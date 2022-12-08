Как соблюсти условия гособоронзаказа и не попасть в тюрьму

Нововведения

24 сентября 2022 года вышел новый закон № 365-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Некоторые бросились бить тревогу: изменения предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет за нарушение условий гособоронзаказа.

Но давайте вчитаемся в текст нововведений. Главное, что нужно понимать об этом законе: эти поправки не добавляют новых обязанностей – речь идет только об ужесточении ответственности. Другими словами, если до этих пор вы исправно соблюдали законодательство, бояться вам нечего.

Касательно исполнения гособоронзаказа, УК дополнен статьями 201.2, 201.3, 285.5 и 285.6, которые вводят дополнительную ответственность и санкции за нарушение условий контракта по ГОЗ, а также за отказ или уклонение от заключения госконтракта либо договора, необходимого для выполнения ГОЗ, в том числе и в отношении должностных лиц.

Предусмотрены разные виды наказаний – как уже привычные штрафы, так и лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Наиболее строгие наказания предусмотрены в случае, если нарушение повлекло за собой ущерб государству на сумму не менее 5% от цены контракта (но не менее 5 миллионов рублей) или невыполнение задания по гособоронзаказу.

При этом данные санкции применимы только в отношении лиц, ранее уже подвергшихся наказанию по соответствующим статьям КоАП. Без административной ответственности в данном случае не должно быть уголовной. Более того, должностное лицо освобождается от уголовной ответственности, если добровольно устранило все нарушения.

Наконец, по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обязательства, влекущие невозможность его исполнения (ч. 65.1 ст. 112 закона № 44-ФЗ).

С 18 октября 2022 года по этому основанию разрешено изменять контракты для федеральных нужд, которые нельзя выполнить в связи с мобилизацией.

Учим матчасть

Чтобы точно соблюсти все условия контракта по ГОЗ, нужно знать следующие нормативные правовые акты:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Постановление Правительства от 02.12.2017 № 1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Чтобы быть уверенным в том, что вы следуете букве закона, эти три документа стоит изучить внимательно и подробно. Здесь я обозначу только базовый чек-лист:

участниками закупок могут быть только юридические лица (не забывайте, что ИП не считаются юрлицом);

предметом закупок может быть не только вооружение, а любые товары или услуги;

все участники ГОЗ должны иметь раздельный учет (обособленный учет затрат по каждому отдельному контракту), отдельный банковский счет в одном из уполномоченных банков или лицевой счет в Казначействе;

после исполнения контракта банковский счет подлежит закрытию;

закупки по ГОЗ обозначаются специальным идентификатором (уникальный код, который ставится перед номером госконтракта и заносится в соответствующий реестр);

стоимость поставляемого продукта должна быть рассчитана одним из указанных в ПП № 1465 методов определения цены контрактов в ГОЗ, и вы должны быть в состоянии в любой момент доказать правомерность и обоснованность этой стоимости;

категорически запрещается срывать контракт; если какие-то не зависящие от вас действия или бездействия привели к срыву или ненадлежащему исполнению контракта, об этом нужно уведомить вышестоящие органы в кратчайшие сроки;

нельзя наносить ущерб государству: если контракт выполнен, но при этом имело место, допустим, нецелевое использование денежных средств, то с этим придется разбираться.

Важный момент: при оформлении договора с государственными органами необходимо, кроме собственно самого контракта, скрупулезно вести документооборот. Знать и понимать основы работы по госконтрактам должны все – юристы, экономисты, бухгалтеры и снабженцы. Достигнуть соблюдения всех условий госконтракта гораздо проще совместными усилиями.

Поэтому важно иметь действующие и выполнимые регламенты для всех сфер деятельности, связанных с ГОЗ. Каждое ваше действие в рамках гособоронзаказа, будь то начисление зарплаты, списание материалов или оплата услуг сторонним организациям, должно быть оформлено соответствующим документом. Нет документа – нет доказательств обоснованности.

Финальный совет

Он очень прост: чтобы не сесть в тюрьму за нарушение условий госконтракта, нужно их не нарушать. Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности.

Изучите все релевантные нормативные правовые акты, обеспечьте соблюдение всех прописанных условий – и никакой гособоронзаказ вам не страшен!