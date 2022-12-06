Как налоговики будут взыскивать недоимки и блокировать счета с 2023 года

Расскажем, как в следующем году ФНС будет бороться с должниками.

Право ИФНС взыскивать недоимку по налогам предусмотрено статей 31 НК. Процедура принудительного взыскания задолженности определена статьями 46, 47 НК. Налоговая инспекция вправе взыскать недоимку: за счет денежных средств на банковском счете и за счет имущества.

По нормам статьи 46 НК, неуплата налога влечет принудительное взыскание долга за счет денежных средств на счетах в банках. А на основании статьи 76 НК налоговая вправе блокировать расчетные счета должников.

Обе эти статьи скорректированы с 2023 года с учетом перехода на единый налоговый счет. Теперь работа с недоимкой будет строиться несколько иначе. На ЕНС с 1 января 20232 года отражаются суммы налогов, которые компания должна уплатить в бюджет и денежные средства, переведенные на этот счет бухгалтерией.

Списание не превысит отрицательное сальдо

ИФНС вправе взыскать только ту сумму, которая не превышает отрицательное сальдо. Как только сальдо станет нулевым или положительным, поручение банку на списание денег в польщу налоговой аннулируется (новая редакция п. 7 ст. 46 НК).

При этом у банков появится еще одна «головная боль»: по клиентам с налоговыми долгами и, соответственно, по заблокированными счетами придется проверять сальдо ежедневно.

Контроль – через реестр

Любая компания сможет отследить историю выставления в ее адрес и списания налоговой недоимки. Налоговики будут «собирать» все документы по работе с недоимкой в специальный реестр.

Туда будут вноситься:

все решения ИФНС о взыскании недоимки, поручения банкам на списание денег в пользу госбюджета;

о взыскании недоимки, поручения банкам на списание денег в пользу госбюджета; судебные решения и постановления о взыскании за счет имущества.

Блокировка счета

Блокировка счета возможна, если компания не сдала налоговую отчетность, не выполнила требование об уплате налога, пени или штрафа, нарушила электронный документооборот с налоговой.

С 2023 года, после перехода на ЕНП, снятие блокировки «завязано» на сальдо единого налогового счета. Если не нем будет достаточно денег для уплаты налогов, счета компании в банке блокировать не будут. И отменять блокировку будут в зависимости от состояния ЕНС, при поступлении на счет достаточных сумм для погашения недоимки расчетный счета разблокируют в течение дня.

Блокировка счета снимается не позднее (новая редакция п. 8 ст. 76 НК):

одного дня после того, как в реестре появятся данные о нулевом либо положительном сальдо;

дня, когда ИФНС получит документы об уплате недоимки ФНС получила право запрашивать в банках справки о счетах и вкладах компании, не исполнившей требование об уплате без принятого решения о взыскании задолженности (новый п. 2 ст. 86 НК).

Как будут исполняться решения ИФНС 2022 года в начале 2023 года

На 1 января 2023 года требования 2022 года, по которым меры взыскания не приняты, будут аннулированы.

Но только требования, не долги. Налоговая подготовит и вышлет новый документ, датированный 2023 годом.

Неисполненные решения о взыскании недоимки за счет средств на счетах налогоплательщика от 2022 года отзываются. Вместо них налоговики примут новое от 2023 года. Тоже самое и с решениями о блокировке счета: старое от 2022 года аннулируется и тут же выносится новое от 2023 года.

Но если на руки приставам уже передано постановление о взыскании за счет имущества организации или ИП, оно не отменяется. Взысканные приставами денежные средства будут зачтены на ЕНП.