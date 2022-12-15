Бухгалтерия

Карточка дня. Что бухгалтеру надо успеть до конца 15 декабря

Проверьте себя, все ли вы уже сделали.

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Карточка дня. Что бухгалтеру надо успеть до конца 15 декабря

Итак, до конца 15 декабря бухгалтеру:

  • надо сдать СЗВ-М за ноябрь 2022 года; 
  • надо заплатить страховые взносы (ПФР, ФОМС, ФСС) и взносы на травматизм за ноябрь 2022 года.
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