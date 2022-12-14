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Что сказал Минфин про списание непригодной продукции

Чиновники сообщили, что стоимость непригодной для реализации продукции можно списать в налоговые расходы. Просто надо документально подтвердить факт списания. Однако тут не все так уж просто.

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Что сказал Минфин про списание непригодной продукции

Что сказали чиновники

Убыток от списания непригодной для реализации продукции налогоплательщик вправе списать в расходы (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК). При условии документального подтверждения факта списания такой продукции. Для этого надо оформить первичку по правилам федерального закона о бухучете. И не нарушить нормы статьи 252 НК (письмо Минфина от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108280).

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Налог на прибыль

Что сказал Минфин про списание непригодной продукции

Чиновники сообщили, что стоимость непригодной для реализации продукции можно списать в налоговые расходы. Просто надо документально подтвердить факт списания. Однако тут не все так уж просто.

Что сказал Минфин про списание непригодной продукции

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