Закрываем резерв по сомнительным долгам. Что надо проверить в конце года

Что надо проверить в резерве по сомнительным долгам
Определите остаток резерва, который вправе перенести на следующий год. Если резерв больше создавать не планируете, то остаток включите во внереализационные доходы на 31 декабря текущего года (п. 7 ст. 250 НК).
Проведите сверку взаиморасчетов с контрагентами. Проверьте, есть ли вся первичка по сделке (определение ВС от 15.02.2021 № А60-72447/2019).
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