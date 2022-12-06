Налоговые каникулы в 2023 году

Регионам предоставлено право освободить от налогов ИП, работающих на патенте и на «упрощенке». Эта льгота предназначена для ИП, работающих в определенных сферах хозяйствования (производство, социальная, научная сфера, оказание бытовых услуг), при соблюдении ряда условий.

Власти регионов РФ вправе установить налоговые каникулы вплоть до 31 декабря 2024 г. (включительно).

Основные условия

Законами субъектов РФ могут быть не только объявлены налоговые каникулы, но и установлены условия их применения, как общие, так и дополнительные (ст. 346.20, 346.50 НК). В частности, льготируемые сферы деятельность (коды ОКВЭД) определяют именно регионы устанавливают регионы.

Также возможны ограничения по численности персонала (в частности, для рес. Карелия – не более 15 наемных работников), по доходам от льготируемой деятельности (не более 60 млн руб. – для Севастополя).

Если ИП работает на ином налоговом режиме, он вправе перейти на патент или «упрощенку» и уйти на каникулы. Если ИП-«упрощенец» перейдет на патент, то и он сможет применять нулевую ставку при соблюдении всех перечисленных условий (см. разъяснения Минфина от 22.07.21 № 03-11-11/58955).

«Каникулярные» условия

ИП вправе «уйти» на эти каникулы с первого же дня регистрации, при соблюдении ряда условий. Во-первых, ИП зарегистрирован в этом качестве после того, как вступит в силу НПА, установивший налоговые каникулы. Эта возможность доступна и тогда, когда ИП уже прекращал свою бизнес-деятельность, но принял решение возобновить ее впервые, или же зарегистрировался повторно, уже после введения каникул (с эти согласны как суды, см. п. 14 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ 04.07.18, так и финансисты, см., например, письмо Минфина от 20.05.21 № 03-11-11/38638).

В случае когда человек уже был снят с учета как ИП, и уже после введения каникул впервые возобновил бизнес-деятельность, снова зарегистрировавшись как ИП, то право «уйти» на каникулы бесспорно.

Иное дело, если на дату введения каникул человек работал как ИП, далее был снят с учета и снова зарегистрировался – в этом случае возможны проблемы, ведь финансисты считают, при таких условиях право на каникулы не возникает (письмо Минфин от 20.01.20 № 03-11-11/2566).

Во-вторых, на каникулы может уйти ИП, с момента регистрации которого не истекло два года (календарных). «Свежезарегистрированные» ИП-«упрощенцы» или ИП на УСН имеют право на обнуление налоговой ставки максимум два налоговых периода с даты регистрации.

В-третьих, «упрощенцу» надо помнить о том, что доля дохода от «каникулярных» видов деятельности, должна быть не менее 70% (по итогам года, от общего объема доходов от реализации товаров (работ, услуг)).

Нельзя воспользоваться нулевой ставкой, если:

доходы в отчетном (налоговом) периоде нарастающим итогом превысили с начала года 150 млн руб. (не выше 200 млн руб., при превышении этого порога право на УСН утрачивается);

за отчетный (налоговый) период средняя численность превысила 100 человек (не более чем на 30 персон).

В-четвертых, перерывы в работе на спецрежимах недопустимы. Если в течение двух налоговых периодов ИП прекращает работать на спецрежиме, то лишается права на каникулы. Особенно это важно для ИП на патентах: если ИП купит патенты, а между сроками их действия будут перерывы, то это означает и разрыв в применении ПСН, и, соответственно, утрату права на каникулы (см. письмо Минфина от 17.10.16 № 03-11-09/60291).

Также вид деятельности ИП должен подпадать под действие налоговых каникул (по ОКВЭД2, по бытовым услугам – еще и по ОКПД2). Необходимо соблюдать дополнительные условия, которые могут быть введены в регионах (средняя численность, предельные размеры доходов, предельные размеры дохода для УСН).

Помните о том, что при нарушении условий придется пересчитать и заплатить налоги на общих основаниях за весь налоговый период.

Процедурные аспекты

Уведомлять ИФНС об «уходе» на каникулы не надо, специальной процедуры не установлено. Основная задача: соблюдать все «каникулярные» условия.

«Упрощенцы» освобождаются от уплаты налог (и минимального тоже), а равно и авансовых платежей в течение 2х лет с года регистрации в качестве ИП. Заполняя декларацию, следует указывать ставку в «0%».

При применении ПСН нет необходимости оплачивать первые два патента, соблюдая принцип непрерывности, т.е. не допуская перерыва в сроках действия первого и второго патентов. При заполнении заявления для получения патента, на стр. 002 в поле «Индивидуальный предприниматель применяет налоговую ставку __ процентов, установленную» указать «0%», в поле «ссылка на норму закона субъекта Российской Федерации» – норму (подпункт, пункт, статья, реквизиты) и реквизиты закона субъекта РФ, которым были введены налоговые каникулы.