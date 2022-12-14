Что сказал Минфин про списание непригодной продукции

Что сказали чиновники
Убыток от списания непригодной для реализации продукции налогоплательщик вправе списать в расходы (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК). При условии документального подтверждения факта списания такой продукции. Для этого надо оформить первичку по правилам федерального закона о бухучете. И не нарушить нормы статьи 252 НК (письмо Минфина от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108280).
Какую продукцию можно списать «за счет бюджета»
Какую продукцию придется списать «за свой счет»
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