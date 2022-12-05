Как перейти на УСН в 2023 году и о чем важно помнить

Что дает УСН

Для организации упрощенка заменяет налог на прибыль, НДС, налог на имущество организаций.

Для индивидуальных предпринимателей расклад немного другой. Упрощенка им заменяет НДФЛ, НДС и налог на имущество физических лиц по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности.

Важно: организации на УСН по некоторым операциям могут быть налогоплательщиками налога на прибыль. К таковым относятся доходы в виде прибыли контролируемых иностранных организаций, доход от дивидендов и некоторых видов ценных бумаг.

Напомним про налоговые ставки. В общем случае ставки налога по УСН такие:

при объекте «доходы» – шесть процентов;

при объекте «доходы минус расходы» – пятнадцать процентов.

Но региональные власти могут снизить эти ставки.

Кому подойдет УСН

В законе нет четкого перечня тех, кому можно применять упрощенку, но есть список тех, кто это делать не может.

Он указан в п.3 ст.346.12 НК.

УСН подойдет вам, если ваша деятельность не попадает в этот список. А еще если вы можете соблюдать во время работы на УСН следующие условия:

среднесписочная численность работников – не более 130 человек;

доход не превышает 200 млн рублей в год;

остаточная стоимость ОС – не более 150 млн рублей.

Для организаций есть дополнительные условия: доля участия других организаций не может превышать 25%, а с филиалами применять УСН и вовсе запрещено.

Не соблюдаете любой из этих лимитов? Автоматически слетите на ОСНО. Доначисления будут как на общей системе налогообложения.

Что надо знать для перехода

Ограничения для применения УСН прописаны в п. 2-3 ст. 346.12 НК и п. 1 ст. 346.13 НК.

Чтобы перейти на упрощенку спокойно, вам нужно соблюсти условия – лимит по доходам и остаточной стоимости ОС. Но важное значение имеет, предприниматель вы или организация.

Если организация, то:

доходы за девять месяцев года, предшествующего переходу, не должны превышать 112,5 млн руб. с учётом коэффициента-дефлятора на следующий год, который утверждается Минэкономразвития и публикуется не позднее 20 ноября текущего года. Коэффициенты-дефляторы на 2023 год утверждены Приказом № 573 от 19 октября 2022 г.;

остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 октября года, предшествующего переходу – не более 150 млн руб. Она определяется для амортизируемых основных средств.

Если вы ИП, то при самом переходе на УСН можете не соблюдать эти лимиты. Но! Работать, не превышая эти ограничения, на упрощенке все равно придется.

Надо только уведомление?

Получается, что так. ИП, которые только зарегистрировали бизнес, для перехода должны помнить, что подать заявление на применение УСН нужно не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговой. Сделать это можно вместе с документами на госрегистрацию бизнеса.

Если вы уже действующий предприниматель, перейти на упрощенку по закону вы можете лишь с начала нового календарного года.

То есть чтобы начать работать на УСН с 1 января 2023 года, по закону надо уведомить об этом ИФНС не позднее 31 декабря 2022 года (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Но!

31 декабря 2022 года – выходной. Поэтому, чтобы применять упрощенку с 2023 года, уведомление о переходе нужно подать не позже 9 января 2023 года.

Уведомление можно подать в произвольной форме или форме, рекомендованной ФНС России.

Отправить бумагу можно по почте, электронным каналам связи либо отнести в инспекцию лично.