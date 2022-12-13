Проверка контрагентов

Цитата дня. Про вину и объекты

Эксперты подводят налоговые итоги года и считают, что один из трендов - предложение поработать за налоговую. Что это значит?

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Цитата дня. Про вину и объекты

Один из ярких трендов в судебной налоговой практике 2022 года – предложение поработать за налоговую, когда бизнес по сути должен сам рассказать налоговой подноготную своего контрагента.

Рустем Ахметшин, старший партнер юридической компании Pepeliaev Group по этому поводу высказался так:

«Налог превращен в меру ответственности, которая зависит от вины, раскаяния, содействия. Такое положение может быть, но тогда надо это прописать в законе и ввести смягчающие обстоятельства».

То есть по сути, налог зависит не от степени вины, а от объекта. Как с этим быть?

152-ФЗ

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