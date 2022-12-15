Александр Гуров, налоговый эксперт: «С ЕНП особенно хлебнут счастья организации на ОСНО с сетью филиалов»

Все новости про Единый налоговый платеж мы собираем по этой ссылке. А 23 декабря «Клерк» проведет мега-вебинар, где подробно разберем все тонкости будущего новшества.

Александр Гуров, фото из личного архива

– Какие новые тенденции появились в налоговом контроле в 2022 году? Какие, на Ваш взгляд, продолжатся в 2023 году?

Законодательно ничего нового не появилось. Налоговая служба методично развивает IT-структуру, чтобы однажды перейти к самостоятельному расчету наших налогов. За налогоплательщиком оставят выбор согласиться с рассчитанным (хорошо если уже не изъятым) налогом или возражать этому расчету.

Налоговый контроль все так же, как и в 2022 году, будет проводиться в рамках КНП, ВНП, вне рамок и уже полюбившихся налогоплательщикам побудительных бесед и театральных представлений в кабинетах налоговой.

– ЕНП заработал в экспериментальном режиме уже в этом году, с 1 июля. Можно ли уже подвести какие-то итоги по тому, как меняется налоговый контроль для таких налогоплательщиков?

Да, конечно. Сегодня, ознакомившись с теми не многими данными, что были накоплены за время апробации ЕНС и предоставлены службой на тематических вебинарах по внедрению, можно сделать вывод, что цель ЕНС (а ЕНП – его побочный продукт) – это упрощение работы с задолженностью, затачивание статей НК под этот продукт и минимизация потерь бюджета.

Бюджет будет просто быстрей получать деньги налогоплательщиков. Оптимизация бизнес-процесса, ничего личного – только деньги.

Я бы не относил внедрение ЕНС и ЕНП к новшествам налогового контроля. С введением этого «института» налоговый контроль у налогоплательщиков не изменится. Он как производился в рамках КНП, ВНП и вне рамок, так и будет производиться.

– Ваше личное мнение о ЕНП. Это хотя бы в теории крутая идея?

Смотря для кого. Для налоговой, как бизнес-структуры, конечно, крутая. Главное, думаю, она быстро даст экономические плоды своим идеологам. Для остальных участников процесса – не уверен.

– На какие моменты по налогам надо обратить внимание бизнесу перед 2023 годом?

Как мы еженедельно пишем на своем канале «ТАХОФОН» – «Сфера налогов огромна. В ней постоянно что-то происходит».

Предпринимателю стало невозможно жить и развиваться в этой сфере самостоятельно без знаний и навыков. Поэтому внимание нужно обращать, наверно, на все происходящее и делать это со специалистами в налоговом праве через «Клерк».

– Какие спорные моменты и «зоны риска» вы видите как специалист в новой системе ЕНП?

Мне как гражданину и потом уже как налогоплательщику не нравится сослагательное наклонение, которое применяет к отношению уплаты налога налоговая служба.

Про зоны риска. Я бы выделил, что они, в первую очередь, будут у тех налогоплательщиков, у которых хромает платежная дисциплина. Не получится не платить какое-то начисление – все будет делиться в равных пропорциях.

Из-за неразберихи уведомлений хлебнут «счастья» организации на ОСНО, имеющие филиальную сеть. Бухгалтеры, естественно, заживут новой счастливой жизнью уведомлений, распределения пеней и автоматического применения штрафов.

– Как предпринимателю морально подготовиться к 2023 году и к чему вообще быть готовым в связи с ЕНП?

Желаю устроиться у экранов ваших рабочих мест поудобнее, запастись попкорном и наблюдать за процедурой передачи данных и конвертации остатков в новое О.К.Н.О. (оперативная карточка налоговых обязательств) вашего кошелька.

Все это пройдет так же безболезненно, как и пару лет назад с ПФР.