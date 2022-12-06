УСН

Как платить УСН за 2022 год

Особенности уплаты единого налога на УСН за 2022 году связаны с тем, что авансовые платежи уплачивались в 2022 году, а сдача декларации произойдет уже в 2023, когда начнет действовать ЕНС. Что надо учесть упрощенцам в такой ситуации, расскажем в статье.

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Как платить УСН за 2022 год

Кто откроет упрощенцам единый налоговый счет

Компания и предпринимателям на УСН с 1 января 2023 откроют единый налоговый счет. Средства на счет перечислите одной платежкой, и «разбирать» деньги в счет уплаты разных налогов и взносов чиновники будут уже сами. Откроет счет Федеральное казначейство (п. 9 ст. 1 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Вне ЕНC надо будет платить только (п. 2 ст. 1 Закона № 263-ФЗ):

  • взносы на травматизм;
  • госпошлина, по которой не выдан исполнительный документ;
  • НДФЛ с выплат иностранным сотрудникам, работающим на патентах.

Взносы на травматизм по-прежнему нужно будет перечислять до 15 числа и отдельной платежкой. Но реквизиты там будут новые, потому что с 2023 года ФСС и ПФР объединяют в Социальный фонд России.

Какое сальдо будет не едином налоговом счете

Сдавать декларацию за 2022 год упрощенцы будут в 2023 году. А авансы они платили в 2022. Поэтому подпадают под действие переходного пункта 6 статьи 4 Закона № 263-ФЗ.

Входное сальдо на ЕНС для упрощенцев будет включать обязанность по уплате уже уплаченных авансов. А когда в 2023 году упрощенцы предоставят декларацию, эту обязанность аннулируют.

Какие документы потребуются от упрощенцев

Средства с ЕСН налоговики будут распределять самостоятельно. Однако, чтобы разобраться в платежах, им потребуются отчеты и уведомления. Эти документы должны предоставить компании и ИП. По УСН придется подавать в налоговую инспекцию уведомление об исчисленном налоге (п. 17 ст. 1 Закона № 263-ФЗ).

Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@ (КНД 1110355).

В уведомлениях нужно будет указывать, в том числе, те реквизиты, которые раньше были в платежных поручениях: КПП, КБК, ОКТМО, а также сумму налога и срок уплаты.

Компаниям и ИП, представляющим отчетность на бумаге, разрешено подавать уведомление бумажном виде.

В 2023 году вместо уведомления еще можно будет передавать в налоговую инспекцию распоряжение на перевод денежных средств (п. 12 ст. 4 Закона № 263-ФЗ). Но только для тех, кто еще ни разу не сдавал уведомления. Если вы сдадите уведомление, то дальше нужно будет отправлять именно уведомления.

В какие сроки надо будет сдавать отчетность и вносить платежи

Декларацию по УСН компании будут подавать до 25 марта вместо 31, а ИП – до 25 апреля вместо 30.

Срок уплаты авансов по УСН перенесут с 25 на 28 число месяца, следующего за истекшим кварталом.

Срок уплаты годового УСН переместится с 31 на 28 марта для компаний и с 30 на 28 апреля для предпринимателей.

Как будут погашать обязанности по уплате в бюджет

Упрощенцы будут сдавать уведомления по квартальным платежам до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. А налоговики, получив уведомление, спишут эту сумму из средств на ЕНС 28 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Аналогично будет и с суммой налога, только основанием для уплаты будет уже не уведомление, а сама налоговая декларация по УСН.

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