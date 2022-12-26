Декларация по налогу на прибыль за 2022 год

Кто должен подавать декларацию

1. Российские и иностранные компании, которые в принципе должны платить налог на прибыль. Даже если так получилось, что прибыли у них нет (ст. 286, п. 1 ст. 289 НК).

2. Ответственный участник КГН. Остальным участникам придется сдать декларацию, если вдруг у них будут доходы, которые в консолидированную налоговую базу КГН не включаются (п. 7 ст. 289 НК).

3. Компании, которые должны выполнять обязанности налоговых агентов.

4. Организации на специальных режимах, с доходов которых налоговый агент по каким-то причинам не удержал налог на прибыль. Например, это касается доходов в виде дивидендов.

По какой форме сдавать декларацию

Форма налоговой декларации утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@. А для иностранных фирм до сих пор действует форма, которая утверждена приказом МНС от 05.01.2004 № БГ-3-23/1.

По общему правилу декларацию надо представлять в электронной форме (п. 3 ст. 80 НК).

Однако есть случаи, когда сдавать декларацию можно на бумажном носителе. В частности, это:

организации, в которых за предшествующий год среднесписочная численность работников не превысила 100 человек;

вновь созданные организации, в которых численность работников не превышает 100 человек.

Таким образом, если у компании есть обособленные подразделения, и среднесписочная численность работников превышает 100 человек, то нужно подавать декларацию в электронной форме и за головной офис, и за обособленные подразделения. Сколько людей в конкретном обособленном подразделении – не важно (письмо Минфина от 09.08.2011 N 03-03-06/1/464).

Если компания должна подавать декларацию только в электронной форме, но представила ее на бумажном носителе, ее оштрафуют на 200 руб. (ст. 119.1 НК).

Когда сдавать декларацию

Срок сдачи годовой декларации для всех организаций одинаковый – не позднее 25 марта года, следующего за истекшим. Но так как в 2023 году 25 марта – суббота, то крайний срок подачи декларации – 27 марта (п. 7 ст. 6.1, п. 1 ст. 285, п. 4 ст. 289 НК).

Если компания – налоговый агент, то ей нужно подавать налоговый расчет по итогам каждого отчетного периода, в котором она выплачивала доход. Сделать это нужно не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода, в котором он был выплачен (п. 1, 3, 4 ст. 289 НК).

Куда подавать декларацию

По общему правилу декларацию сдают в налоговую инспекцию по месту нахождения компании (п. 1 ст. 289 НК).

Если есть обособленные подразделения, через которые компания платит налог, то декларацию сдают по месту нахождения каждого подразделения (п. 2 ст. 288, п. 1 ст. 289 НК).

Какие новации 2022 года надо учесть

Для МХК

С 01.01.2023 в декларации за 2022 год в разделе А листа 03 декларации по строке 037 надо отражать начисленные международным холдинговым компаниям (МХК) дивиденды, облагаемые по ставке 5 процентов. По строке 038 – по ставке, которая отличается от 0 и 5 процентов.

МХК вправе применять пониженные ставки по налогу на прибыль при выполнении условий, установленных в статье 284.10 НК – например, условия о структуре доходов и расходов, штате сотрудников, офисе, инвестициях.

С 1 января 2023 в листе 04 отражаются доходы МХК с указанием в реквизите «Вид дохода» следующих кодов:

10 – проценты, облагаемые по ставке 5 процентов;

11 – дивиденды от иностранных организаций, облагаемые по ставке 5 процентов;

12 – доходы, полученные при использовании МХК прав на объекты интеллектуальной собственности, облагаемые по ставке 10 процентов;

13 – доходы, полученные от предоставления МХК прав на объекты интеллектуальной собственности, облагаемые по ставке 5 процентов.

Налогоплательщики, которые самостоятельно уплачивают в федеральный бюджет налог с доходов, исчисленный по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК, заполняют отдельные листы 04 по каждому виду дохода. А не по каждому виду ценной бумаги.

Прощение долгов

Не считаются налоговыми доходами суммы прекращенных в 2022 году обязательств (п. 21.5, 21.6 п. 1 ст. 251 НК):

по кредитному договору, кредитором по которому на 01.03.2022 были инофирма или иностранный гражданин, в случае принятия решения о прощении долга или права требования по такому договору, если оно было получено до 31.12.2022, (в том числе процентов, учтенных в составе внереализационных расходов);

связанных с выплатой иностранному участнику ООО действительной стоимости доли при выходе в 2022 году из состава участников такого общества или в результате его исключения в 2022 году из состава участников в судебном порядке;

в виде сумм прекращенных обязательств кредитора перед внешним участником по соглашению о финансировании участия в кредите, если обязательства этого кредитора прекратились в связи с прекращением обязательств перед ним заемщика и его гарантов.

Из-за этого в Приложении № 4 к порядку заполнения налоговой декларации по прибыли появились новые коды. Их надо будет проставить в Приложении № 1 к налоговой декларации.