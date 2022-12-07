Главные налоговые споры 2022 года

Ошибка в ставке НДС не «смертельна» для покупателя

Получить вычет по счету-фактуре с неправильной ставкой НДС до недавнего времени было невозможно. Чиновники и арбитры считали, что если ставка неверна, то у покупателя нет правильного счета-фактуры. В Верховном суде усомнились в этом (определение от 02.09.2022 № 305-ЭС22-14014).

Налоговая ставка НДС должна быть указана в счете-фактуре. Эта обязанность возложена законом на продавца (п. 17 Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33). Документ подписывает или руководитель, или лица, которых он уполномочил.

Следить за верностью ставки – обязанность продавца. Если продавец уплатил НДС по той же ставке, которую сам и указал, то там сформирован источник для возмещения налога. Если покупатель выполнил условия для вычета из статьи 169, пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 НК, он вправе этот вычет получить.

Покупатель не должен нести ответственность за действия поставщиков, на которых он не имеет влияния. Он не обязан выяснять, правильно они применяли размер ставки по НДС или нет.

Налоговики должны сами устранять последствия фальшивок

Когда организации обращались в суд, чтобы обязать инспекторов аннулировать фальшивки, арбитры поддерживали налоговиков. Даже если признавали уточненки сфальсифицированными (постановления АС Поволжского округа от 19.01.2022 № А55-18466/2020, от 20.01.2022 № А55-18466/2020).

Арбитры, как и налоговики, предлагали закрывать проблему новыми уточненками.

Однако на защиту организаций встал ВС (определение от 19.08.2022 № 306-ЭС22-7274). Коллегия решила, что защите подлежат не налоговики, а пострадавшие компании. Налогоплательщики вправе рассчитывать на защиту своих прав – это гарантирует Конституция. В учете инспекции не должно быть недостоверных сведений. Это наносит вред не только компании, но и ее контрагентам. Налоговики обязаны сами устранять такие нарушения (п. 2 ст. 22 НК).

Верховный суд «расширил» бытовые услуги

Выяснилось, что налоговики и арбитры неправильно трактовали понятие «бытовые услуги для населения». Из-за этого страдали ИП на патенте. Им отказывали в праве применять патент, если услугой предпринимателя пользовалось юридическое лицо.

Раньше считалось, что «бытовая услуга для населения» – это когда услугу оказывают частному физлицу. Но Верховный суд опроверг заблуждение. Помимо физлиц потребителями бытовых услуг могут быть юридические лица (ГОСТ Р 57137-2016 «Бытовое обслуживание населения. Термины и определения»).

Например, ИП может заниматься стиркой и чисткой. Результат услуги в этом случае удовлетворяет потребности индивидуального клиента. И не важно, кто будет заказчиком – гражданин или юрлицо (определение ВС от 15.04.2022 № А41-14417/2021).

Тем более, в кодексе прямо оговорены случаи, когда бытовой считается услуга, оказанная только физлицу (п. 2 ст. 346.43 НК). К остальным видам деятельности такое ограничение не относится.

Права налоговиков по истребованию документов ограничили

КС разъяснил, как правильно применять пункт 2 статьи 93.1 НК (определение от 07.04.2022 № 821-О). На практике налоговики трактуют его слишком расширительно.

Арбитры указали, что документы и информация, которую требуют налоговики, должны относиться к конкретной сделке. Понятие сделки есть в статье 153 ГК. «Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей».

Инспекторы не вправе требовать документы по виду деятельности, или те, которые относятся к какому-то определенному периоду.

Правда, и сами компании не вправе отказать в предоставлении документов, даже если у инспекции нет их реквизитов. Инспекции достаточно любым способом идентифицировать сделку. И тогда у организаций появится обязанность предоставить документы, которые связаны с этой сделкой.

Права местных законодателей регулировать налог на имущество по кадастру

Включение в перечень

Иногда компании пытаются доказать, что объект должен быть в перечне кадастровых объектов с начала текущего года. И приводят доказательства, что объект соответствует условиям для включения в этот перечень.

Однако КС постановил, что вопрос, какие объекты включать в перечень, и когда, вправе решать местная власть. Использовать для расчета налога кадастровую стоимость, если объекта нет в перечне, нельзя (определение от 12.07.2022 № 1717-О).

Использование объекта

Как владельцы объекта недвижимости фактически его используют, определяют региональные власти. Для этого они должны разработать и утвердить порядок такого определения (п. 9 ст. 378.2 НК). Например, в Москве подобный порядок утвержден постановлением правительства Москвы от 14.05.2014 № 257-ПП.

Может ли компания оспорить нормы указанного порядка, если считают их несправедливыми? КС решил, что нет, не могут. НК действительно передал спорную функцию на усмотрение местных властей. Они вправе установить, например, такое понятие «офиса», которое считают нужным (определение от 29.09.2022 № 2581-О).

Предназначение участка

Недвижимость можно признать торговым комплексом, если (подп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК):

нежилое здание стоит отдельно;

один из видов разрешенного использования земельного участка – размещение объектов питания, торговли, бытовых услуг.

Компании полагают, что это правило нелогично и противоречит Конституции (ст. 57). Ведь получается, что чиновники вправе включить здание в перечень кадастровых объектов из-за предназначения участка. Хотя помещение может быть и не связано с торговлей, питанием или бытовыми услугами.

Однако у КС иное мнение. Если владелец помещения не согласен с чиновниками, то доказывать фактическое использование объекта должен он сам (определение КС от 29.09.2022 № 2576-О).

Налоговики вправе взыскать долги с бывшего ИП без суда

Налоговики доначислили ИП страховые взносы. Деньги он не уплатил, и отказался от статуса предпринимателя. Тогда инспекторы передали дело приставам, и те взыскали долг с зарплаты гражданина.

Бывший предприниматель дошел до КС. Гражданин указывал, что долги с физического лица должны взыскивать только через суд.

Арбитры отказали бывшему предпринимателю. Когда он получал статус, должен был знать, что ИП отвечает по долгам всем своим имуществом. И отказ от статуса не обнуляет его долги перед бюджетом, которые возникли, пока он занимался бизнесом.

Порядок принудительного взыскания долга зависит от того, когда налоговики приняли решение о взыскании. Когда он еще был ИП, или когда перестал. В данном случае решение было принято, когда статус ИП еще действовал.

Исполнительное производство, которое возбудили в отношении ИП, нельзя закрывать после отказа от этого статуса. Иначе должники начнут злоупотреблять этим. Поэтому никакого нарушения конституционных прав гражданина в действиях налоговой инспекции нет (постановление от 23.06. 2022 № 26-П).

Верховный суд пояснил, когда нарушение НК должно быть системным

Когда у компании на ЕСХН потенциальные вычеты по НДС превышают потенциальные начисления, ей выгодно отказаться от льготы, и перейти на уплату налога. Но добровольно сделать этого нельзя. Освобождение от НДС можно только «потерять». Надо или превысить норматив по выручке, или продавать подакцизные товары (п. 4 ст. 145 НК). Второе сделать гораздо проще.

Компания на ЕСХН посчитала, что ей выгодно отказаться от освобождения по НДС. Она продала дизтопливо. После этого подавала декларации по НДС и предъявляла права на налоговые вычеты.

Налоговики доначислили ей НДС. Они посчитали, что право на освобождение от НДС не утрачено. А ВС их поддержал. Обязанность начислять НДС для лиц на ЕСХН появится, если они продают подакцизные товары в течение трех предшествующих последовательных календарных месяцев. Разовой продажи недостаточно.

Чтобы «избавиться» от льготы, компании надо было продать дизтопливо как минимум три раза – по одному разу в каждом из трех последовательных месяцев (определение ВС от 27.05.2022 № 307-ЭС22-6762).