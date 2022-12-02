Бартер и налоги: нужно ли платить НПД, если самозанятый получил за работу не деньги, а услугу или ценный презент

Однако вопросов по налогообложению в рамках спец режима остается множество.

В тонкостях особого налогового учета разбираемся вместе с аналитиками консалтингового агентства «Простые решения».

Что такое НПД

Налог на профессиональный доход в России существует уже три года. Однако пока речь идет о том, что проект временный и его реализация рассчитана на десять лет, до 2029 года.

Плюсы в том, что самозанятому, если он оказывает услуги и выставляет чеки в приложении «Мой налог», не нужно формировать отчеты и каким-либо образом взаимодействовать с налоговыми органами. Система ежемесячно автоматически высчитывает сумму налога, а оплатить его можно в один клик через «Мой налог».

Из минусов – есть пределы по годовому заработку (не более 2,4 миллиона рублей), невозможность нанимать людей и ряд ограничений по сферам деятельности.

Бонусы

Для самозанятых в 2022 году развернута широкомасштабная поддержка. Ссуды на развитие производства, невозвратные гранты и субсидии для новаторов, возможность участвовать в государственных тендерах на льготны условиях.

А еще самозанятый вправе арендовать государственное или муниципальное имущество по льготной ставке или получить его во временное пользование бесплатно. Главное, чтобы имущество использовалось по целевому назначению.

Арендовать можно не только помещение, но и земельный участок, автомобиль, спецтранспорт, оборудование и даже инструменты.

Бартер

Налог на профессиональный доход нужно оплачивать с доходов, которые самозанятый получил в ходе своей деятельности. Человек оказал услугу, получил за нее деньги, выдал заказчику чек – все прозрачно.

Если же за вашу работу вам, например, дали сертификат на какую-либо услугу или какой-то ценный подарок, то это расценивается как доход в натуральной форме.

Согласно основному закону, регулирующему деятельность самозанятых (закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ), доходы в натуральной форме не облагаются налогом на профессиональную деятельность. Равно, как и зарплата в рамках трудового договора, или вознаграждение по договору ГПХ. Т. е. платить НПД при бартерной сделке не нужно.

Все виды доходов, которые не подлежат налогообложению в рамках НПД, облагаются иными видами налогов. Даже если попытаться с этих сумм заплатить налог на профессиональный доход, ФНС обнаружит несоответствие и даже может аннулировать статус самозанятого.

Рано радуетесь

Заплатить налог за доход в натуральной форме все-таки придется. Но будет это в разы сложнее, чем в случае с НПД и дороже. Согласно статье 41 НК доход — это экономическая выгода. А доход физических лиц, в том числе в натуральной форме, облагается НДФЛ (23 глава НК).

Таким образом, если самозанятый получил доход в натуральном виде, то он должен оплатить с него НДФЛ. А для этого презент необходимо оценить как доход в соответствии с показателями рынка.

Например, за цикл публикаций о фермерском хозяйстве фрилансер получил продуктовый набор, в состав которого вошли мясо, молочная продукция, овощи и так далее. Все это человеку необходимо оценить и задекларировать (да, налоговую декларацию на оплату НДФЛ нужно будет сформировать и подать самостоятельно, в сервисе «Мой налог» такой функционал не предусмотрен).

Важно! С точки зрения налогообложения такие доходы наряду с денежными также подлежат учету (то есть подоходный налог платится и с них). Об этом пишется в Налоговом кодексе (статья 210).

Как оформить?

Если самозанятый не против получить доход в натуральной форме, это необходимо прописать в условиях договора на оказание услуг. Кроме того, факт передачи вознаграждения необходимо задокументировать актом и товарной накладной.

Дополнительно важно учитывать, что получаемые блага могут быть использованы только лично исполнителем. Получить две тонны мяса и продать в таком случае – нельзя, это не будет натуральный доход. А вот получить две тонны мяса и съесть – можно. А НДФЛ уплатить с учетом среднерыночной цены.