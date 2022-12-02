Иностранный работник: как уменьшить НДФЛ на авансовые платежи по патенту

Вопрос

В соответствии со ст. 227.1 НК работодатель вправе уменьшить сумму начисленного НДФЛ на сумму авансовых платежей, уплаченных иностранными сотрудниками в период действия патента.

Какой порядок действий юридического лица-работодателя в этом случае?

Ответ

Для правомерного уменьшения суммы НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей налоговому агенту необходимо:

Получить от иностранного сотрудника заявление, составленное в произвольной форме, и документ, подтверждающий уплату фиксированных авансовых платежей. Направить в налоговую по месту нахождения налогового агента заявление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей, составленное по форме, утвержденной приказом ФНС от 13.11.2015 № ММВ-7-11/512@. Получить от налоговой уведомление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей по форме, утвержденной приказом ФНС от 17.03.2015 № ММВ-7-11/109@.

Налоговый орган обязан направить в адрес налогового агента соответствующее Уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявления от налогового агента.

Обоснование: общие моменты

В соответствии с пунктом 1 статьи 227.1 НК в порядке, установленном настоящей статьей, исчисляется сумма и уплачивается НДФЛ от осуществления трудовой деятельности по найму в РФ на основании патента, выданного в соответствии с законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (далее в настоящей статье - патент), следующими категориями иностранных граждан, осуществляющих такую деятельность:

иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

В силу пункта 2 статьи 227.1 НК фиксированные авансовые платежи по налогу уплачиваются за период действия патента в размере 1 200 рублей в месяц с учетом положений пункта 3 настоящей статьи.

Пунктом 3 статьи 227.1 НК установлено, что размер фиксированных авансовых платежей, указанный в пункте 2 настоящей статьи, подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда (далее в настоящей статье - региональный коэффициент), устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта.

В случае, если региональный коэффициент на очередной календарный год законом субъекта не установлен, его значение принимается равным 1.

Таким образом, иностранные граждане, осуществляющие работу по найму на территории РФ на основании патента, обязаны уплачивать фиксированные авансовые платежи по НДФЛ за период действия патента в размере 1 200 руб. с учетом: коэффициента-дефлятора, установленного на календарный год;

и регионального коэффициента, установленного субъектом РФ. Что еще важно знать

Согласно пункту 4 статьи 227.1 НК фиксированный авансовый платеж по налогу уплачивается налогоплательщиком по месту осуществления им деятельности на основании выданного патента до дня начала срока, на который выдается (продлевается), переоформляется патент.

При этом в платежном документе налогоплательщиком указывается наименование платежа «Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».

На основании пункта 6 статьи 227.1 НК общая сумма налога с доходов налогоплательщиков, указанных в подпункте 2 пункта 1 этой статьи, исчисляется налоговыми агентами и подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду.

Уменьшение исчисленной суммы налога производится в течение налогового периода только у одного налогового агента по выбору налогоплательщика. Но при условии, что налоговый агент получил от налоговиков по своему месту жительства уведомление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей.

Налоговый агент уменьшает исчисленную сумму налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей на основании: письменного заявления налогоплательщика;

документов, подтверждающих уплату фиксированных авансовых платежей, после получения от налогового органа уведомления, указанного выше.

Налоговая направляет уведомлеение, о котором идет речь, в срок до 10 дней со дня получения заявления налогового агента. Но только при:

наличии у инспекции информации от территориального органа исполнительной власти в сфере миграции о факте заключения налоговым агентом с налогоплательщиком трудового договора или ГПД и выдачи налогоплательщику патента;

условии, что ранее применительно к соответствующему налоговому периоду такое уведомление налоговым агентам не направлялось.

Выводы

Из приведенных положений следует, что для правомерного уменьшения суммы НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей налоговому агенту необходимо:

Получить от иностранного сотрудника заявление, составленное в произвольной форме, и документ, подтверждающий уплату фиксированных авансовых платежей. Направить в налоговый орган по месту нахождения налогового агента заявление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей, составленное по форме, утвержденной приказом ФНС от 13.11.2015 № ММВ-7-11/512@. Получить от налогового органа уведомление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей по форме, утвержденной приказом ФНС от 17.03.2015 № ММВ-7-11/109@.

Налоговая обязан анаправить в адрес налогового агента соответствующее уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявления от налогового агента.

Только после получения от налогового органа соответствующего уведомления организация – налоговый агент будет вправе уменьшить НДФЛ, исчисленный с суммы выплаченного иностранному сотруднику вознаграждения, на уплаченный иностранным сотрудником фиксированный авансовый платеж.

Аналогичная точка зрения приведена в письмах Минфина от 13.04.2020 № 03-04-05/29047, ФНС от 07.09.2018 № БС-4-11/17454.