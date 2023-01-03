Уплата земельного налога за 2022 год

Кто платит земельный налог

Налог должны платить организации – собственники земельного участка с любым режимом налогообложения – общий, УСН, ЕСХН. Арендаторы земли налог не платят (письмо ФНС от 21.07.2021 № БС-3-21/5125@).

Как подстраховаться от неожиданностей

Сверьте с налоговиками сведения о своих земельных участках. Для этого получите выписку из ЕГРН и сопоставьте с данными, которые есть у вас. Чтобы получить выписку, подайте запрос в произвольной форме в любую инспекцию или МФЦ.

Там укажите информацию о себе и о лице, по которому вы запрашиваете данные. Выписку дают бесплатно.

Если данные не совпали, сообщите об этом в инспекцию по месту нахождения земельного участка. Приложите подтверждающие вашу правоту документы.

Теперь сведения начнет перепроверять инспекция. Результаты она должна сообщить вам (письмо ФНС от 16.01.2020 № БС-4-21/452@).

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Не забудьте напомнить о ваших льготах

Если вы используете налоговые льготы, о них необходимо заявить в налоговую инспекцию (письма ФНС от 03.12.2019 № БС-4-21/24690@, от 17.04.2019 № БС-4-21/7176@).

Заявление о предоставлении льготы подавайте по форме, указанной в приложении № 1 к приказу ФНС от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@. (Последняя редакция – в приказе ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/764@, которая вступит в силу с 01.01.2023).

Сверка сумм налога

Организации не сдают декларацию по земельному налогу. Налог они рассчитывают и платят без декларации. Заплатить налог за 2022 год нужно не позднее 28 февраля 2023 года (п. 1 ст. 397 НК).

С 01.01.2023 земельный налог и авансы по нему перечисляйте в составе ЕНП, отдельные платежки не составляйте. Перед уплатой подайте налоговикам уведомление о сумме налога. Это надо сделать не позднее 27.02.2023, потому что 25.02.2023 – суббота.

И только после того, как пройдет срок уплаты налога за год, инспекция пришлет вам сообщение со своим вариантом расчета. С этим расчетом надо свериться (п. 5 ст. 397 НК). В сообщении указываются кадастровый номер земельного участка, сумма налога, налоговый период, налоговая база, налоговая ставка, размер налоговых льгот.

Инспекция не будет отправлять сообщение об исчисленной сумме налога, если есть льготы, которые полностью покрывают сумму налога (п. 6 приказа ФНС от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@).

Сообщение передадут по ТКС. Если это невозможно по каким-то причинам, его отправят почтой. Или вручат под расписку руководителю налогоплательщика.

В общем случае сообщение должно быть передано в течение 10 рабочих дней с момента составления, но не позднее шести месяцев с окончания срока уплаты налога за предыдущий год (подп. 1 п. 4 ст. 363 НК РФ).

Когда срок уплаты налога был установлен не позднее 1 марта, шесть месяцев заканчивались 1 сентября. Однако теперь этот срок – не позднее 28 февраля. Соответственно, и налоговики должны передать сообщение не позднее 28 августа (п. 5 ст. 6.1 НК).

Что делать, если сообщение не пришло

Если сроки прошли, а сообщение не пришло, вы можете получить сообщение об исчисленной сумме налога в любой инспекции. Для этого воспользуйтесь формой заявления, которая утверждена приказом ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/647@.

Если у вас есть участок, который не отразили в сообщении, надо уведомить налоговиков (п. 2.2 ст. 23 НК). Подайте в инспекцию сообщение о наличии объекта и копии правоустанавливающих документов. Форму сообщения найдете в приказе ФНС от 10.08.2022 № ЕД-7-21/741@.

Как поступить

Если считаете, что инспекция исчислила налог в большей сумме, чем следует, подайте возражения с документами. Сделать это нужно в течение 20 рабочих дней со дня получения сообщения от налоговиков (п. 5 ст. 397 НК).

Результат рассмотрения пояснений будет направлен вам в течение месяца со дня их получения инспекцией, если срок их рассмотрения не продлевался еще на месяц (п. 7 ст. 363, п. 5 ст. 397 НК).

Если инспекция согласится с вашими доводами, вы получите уточненное сообщение об исчисленной сумме налога. В 2023 году это будет означать, что у вас просто уменьшится совокупная обязанность по ЕНС. Вернуть или зачесть деньги можно будет только в том случае, если на ЕНС возникнет разница в вашу пользу.