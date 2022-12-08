Как отказаться от образования и карьеры, стать дворником и жить семьей с двумя детьми на 40 тысяч в месяц

Виталий Павлов 35 лет. Родился и вырос в Краснодаре. Два неоконченных высших образования: эколог (Кубанский аграрный университет, 2004-2007 гг.) и биолог-микробиолог (Кубанский государственный университет, 2008-2012 гг.). Сейчас работает дворником в школе и администратором по сбору вторсырья в экоцентре «Собиратор». Женат, двое детей: близнецы Майя и Виктор (7 лет).

Еще в сельхозе я думал, что стану дворником, буду зарабатывать по минимуму. Полгода работать – полгода путешествовать. В итоге довольствовался путешествиями в горы и немного по России. А со временем понял, что я вовсе не путешественник. Мне оказалось интересно то, что меня окружает.

Коротко о родительской семье

Моя мама была номенклатурным работником, занимала высокую должность. Сейчас она на пенсии. Есть старшая сестра живет с семьей в Москве, сделала хорошую карьеру в МТС.

Маме было трудно принять меня таким, какой я есть, с моими взглядами на жизнь. Но она меня поддерживала во всех моих решениях.

Она могла бы мне помочь окончить университет, устроиться на работу на хорошую должность. Но мне не хотелось становиться чиновником.

Я видел глаза молодых мужчин, которые работали в этой структуре, – ленивые, сытые. Мне таким быть не хотелось.

Все всегда упирается в работу, в деньги. Конечно, мне очень облегчило жизнь то, что мама и сестра помогли мне с квартирой. Не пришлось думать про ипотеку и аренду.

Идеалист

Я не пью, не курю, мне никогда не были интересны какие-то тусовки, я этого не умел. Это требует затрат, я деньги на это не тратил.

Мне всегда больше нравилось проводить время с друзьями, которые разделяют мои ценности. Я люблю природу, горы.

Фото из личного архива

У каждого есть свое понимание того, что им необходимо для жизни. Большая квартира, машина, дача, какая-нибудь дорогая техника, поехать отдохнуть. На это все нужны деньги. И люди тратят огромную часть своей жизни на зарабатывание денег.

Я понимал, что всего этого не хочу, и всегда наполнял жизнь другими интересами: чтением книг, прогулками на природе, походами в горы.

Первый вуз

В аграрный университет я поступал почему-то от какого мясного хозяйства – не помню, почему так, не помню, от какого, и даже не хочу вспоминать.

От учебы в университете ожидал другого. Я хотел изучать лес. Но точно не хотел рассчитывать допустимые выбросы, исследовать какое-то мясо и писать бумажки по этому поводу. Стать экологом на предприятии я не загорелся.

Пытался написать первую курсовую работу по исследованию воздействия туристов на гору Папай (памятник природы на территории Абинского и Северского районов – ред.). Изучал тропинки и стоянки, но чем все кончилось, уже не помню.

Но толком особо ничего не получилось из учебы. Мне хотелось найти в вузе единомышленников, которым так же, как и мне, интересна наука и исследования. Но оказалось, университет – совершенно не та среда. Это та же школа, по сути.

Я подумал тогда, что дело в самом вузе. Хотя у меня руководитель по курсовой была очень хорошая – Валентина Васильевна Корунчикова. Было увлекательно общаться с ней на научные темы, но человеческих отношений не сложилось.

Проучившись три года, я бросил учебу. О чем совсем не жалею. Я почти никогда не жалею о своих решениях.

Второй вуз

Следующий год я полностью посвятил подготовке к поступлению в МГУ на факультет биофизики. За тот год я, по-моему, вышел на улицу всего несколько раз. Все время проводил за учебниками.

Мысли были такие: вот я сейчас пройду всю школьную программу по основным направлениям – математика, физика, биология, химия – и поступлю в МГУ.

Но к экзаменам я оказался не готов. Я готовился сам, даже не посмотрел предыдущие экзаменационные билеты. Математику сдал с горем пополам. Но на экзамене по химии я даже не понимал, о чем меня спрашивают.

На всякий случай я параллельно подал документы в КубГУ на биологический факультет. И поступил.

«Кубик» оставил у меня впечатление свободного вуза, там было много хороших преподавателей, с которыми действительно можно было пообщаться. Не было записывания лекций под диктовку, как в аграрном. Более университетская среда.

В КубГУ я проучился до конца четвертого курса. А потом снова разочаровался.

Мне была интересна тема зарождения живого мира. Как неживое превратилось в живое, как появились первичные процессы. Занимался я нефтеокисляющими бактериями, их совместным культивированием.

Я пытался получить достоверный результат, который бы меня удовлетворил. Но видел, что не получается. Что методика (фотоколориметрия родококов) не отработана, так мне казалось.

Наверное, это был тот самый юношеский максимализм, когда считаешь, что все должно быть идеально. Но я охладел к науке и образованию.

Пожарные вместо ученых

«Кубик» я бросил по той же самой причине, что и аграрный: я искал единомышленников, для которых любовь к науке и природе была важнее зарабатывания денег. Хотелось явного положительного эффекта для окружающего мира от своей работы.

А обрел я таких людей, в первую очередь, в лице своей жены Марины, а потом – в лице добровольцев из общественной организации «Добровольные пожарные Кубани». Это честные самоотверженные люди, которые по-настоящему спасают природу.

В 2014 году, когда я бросил КубГУ, я уже жил отдельно от мамы – в однокомнатной квартире сестры. Сама она переехала в Москву.

Я устроился на работу дворником в кадетском училище (Краснодарское президентское кадетское училище – ред.). Получал 14 тысяч рублей. Мне хватало.

Жена

С Мариной я познакомился в том же 2014 году. Я и не предполагал, что кто-то из девушек захочет иметь со мной дело. Ну, какие ожидания обычно: надо зарабатывать, надо быть крутым, и тогда ты будешь успешным в личной жизни.

А кто захочет со мной, дворником, пускаться во все тяжкие?

Виталий и его супруга Марина. Фото из личного архива

Но я встретил Маринку. Она была такой же, как я, и это самое удивительное: у нее была та же отстраненность от материальных потребностей.

Марина училась в КубГУ на микробиолога. В первый раз мы увидели друг друга на студенческой конференции «Умник».

Потом оказалось, что мы оба ходим пешком с Гидростроя в университет и обратно, только параллельными дорожками. И это тоже было важно: что мы оба не ездили на общественном транспорте. Прогулка в одну сторону занимала около часа.

Кстати длинные волосы я отрастил из-за жены. Маринка потом призналась, что влюбилась в мои волосы. С тех пор и не стригусь. Просто расчесываю волосы и заплетаю в косу.

Фото из личного архива

Потом мы с Мариной поженились, у нас родились дети: близнецы Майя и Витя. В этом году они пошли в первый класс.

Кем мы работаем

Сегодня я работаю на двух работах. Первая – дворник в среднеобразовательной школе на Гидрострое. Я встаю в 6.30, поднимаю детей. Делаем зарядку и идём в школу (в начальных классах дети завтракают в школе). Они учатся в той же школе, где я работаю.

Машины у нас нет, ибо это неэкологично, плюс стресс от вождения, место во дворе занимает и денег требует.

Я работаю в школе до 10.00 – 11.00. Бывает – до 12.00. Мои основные обязанности – поддержка чистоты пришкольной территории, уход за школьной клумбой. Иногда нужно что-то помочь тяжелое перенести.

Раньше я получал 16 тысяч рублей, сейчас подняли до 18 тысяч рублей, если не ошибаюсь. Если честно, я за этим не особо слежу. Если денег на карте хватает до конца месяца, то не возникает вопроса, сколько платят.

Вторая моя работа – экоцентр «Собиратор» (центр города). На работу добираюсь на маршрутке или автобусе. Я администратор приема вторсырья. Работаю там не каждый день: директор центра присылает мне даты, когда желательно быть в центре. Но можно поменять.

В среднем получается около десяти дней в месяц. Смена длится с 12.00 до 20.00. Получаю я там около 13 тысяч рублей.

Я не считаю работу в «Собираторе» именно работой. Мы с Мариной еще в 2015 году начали компостировать органику и меньше покупать «мусора», (т. е. ненужной, лишней упаковки), что-то отвозили в IKEA на акцию «Раздели на раз-два-три!». Пункт и акции раздельного сбора есть там и сейчас.

Фото из личного архива

С друзьями мы проводили акции по раздельному сбору отходов – собирали у горожан рассортированное вторсырье и отправляли его приемщикам.

Фото из личного архива

Когда открылся «Собиратор», я просто продолжил эту работу, считаю ее важной, не зависимо от того, сколько за нее получу.

Марина работает микробиологом в Институте биологической защиты растений. Работает на ¼ ставки, получает 8-12 тысяч рублей в месяц.

Фото из личного архива

Жилье

Наши дети родились, когда мы жили в однокомнатной квартире 30 м2. Пятиэтажка на улице Трудовой славы, старый жилой фонд. Жили неплохо, но дети растут – нужно больше пространства.

Нам очень нравится наш двор, друзья наших детей, соседи. Поэтому необходимость расширения жилплощади была для нас болезненным вопросом.

Помог счастливый случай. Нашей пожилой соседке нужно было разменять квартиру, и она тоже не хотела куда-то переезжать. Она предложила обменяться квартирами – с доплатой с нашей стороны.

Так что в нашем случае переезд был такой: открыли дверь на лестничную площадку и перенесли вещи в квартиру напротив.

Мы заплатили материнский капитал, плюс помогли родители. Сейчас у нас квартира площадью около 50 м2 – достаточно места для всех, и я надеюсь, что больше нам уже никуда не придется переезжать.

Одну комнату мы отдали под гимнастический зал для занятий Марины и дочки Майи. Там только стол для цветов.

В остальных двух комнатах есть необходимая мебель, но мы стараемся пространство не захламлять лишними вещами.

Семейный бюджет

Наши статьи расходов: продукты, коммуналка, мобильная связь, интернет, проезд на транспорте, плата за секции и соревнования для детей.

Дополнительные расходы: пожертвования в фонды: «Синяя птица», «Подари жизнь», фонд помощи хосписам «Вера». Марина отправляет 500 рублей в месяц.

Маленькие радости детям (наклейки, журналы, заколки, вкусняшки) – 1 200 – 1 600 рублей в месяц.

Наш доход:

мои зарплаты – 27-33 тысячи рублей

зарплата жены – 8-12 тысяч

еще 6 тысяч рублей в месяц на внуков дают бабушки.

Как там дети?

Нашу задачу как родителей мы с Мариной видим в том, чтобы помочь детям понять, что им нравится, и поддерживать их в этом увлечении.

Марина с детства мечтала быть балериной, но сложилось так, что ушла в ушу и кикбоксинг-формс. Она кандидат в мастера спорта.

Фото из личного архива

Последние лет пять Марина занимается направлением, которое можно представить как художественную гимнастику для энтузиастов.

Занимается сама и вместе с дочкой, они участвуют в разных соревнованиях.

Фото из личного архива

Надеюсь, что всей семьей скоро поедем в Санкт-Петербург – поддержать наших девочек.

Я участвовал в проекте «Зеленая школа» как эксперт по посадке деревьев, это была оплачиваемая работа. Провел около 10 мероприятий со школьниками и получил около 40 тысяч. Получилось, что это деньги на поездку.

Фото из личного архива

Я никогда не заставлял Витю играть в шахматы. По-моему, он заинтересовался ими после просмотра «Гарри Поттера». Потом нам дедушка подарил старые советские шахматы. Витя загорелся.

Мы с сыном вместе стали учиться по учебнику: читали, разбирали правила. Майя, глядя на нас, тоже втянулась в шахматы. Теперь уже и у меня партии выигрывает.

Сейчас дети занимаются в шахматном кружке. Сын принимает участие в городских и краевых соревнованиях. Среди детей своего возраста по шахматам он 12-й в крае. Плюс Витя еще ходит на акробатику.

Фото из личного архива

Человек, который сажает деревья

Если я не на работе, то занимаюсь своим любимым делом – сажаю деревья.

Мне всегда хотелось сбежать в лес из города. Потом я понял, что наоборот, надо сделать так, чтобы в городе было комфортно так же, как в лесу.

Фото из личного архива

Так я стал выращивать растения. Собирал семена по всему городу с клумб.

Сначала у меня был небольшой питомник в районе Молькино, где дачное товарищество выделило мне землю: предложили посадить деревья на территории товарищества – так мне удалось договориться об участке.

Сейчас я им уже не занимаюсь – там просто растет то, что в свое время было посажено.

Я решил восстановить погибший в пожаре участок в лесопарке «Краснодарский» и посадить там молодой лес. Правда, через год там опять случился пожар, и мои деревья сгорели.

Но так я познакомился с ребятами из общества «Добровольные пожарные Кубани».

Фото из личного архива

Они занимались тушением природных пожаров, вели профилактику и восстанавливали пострадавший лес. Сейчас это объединение уже не функционирует.

С ними я в качестве волонтера озеленял территории и познакомился с Еленой Шуваловой (председатель Общественного совета по озеленению Краснодара – ред). Она помогла «ДПК» согласовать посадки на Большом острове (дикая природная территория за «Солнечным островом») в администрации.

Со временем Елена пригласила меня в проект «Зеленая школа». Я проводил экскурсии для школьников в разных парках города.

Фото из личного архива

Небольшой питомник растений я создал во дворе дома, где живу, чтобы дети могли видеть, как все растет. Что-то потом высаживаю в школе или на Большом острове.

Сажаю в основном дубы, ясени, вязы, клены – самые распространенные у нас в городе деревья. Сейчас мой основной питомник уже находится на территории школы.

Еще мы разбили во дворе дома небольшой детский огородик. Детвора сажает то, что нравится: помидоры черри, горчицу. Но смысл не в урожае. Смысл в самом процессе: как из маленького семечка вырастить что-то живое.

Фото из личного архива

Моя философия

Я хочу получить от жизни только то, в чем у меня есть какая-то потребность.

Если у другого человека есть потребность куче машин, и это в принципе никому не мешает, – пожалуйста, пусть коллекционирует.

Но я сочувствую природе. Мне хочется гармонии природы и человека, в том числе города и природы.

Я получаю большое удовольствие, когда вижу, что у меня на клумбе появились божьи коровки и всякие классные насекомые – потому что я стал оставлять для них листву. Мы стремимся к тому, чтобы в нашей семье каждый занимался тем, что он хочет.

Я не требую от Марины, чтобы она бросила гимнастику и больше занималась домом и детьми. Она не требует, чтобы я бросил сажать деревья и устроился на хорошую работу, зарабатывал деньги.

Фото из личного архива

Мы стараемся жить в согласии, довольствуясь тем, что есть, и получая удовольствие от того, что нам нравится.

Подготовила Дарья Бендарская.

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