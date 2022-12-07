Просрочка по госконтракту: какая ответственность возникнет у исполнителя

Если заказчик выплатил поставщику по госконтракту аванс, а договор содержал условие, что в случае неисполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (нарушение сроков), поставщик лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), то в случае неисполнения обязательств, к авансу применяются правила о коммерческом кредите и по нему взыскиваются проценты, следует из постановления АС Московского округа от 29 июля 2022 года по делу № А40-224495/2021, поддержанного ВС.

Минобороны и АО «НТЦ «Атлас» заключили контракт на поставку изделия. Заказчик выплатил поставщику аванс в размере 70% от цены контракта.

Договор содержал условие, что в случае неисполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (нарушение сроков), поставщик лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса о коммерческом кредите.

Товар был поставлен грузополучателю с просрочкой. Направленная поставщику претензия осталась без удовлетворения.

Минобороны обратилось в суд с исковым заявлением к обществу о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса по госконтракту. Суды первой и апелляционной инстанции отказали заказчику и приняли сторону общества.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды руководствовались тем, что условия положений контракта не соответствуют правовой природе коммерческого кредита. Минобороны не уполномочено предоставлять бюджетные средства по заключенным им контракта в качестве коммерческого кредита организациям.

Кассация отменила эти решения, указав, что судами не учтено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 823 ГК договорами, исполнение которых связано передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом.

Как установлено судами, при заключении спорного контракта стороны предусмотрели обязанность ответчика уплачивать проценты на сумму аванса в качестве платы за коммерческий кредит (статья 823 Гражданского кодекса), о чем свидетельствует буквальное содержание данного пункта контракта, содержащееся в пункте 10.16 контракта указание на правовую природу аванса как коммерческого кредита является ясным, двоякого толкования не допускает.

Вопреки доводам ответчика, по своей правовой природе проценты по коммерческому кредиту, в отличие от неустойки, не являются мерой ответственности, в связи с чем требование о взыскании процентов является платой за пользование авансом как коммерческим кредитом (предприятие не оспаривает факт получения аванса), а требование о взыскании неустойки является ответственностью за несвоевременное исполнение обязательств по контракту.

То обстоятельство, что начисление процентов поставлено в зависимость от просрочки исполнения поставщиком обязательств, в том числе к определенному договором сроку, то есть прекращение действия бесплатного (льготного) периода пользования авансом обусловлено исключительно действиями (бездействием) поставщика, не может быть истолковано в контексте применения дополнительной меры ответственности по отношению к неустойке, согласованной в пункте 11.2 контракта.

Вывод суда округа соответствует правовой позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 19.12.2017 № 306-ЭС17-16139, о том, что если договор содержит условие о выплате процентов по коммерческому кредиту в случае ненадлежащего исполнения обязательства и за это же нарушение в нем предусмотрена неустойка, то проценты по коммерческому кредиту взыскиваются наряду с неустойкой.

Доводы ответчика о том, что предоставление истцом денежных средств (аванса) под проценты отвечает признакам банковской деятельности, что не отвечает целям деятельности заказчика, подлежат отклонению как основанные на неверном толковании законодательства. Поскольку применение положений статьи 823 ГК не обусловлено субъектным составом, а положения закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», предусматривающие банковское сопровождение сделок уполномоченными банками, не исключают возможности начисления процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса, перечисленного поставщику.

ВС не стал пересматривать дело (определение от 02.12.2022 № 305-ЭС22-22295).