О чем нужно предупредить ФНС до конца 2022 года

Но это касается только тех предприятий, которые переходят на ЕНС. Другие компании обязаны предупредить инспекцию о смене ЭЦП и заявить о намерении перейти на УСН.

Налоговая инспекция напоминает, какие заявления необходимо подать до 31 декабря 2022 года. Однако обязательными являются не все, так как вид документа зависит от причины отправки. Например, ведомство нужно уведомить об оформлении новой электронной подписи либо запросить смену спецрежима.

Заявление на сверку счетов для перехода на ЕНС

Сотрудники инспекции начали рассылку пользователям упрощенного спецрежима о переходе на уплату налогов на единый счет (ЕНС). Для этого в ведомство необходимо направить данные на бланке, который утвержден письмом № АБ-4-19/17644. После получения заявки налоговики пришлют компании правильное положительное сальдо.

Напомним, все организации и предприниматели обязаны перейти на ЕНС в 2023 году. Однако предприятие вправе законно отказаться от этих уведомлений и переводить средства по старой схеме на КБК.

Дело в том, что при указании кода бюджетной классификации можно осуществить целевой платеж одного назначения. Но если бизнесмен хотя бы единожды направит заявление на сверку сальдо, то налоговая сразу аннулирует право оплаты сборов и внесения взносов по платежкам.

Уведомление о переходе на другой спецрежим

При смене специального режима уплаты налогов в ФНС нужно отправить соответствующее уведомление. Однако законодательство установило крайний срок отправки сообщений ─ 31 декабря того года, после которого планируется использование УСН или АУСН.

АУСН

Если бизнесмен планирует перейти с обычной упрощенки на автоматизированную, то он обязан соответствовать нескольким условиям. Так, согласно п. 2 ст. 1 ФЗ № 17, перейти на АУСН может организация, зарегистрированная в одном из городов, где проводится эксперимент. Это Калужская, Московская область, включая столицу, и Татарстан. Кроме этого, налоговики предъявляют и другие требования к бизнесмену:

максимальный штат организации ─ 5 человек;

максимальный годовой доход ─ 60 млн рублей.

И если предприятие соответствует заявленным условиям, то претендует на автоматизированную упрощенку. Одним из плюсов этой системы является освобождение от уплаты взносов на страхование и сдачи отчетов.

Сообщить ведомству о решении необходимо до 31 декабря на основании п. 1 ст. 4 ФЗ № 17. Сделать это можно посредством личного профиля на официальном портале налоговиков или через банк. Третий вариант уведомления ─ это справка об использовании АУСН, утвержденная письмом № СД-4-3/13619.

УСН

Если бизнесмен пользовался, к примеру, ЕСХН либо ОСН, и пожелал перейти на УСН, то уведомление об этом стоит отправить до 31 декабря. Сведения предоставляют на специальном бланке. И хотя формуляр единый для всех, его заполнение зависит от того, с какого режима организация переходит на упрощенку.

Так, учреждения, которые хотят пользоваться УСН, должны заполнить форму № 26.2-1 по следующим образцам.

Заявление ООО на переход на УСН «доходы минус расходы».

Заявление ИП о переходе на УСН «доходы».

Если сравнить документы, то можно заметить, что оформление отличается:

организации пишут свое название, ИНН, доход и стоимость ОС в обоих случаях;

ИП указывают Ф.И.О., ИНН, в КПП, доходах и стоимости ОС ставят прочерк.

Эти формы можно заполнить онлайн на официальном портале налоговиков. Там же их подписывают ЭП и отправляют в специальной форме. При этом новое предприятие, которое еще не пользовалось никаким спецрежимом, может заявить об использовании УСН в течение 30 календарных суток с момента регистрации в ФНС.

Напомним, из-за праздничных и выходных дней в 2022 году, срок отправки заявлений могут перенести на 9 января 2023 года. Однако точный день рекомендуется уточнить в инспекции.

Запрос на смену налоговой базы на УСН

Чтобы уведомить налоговую о желании изменить объект обложения налогами на УСН, нужно подать заявку по форме 26.2-6. Крайний срок отправки запроса в 2022 году ─ 31 декабря. Дата утверждена в п. 2 ст. 346.14 НК.

Если же пользователь упрощенки сообщил инспекции о намерении сменить объект, но не начал пользоваться ею, то право на применение возникнет только с 2023 года. В то же время предприниматель может изменить свое решение вторично.

К примеру, бизнесмен выбрал УСН «Доходы», но на протяжении 30 суток решил использовать «Доходы минус расходы», значит он обязан направить соответствующее письмо. На его основании налоговики аннулируют предыдущее заявление.

Информирование о смене ЭЦП

По сообщению сотрудников налогового ведомства, с 1 января 2023 года квалифицированные электронные подписи будут аннулированы. Правило распространяется на ЭП, оформленные в коммерческих центрах для руководителей крупных предприятий, индивидуальных предпринимателей, а также для нотариусов.

Поэтому с начала 2023 года разрешают использовать цифровую подпись, выданную ФНС.

Напомним, полномочия по формированию КЭП лежат на инспекции еще с января 2022 года. И текущую необходимо заменить до 31 декабря. После этого в ведомство нужно направить уведомление о наличии новой КЭП.

Действовать новые ЭЦП будут 15 месяцев со дня регистрации. Ими разрешено подписывать:

отчетность БФО;

налоговые документы, включая декларации и расчеты;

договоры на электронных сервисах и площадках.

Также ее можно использовать для межведомственных взаимоотношений. Руководители организаций, бизнесмены и представители адвокатуры вправе получить подпись бесплатно и экстерриториально в уполномоченном филиале ИФНС.