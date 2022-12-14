Неуйстойка: начисляем и списываем по новым основаниям

Когда организация одновременно и задерживает сроки и не выполняет обязательства, в неустойку включают и штраф и пени (определение ВС РФ от 27.10.2022 № 305-ЭС22-13848 по делу № А40-104831/2021).

Пени

Размер пеней зависит от того, насколько просрочена поставка, и размера ставки рефинансирования Банка России (ч. 7 ст. 34 44-ФЗ). Последний день поставки не входит в расчет. Неустойку начисляют со следующего по день отгрузки или расторжения контракта.

При расторжении сделки стороны указывают в соглашении, что его подписание прекращает их обязательства друг перед другом (ст. 425 ГК). Обычно так делают при расторжении по соглашению сторон. В ином случае неустойка может начисляться и после расторжения контракта.

Например, если соглашение расторгнуто в одностороннем порядке из-за существенных нарушений условий сделки.

Сумму к оплате рассчитывают по формуле:

Цк * Дп * Ставка Цб / 100 / 300,

где:

Цк – цена контракта;

Дп – количество дней просрочки;

Ставка Цб – величина ставки Банка России на день расчета.

Пример расчета

100 000,00 руб. * 10 * 8 / 100 / 300 = 266,66 руб.

Если товар отгружен вовремя, в текст соглашения включено условие о применении электронного актирования, но в ЕИС не загружены закрывающие документы, товар считают не поставленным вовремя и начисляют неустойку. В закупках с актированием датой поставки считают дату подписания заказчиком закрывающих документов в ЕИС (п. 8 ч. 13 ст. 94 44-ФЗ).

Штрафы

Размер штрафа заказчик устанавливает с учетом правил из Постановления Правительства № 1042 от 30.08.2017 и включает в контракт отсылку на постановление с указанием размера штрафа (письма Минфина № 24-03-07/10953 от 17.02.2020, № 24-03-07/102835 от 27.12.2019) За каждое нарушение начисляют отдельный штраф.

Точная сумма зависит от цены контракта. Если соглашение заключено на сумму:

не больше, чем 3 млн руб., придется заплатить 1 тыс. руб. ;

; от 3 до 50 млн руб., штраф составит 5 тыс. руб. ;

; от 50 до 100 млн руб., накладывают штраф – 10 тыс. руб .;

.; свыше 100 млн руб., штраф – 100 тыс. руб.

При этом ПП № 1042 дает властям возможность вводить иной порядок начисления.

В строительных работах немного другой алгоритм. Если подрядчик не привлек к выполнению работ субподрядчика из числа СМП, несмотря на условия контракта, ему придется выплатить штраф – 5% от стоимости работ.

Такой же процент придется выплатить при несоблюдении вида и объема работ по строительству и реконструкции объектов капстроительства, прописанного в соглашении.

Когда контракт заключен по итогам торгов на повышение цены, штраф начисляют в виде процента от его стоимости. То же правило работает для соглашений по итогам закупок для СМП при том, что размер неустойки не должен превышать пять тысяч рублей.

За нарушения стоимостных обязательств накладывают штраф виде процента от стоимости контракта.

Ответственность за неначисление

Начисление неустойки по 44-ФЗ не зависит от желания заказчика (ч. 6 ст. 34 44-ФЗ, письмо Минфина № 24-06-07/42955 от 11.05.2022). Любое госучреждение обязано потребовать от поставщика уплату пеней и штрафов, если для этого есть основания. При этом штрафы за неначисление неустойки не предусмотрены.

Однако не стоит забывать, что один из принципов ведения бюджета – это эффективность (ст. 8 БК). Насколько серьезной будет ответственность, зависит от обстоятельств и позиции контролеров.

Заказчик может отделаться дисциплинарным взысканием, а может и стать фигурантом уголовного дела в связи с злоупотреблением должностными полномочиями (ст. 285 УК, апелляционное определение СК по уголовным делам ВС Чувашской Республики – Чувашии от 03.10.2017 № 22-2262/2017).

Подписывать акт выполненных работ, чтобы не начислять неустойку тоже нельзя. Это серьезное нарушение и за него придется отвечать по той же статье (постановление Якутского городского суда № 1-1578/2019 от 9 сентября 2019 по делу № 1-1578/2019).

Когда неустойку можно не платить

Поставщик не платит пени и штраф, если нарушил или не смог выполнить условия сделки не по своей вине. Основанием послужат обстоятельства непреодолимой силы или действия (бездействия) другой стороны сделки.

Например, подрядчик не смог провести ремонт школы из-за того, что большая часть рабочих попала под мобилизацию. Или фирма не смогла приступить к ремонту из-за заказчика – тот не передал подрядчику необходимые документы и не обеспечил допуск к объекту.

Срыв договоренностей с поставщиками материалов или удорожание материалов не считают обстоятельствами непреодолимой силы. В 44-ФЗ введено немало оснований для корректировки условий сделки в нынешних реалиях, благодаря чему ситуацию можно не доводить до начисления штрафов и пеней.

Наличие веских причин для неисполнения обязательств нужно доказать. Самый надежный способ – запросить сертификат о наличии форс-мажора в торгово-промышленной палате. За освидетельствование придется заплатить по прейскуранту ведомства. При срыве работ из-за мобилизации заказывать сертификат ТПП не нужно. Призыв рабочих на военную службу докажут копия повестки и документы из отдела кадров.

Списание неустойки

В некоторых случаях начисленную поставщику неустойку можно списать (постановление Правительства № 783 от 04.07.2018, письмо Минфина № 24-06-07/42955 от 11.05.2022).

В 2022 году правила дополнили новым основанием для списания неустойки: если поставщик не выполнил свои обязательства из-за санкций или мобилизации. Правило касается и штрафов, и пеней.

Рассказываем, когда неустойку удастся списать полностью по правилам из ПП № 783:

Работы выполнены полностью . Исключение: контракты, измененные по соглашению сторон в 2015, 2016 и 2020 годах.

. Исключение: контракты, измененные по соглашению сторон в 2015, 2016 и 2020 годах. Работы не выполнены полностью из-за пандемии коронавируса в 2020 году, скачка цен на стройматериалы в 2021-2022 годах, санкций или мобилизации.

Какую сумму неустойки удастся списать, зависит от двух факторов: размера неустойки и причин ее начисления. Если:

Сумма неустойки не больше 5% от цены контракта, ее списывают полностью. Сумма больше 5%, но не больше 20%, заказчик списывает половину.

Неустойка начислена из-за коронавируса в 2020 году, ее списывают полностью (письмо Минфина № 24-03-08/67294 от 31.07.2020).

Обязательства нарушены из-за повышения цен на стройматериалы в 2021-2022 годах, неустойку списывают полностью. При этом пени начисляют до дня направления подрядчиком предложения об изменении цены контракта.

Поставщик нарушил условия сделки из-за санкций или мобилизации, начисления списывают целиком.

Учитывайте: заказчик обязан списать неустойку, если на это есть основания, даже в том случае, если этого не требует поставщик (постановление ФАС Северо-Западного округа по делу № А21-5708/2020 от 07.04.2021). При уплате штрафов и пеней, несмотря на наличие оснований для их списания, поставщик может добиться возврата денег через суд.

Инструкция по списанию неустойки

Шаг 1. Создайте комиссию для рассмотрения возможности списания неустойки. Сколько человек должно входить в состав и какие кому вменять обязанности, организация решает самостоятельно.

Шаг 2. Подготовьте акт сверки расчетов по неустойке и направьте ее поставщику для подтверждения наличия не выплаченной неустойки.

Шаг 3. Подготовьте документы, необходимые для списания:

закрывающие документы, подтверждающие выполнение работ (при наличии);

документы, подтверждающие уплату второй части неустойки (понадобятся при списании половины начисления);

соглашение об увеличении стоимости работ (если начисления произведены из-за повышения цен на стройматериалы в 2021-2022 годах);

подтверждение наличия оснований для списания – письменное обоснование и доказательства (понадобится при списании начислений из-за коронавируса в 2020 году, санкций и мобилизации).

Шаг 4. Организуйте заседание комиссии для рассмотрения документов и оформите решение о списании неустойки. Срок: не более 10 дней после сверки расчетов.

Шаг 5. Передайте информацию о списании распорядителю бюджетных средств. Срок: три рабочих дня. Общий срок на списание после принятия решения: пять рабочих дней.

Шаг 6. Уведомите поставщика о списании по форме из ПП № 783. Срок: 20 дней после принятия решения.

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