце года

Перед тем, как составить итоговую налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2023 год, надо уточнить суммы всех резервов, которые создавали в налоговом учете. Например, резервов на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год. Как их правильно проверить, расскажем в статье.

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Закрываем резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год. Что надо проверить в конце года

Зачем проверять резервы на вознаграждения

Выплатить вознаграждение за прошлый год придется уже в новом 2023 году. Однако затраты на вознаграждения надо учесть в расходах за 2022 год. Поэтому надо провести инвентаризацию резерва.

Напомним, что до 2021 создавать резерв было бесполезно. В пункте 6 статьи 324.1 НК говорилось, что резерв на вознаграждения используется аналогично резерву на отпуска. Поэтому налоговики требовали, чтобы неиспользованную на конец года сумму резерва включали в состав доходов этого же периода (постановление Девятого ААС от 17.07.2018 № 09АП-27328/2018).

Законодатели догадались, что рассчитать вознаграждение раньше, чем подведут итоги года, нельзя. И перенесли срок инвентаризации на март года, следующего за отчетным (Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ).

Когда провести инвентаризацию

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