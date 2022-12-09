Налоговые схемы

Две налоговые схемы в одной: история о том, как делать не надо

Компании ищут разные способы сэкономить, применяя нестандартные ходы. Расскажем об одной любопытной психологической задумке организации. К тому же она применяла не одну налоговую схему, а сразу две. Подробности – в статье.

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Две налоговые схемы в одной: история о том, как делать не надо
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Как работала схема

Для начала компания разделила свой бизнес на три части. Она создала две организации и ИП. Одна организация была головной. Вторая компания и ИП якобы оказывали ей услуги. А стоимость этих услуг увеличивала расходы основной организации.

Затем компания нашла себе «левых» поставщиков. Она переводила им средства за якобы закупленный товар. Поставщики, в свою очередь, расплачивались этим средствами за собственные приобретения, и дальше след денег «терялся».

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Как работала двойная схема с дроблением и выводом средств

Почему налоговики заподозрили схему

Сама компания носила название «Аквахим». Один из поставщиков компании имел название «Бугульминский завод энергоэффективного оборудования». Договор поставки был заключен на покупку катионитовых смол, угля активированного и сульфоугля.

Казалось бы, одно химическое предприятия поставляет химические товары другому. Видимо, по идее, это должно было усыпить бдительность проверяющих.

Каково же было изумление инспекторов, когда они установили, что основной вид деятельности «завода» - торговля овощами и фруктами!

Что касается «дробления», то налоговиков насторожило, что амортизацию по якобы распределенному имуществу продолжала начислять основная организация. Как-то странно для независимых лиц.

Какое решение вынес суд

Когда инспекторы провели углубленную проверку, обе схемы развалились как карточный домик.

«Завод» обязался поставить покупателю «Аквахиму» химтовары. Но документов на доставку товара налоговики не обнаружили. Из тех документов, что можно было проверить, инспекторы установили, что количество отгруженного и оприходованного товара у сторон не совпадает.

«Аквахим» якобы продал химтовары в «Танеко». Но и здесь данные по поставкам и приему товара не совпали.

Сам «Завод» оказался явной однодневкой. Не было ни имущества, ни персонала, ни характерных расходов с расчетного счета. А средства, которые пришли из «Аквахима», были потрачены на закупку продтоваров и табака.

У «Аквахима» был и еще поставщик химтоваров. Выяснить, где он якобы брал товар, не удалось. Документов не доставку товара не оказалось. А средства от «Аквахима» пошли на оплату фото и видео услуг от физлиц.

Что касается дробления, то помимо странной амортизации арбитры установили еще ряд стандартных признаков. Единый центр управления, идентичные виды деятельности, одни и те же контакты, сайт в сети «Интернет», расчетные счета в одном и том же банке. Персонал формально перераспределен между организациями без изменения их должностных обязанностей.

Арбитры посчитали, что нарушение статьи 54.1 НК налицо. Компания действовала недобросовестно. Вычеты по НДС и налоговые расходы сняты правомерно (постановление АС Поволжского округа от 11.11.2022 № А65-4477/2022).

Выводы

Что первое приходит в голову при словосочетании «Бугульминский завод энергоэффективного оборудования»? Какой-то старый завод с советских времен, не добитый в 90-е. Наверняка производит что-то химическое или металлическое.

Однако усыпляющий эффект будет действовать, разумеется, до первой проверки. Здесь же такое неординарное название уже будет действовать ровно наоборот. Явное несовпадение названия с основным видом деятельности послужит поводом провести особо доскональную проверку.

Следовательно, такой психологический прием может сработать, только если участники схемы вообще не собираются никакую проверку проходить. Например, работать очень короткий срок. На что рассчитывали участники рассмотренного дела, непонятно.

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