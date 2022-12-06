Декларация по НДС за 4 квартал 2022 года: как сдавать

Кто сдает

Представить декларацию по НДС должны компании и предприниматели на общей системе, и те, кто платит ЕСХН (п. 5 ст. 174 НК).

Не надо сдавать декларацию тем, кто освобожден от обязанностей плательщика НДС по правилам статей 145 и 145.1 НК.

Придется представить декларацию и тем, кто применяет УСН, ПСН, освобожден от уплаты налога, если они выставили счет-фактуру с выделенной суммой НДС.

Кроме того, налоговые декларации нужно подать лицам, которые исполняют обязанности налоговых агентов по НДС.

Куда подавать декларацию

Декларацию нужно представить в налоговую инспекцию (п. 5 ст. 174 НК):

или по месту нахождения организации;

по месту жительства предпринимателя.

Сдавать декларации по местонахождению обособленных подразделений не нужно.

Когда надо представить декларацию

Декларацию нужно представить не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 5 ст. 174 НК).

При нарушении срока подачи декларации будет начислен штраф (п. 1 ст. 119 НК). Штраф составит 5 процентов от неуплаченной в установленный срок суммы налога за каждый полный и неполный месяц, но не более 30 процентов и не менее 1000 руб.

Если же просрочка составит более 10 рабочих дней, то налогоплательщику также будут приостановлены операции по его банковским счетам (подп. 1 п. 3, п. 11 ст. 76 НК).

В каком виде надо подать декларацию

Декларация подается исключительно в электронном виде по ТКС через спецоператора независимо от численности сотрудников (п. 5 ст. 174 НК РФ).

Декларации, сданные на бумаге, считаются непредставленными (письмо ФНС от 31.01.2015 № ОА-4-17/1350).

Когда налоговики не примут декларацию

В НК прописаны случаи, когда инспекторы откажут в приеме налоговых отчетов (п. 4.1 ст. 80 НК). В том числе, если декларация по НДС не соответствует контрольным соотношениям, которые утверждены приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519 (п. 5.3 ст. 174 НК). Налоговая служба утвердила 14 контрольных соотношений, нарушение которых – основание для отказа в приеме декларации по НДС (п. 4.1–4.2 ст. 80 НК).

Если нарушите хотя бы одно из них, декларацию не примут.

Налоговики сообщат об отказе в приеме отчетности не позднее пяти дней со дня, когда выявили такой случай (п. 4.2 ст. 80 НК). Форму отказного уведомления утвердили в приложении 4 к приказу ФНС от 17.05.2021 № ЕД-7-2/488.

Чтобы устранить нарушение контрольных соотношений, найдите ошибку и подайте новую декларацию. Срок подачи – пять рабочих дней со дня, когда инспекторы направят уведомление. В этом случае декларацию считают представленной со дня, когда подали декларацию с ошибками (п. 5.3 – 5.4 ст. 174 НК).

Какие новации 2022 года надо учесть

ФНС заменила в декларации по НДС раздел 1 декларации, и пополнила список кодов для операций, которые не облагаются налогом (приказ от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@).

Декларацию изменили для контроля над компаниями, которые применяют заявительный порядок возмещения НДС (п. 2 ст. 176.1 НК). Для этого в раздел 1 декларации добавили две новые строки:

055 – для кода основания возмещения налога;

056 – для суммы НДС к возмещению.

В пункте 2 статьи 176.1 НК семь подпунктов. Поэтому кодов для строки 055 тоже семь. В строку 056 внесите сумму налога к возмещению. Если оснований для вычета сразу несколько, сложите суммы по всем кодам, которые указали в строке 055.

Пополнили список кодов для операций, которые не облагаются НДС. Они указаны в приложении № 3 к приказу ФНС от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@:

1010832 – безвозмездное выполнение работ и услуг органами власти и поддержки экспорта, корпорацией развития МСП (подп. 21 п. 2 ст. 146 НК);

1011214 – услуги общественного питания – как на месте, так и на вынос (подп. 38 п. 3 ст. 149 НК).

Теперь компаниям общепита, которые используют льготу, надо заполнять раздел 7 декларации.