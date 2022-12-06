Как внести сведения о зарплате от предыдущего работодателя в 1С

Как внести данные справки 2-НДФЛ?

В справке 2-НДФЛ доходы расписаны помесячно, поэтому и вносить данные необходимо также помесячно в карточку сотрудника.

1. В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 необходимо зайти в раздел «Зарплата и кадры» – «Сотрудники».

2. Щелкнем дважды по нужному работнику, в открывшейся карточке сотрудника спускаемся вниз до строки «Налог на доходы».

3. Далее внизу справа открываем синюю гиперссылку «Доходы с предыдущего места работы» и укажем доход в разрезе месяцев за налоговый период, облагаемый по ставке 13% за исключением необлагаемого дохода.

4. Там же можно внести «Вычеты с предыдущего места работы».

Заполните код частично или полностью облагаемого дохода и сумму вычета.

В 1С: ЗУП ред. 3.1 все те же действия необходимо выполнить в разделе «Кадры» – «Сотрудники», нажав на синюю гиперссылку «Налог на доходы» конкретного работника.

Как внести данные справки по ф. 182-н?

В справке по ф. 182-н данные о заработке с предыдущего места работы указаны в целом за два предыдущих года. Поэтому их придется вносить непосредственно в сам больничный лист.

1. Сформируем больничный лист.

В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 зайдем в раздел «Зарплата и кадры» и выберем пункт «Все начисления».

2. По кнопке «Создать» сформируем «Больничный лист» (в 1С: ЗУП это будет в разделе «Зарплата» – «Больничные листы»).

Заполняем все необходимые поля.

После внесения всей информации программа в автоматическом режиме произведет расчет больничного, НДФЛ и покажет конечную сумму к выплате.

Чтобы внести данные о заработке у предыдущего работодателя, провалимся в сумму по строке «Начислено». В открывшемся документе выбираем режим «По годам» и вводим цифры.

Для сохранения расчета нажмем кнопку «ОК».