Работа в Новый год: что надо знать кадровику

В нашей статье рассмотрим, как работодателю организовать работу сотрудников в новогодние праздники. Также разберем порядок оплаты такого труда.

﻿Как организовать работу в новогодние праздники

Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года, которое выпадает на субботу, и продлятся включительно до воскресенья, 8 января 2023 года. Первый рабочий день придется на понедельник, 9 января. В России эти дни считаются нерабочими.

Обычно для привлечения сотрудника к труду в период новогодних каникул нужно соблюдать такие же правила, что и при выходе на работу специалиста в выходной день. Статья 113 ТК устанавливает для обеих ситуаций единый порядок, но за некоторыми исключениями.

Привлекая сотрудника к работе в Новый год, работодатель должен учитывать следующее:

работа в период новогодних каникул допускается только в определенных случаях. Так, она может быть необходима, чтобы произвести неожиданные, незапланированные работы, от срока готовности которых зависит нормальная жизнедеятельность компании;

сотрудник не должен относиться к тем, кого запрещено привлекать к труду в нерабочие праздничные дни. К таким работникам относятся, в частности, беременные женщины;

необходимо следовать особому порядку оформления, о котором будет рассказано далее;

в установленных законодателем случаях для привлечения сотрудника к работе в новогодние праздники потребуется учесть мнение профсоюзной организации при ее наличии.

Соблюдать описанные правила для вызова сотрудников на работу в Новый год не потребуется в непрерывно действующих компаниях, при осуществлении работ по обслуживанию людей, а также неотложных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ, если день, выпавший на новогодние праздники, является рабочим по графику. В то же время если сотрудник относится к категории тех, кого нельзя привлекать к работе в нерабочий праздничный день, то по графику его рабочие дни не должны приходиться на Новый год.

Это связано с тем, что запреты носят общий характер и не зависят от режима работы (ч. 6, 7 ст. 113, ч. 1 ст. 259, ст. 268 ТК). Поэтому если беременной женщине установлен сменный режим работы, то ее занятость не должна совпасть с праздниками.

Человека могут вызвать на работу в новогодние праздники без его согласия в чрезвычайных ситуациях, в частности (ч. 3 ст. 113 ТК):

чтобы предотвратить катастрофу, производственную аварию либо ликвидировать их последствия, а также последствия стихийного бедствия;

чтобы предотвратить несчастные случаи, уничтожение или порчу собственности работодателя, а также государственного или муниципального имущества;

для выполнения работ, необходимых из-за введения чрезвычайного или военного положения, осуществления срочных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств. К последним относятся землетрясения, пожары, наводнения, оползни, цунами, голод, эпидемии. А также в иных ситуациях, угрожающих жизни или нормальным условиям жизнедеятельности людей.

Если сотрудник трудится посменно и новогодний день является по графику рабочим, то его согласие на работу в данный день не требуется (ст. 103, ч. 6 ст. 113 ТК).

Вызвать на работу в новогодние каникулы по письменному согласию могут, если возникнет необходимость проведения незапланированных работ, от которых зависит нормальная деятельность фирмы, ее структурных подразделений или частного предпринимателя. Во всех остальных ситуациях для привлечения к труду в зимние праздники, кроме получения письменного согласия сотрудника, от работодателя потребуется учесть мнение профсоюзной организации, если она создана (ч. 2, 5 ст. 113 ТК).

Работники, оформившие трудовой договор на срок до двух месяцев, также могут привлекаться к труду в период нерабочих зимних праздников. Однако независимо от обстоятельств, послуживших причиной вызова на работу в такие дни, он возможен только с их письменного согласия (ч. 1 ст. 290 ТК).

Если для вызова на работу в Новый год требуется согласие сотрудника, работодатель не вправе привлечь его к дисциплинарной ответственности за отказ, поскольку он не приводит к совершению дисциплинарного проступка (ст. 192 ТК).

Отдельных работников можно вызвать на работу в новогодние праздники только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медзаключением. Привлекая к работе таких специалистов в выходной или праздник, работодатель должен ознакомить их под подпись с правом отказаться от данной работы.

К таким сотрудникам причислены (ч. 7 ст. 113, ч. 2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК, п. 7 ст. 38 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, п. 3 особенностей, абз. 2 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда от 28.01.2014 № 1, раздел 7 рекомендаций Роструда, утвержденных Протоколом от 02.06.2014 № 1):

инвалиды;

женщины, а также отцы, воспитывающие детей без матери, если возраст детей не достиг трех лет;

мамы и папы, воспитывающие без второго супруга малолетних детей;

опекуны несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;

сотрудники, имеющие детей-инвалидов;

работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медзаключением;

мамы и папы малолетних детей, в случае, если другой родитель трудится вахтовым методом, призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, заключенному в определенных случаях, либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ;

работники, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет;

попечители несовершеннолетних в отдельных случаях.

Если данные категории сотрудников работают посменно и праздничный день является для них по графику рабочим днем, также потребуется их согласие на работу в указанный день (ст. 103, ч. 6 ст. 113 ТК).

Для некоторых категорий специалистов работодатель вправе установить особый порядок привлечения к работе в выходные и праздники, закрепив его на локальном уровне организации.

Особый порядок может быть предусмотрен (ч. 4 ст. 113, ст. 268, ч. 5 ст. 348.1, ч. 3 ст. 348.8 ТК, перечень, утвержденный постановлением Правительства от 28.04.2007 № 252):

у творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, в том числе в возрасте до 18 лет, участвующих в создании или исполнении произведений, указанных в соответствующих перечнях категорий этих работников;

у спортсменов и тренеров, в том числе в возрасте до 18 лет.

Полный запрет на работу в новогодние праздники действует для несовершеннолетних сотрудников, помимо творческих работников, спортсменов, тренеров, а также для ожидающих малышей женщин (ч. 4 ст. 113, ч. 1 ст. 259, ст. 268, ч. 5 ст. 348.1, ч. 3 ст. 348.8 ТК, абз. 1 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда № 1).

Конкретный перечень документов для вызова сотрудника на работу в Новый год не установлен, но работодатель может прописать его самостоятельно в своих локальных нормативных актах.

Вот примерный перечень документов, которые потребуется оформить:

уведомление в произвольной форме о привлечении сотрудника к работе в такой день. Вручить его работнику нужно под подпись;

письменное согласие специалиста на работу в Новый год, за исключением некоторых случаев. Это может быть расписка сотрудника на экземпляре уведомления работодателя или отдельный документ, в том числе и заявление;

для некоторых работников, к их числу относятся инвалиды, потребуется письменное уведомление о праве отказаться от работы в новогодние праздники. Эту информацию можно указать в уведомлении о привлечении сотрудника к работе в такой день;

приказ о привлечении специалиста к работе в зимние праздники (ч. 8 ст. 113 ТК).

Потребуется также отразить время работы, выпавшее на Новый год, в табеле учета рабочего времени в соответствии с ч. 4 ст. 91 ТК.

Приказ о привлечении сотрудника к работе в нерабочий праздничный день работодатель может составить в свободной форме, поскольку нормативно установленная форма не предусмотрена. Не потребуется такой документ лишь в исключительных случаях.

В приказе нужно будет указать:

причину привлечения сотрудника к труду в зимние праздники со ссылкой на норму, на основании которой он должен выйти на работу. Если это обусловлено необходимостью выполнить непредвиденные работы, от срочного осуществления которых зависит дальнейшая нормальная деятельность компании, понадобится указать это в приказе и поставить ссылку на ч. 2 ст. 113 ТК;

фамилию, имя, отчество, должность специалиста, привлекаемого к работе в этот день и при наличии структурное подразделение, в котором он работает;

дату привлечения сотрудника к работе;

продолжительность рабочего времени в этот день;

поручения ответственным лицам. Они могут касаться специалиста по кадровому делопроизводству для отражения в табеле работы в новогодние каникулы;

документы-основания для издания приказа — уведомление о привлечении сотрудника к работе в нерабочий праздничный день, согласие работника на такую работу.

Работодатель должен удостоверить приказ и ознакомить с ним под подпись всех указанных в нем лиц, которым предстоит трудиться в зимние праздники.

Как оплачивается работа в новогодние праздники

Если человека вызывают трудиться в новогодние праздники, затраченное время ему возмещается по особым правилам оплаты. Порядок компенсации за труд в новогодние праздники такой же, как и за выход на работу в выходной.

Обычно работа в нерабочий праздничный день по выбору сотрудника оплачивается так:

либо не менее чем в двойном размере;

либо в одинарном размере, но с предоставлением отгула. Исключением является ситуация, когда специалист, с которым заключен трудовой договор, принят на срок до двух месяцев. Ему положена только повышенная оплата, отгул он взять не вправе (ч. 1, 4 ст. 153, ч. 2 ст. 290 ТК).

Так, если работник не берет отгул за работу в новогодний праздник, то такую работу сотрудникам на окладе нужно оплатить минимум по двойной часовой или дневной ставке за каждый час или день работы сверх оклада, когда такая работа приходится сверх нормы рабочего времени.

А если работа осуществлялась в пределах нормы, то выплатить нужно минимум одинарную ставку сверх оклада. Остальную часть оплаты потребуется включить в оклад. Работникам с почасовой оплатой придется выплатить минимум по двойной часовой ставке. Сдельщикам оплачивают работу в Новый год самое меньшее — по двойной сдельной расценке.

Сотрудникам, которые не получают оклад и не привлекались к работе в новогодние праздники, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, размер и порядок которого фиксируют во внутренних документах компании. Это может быть, в частности, положение об оплате труда.

Если на организацию распространяется отраслевое соглашение, то необходимо руководствоваться им (ч. 2 ст. 5, ч. 8 ст. 45, ч. 3 ст. 112 ТК). Сотрудникам на окладе зарплата в январе не должна быть снижена по сравнению с обычной (абз. 1–3 ч. 1, ч. 3, 4 ст. 112 ТК).

Даже в том случае, если на новогодние каникулы у работника выпадают дни, которые считаются рабочими по графику, ему все равно полагается компенсация в порядке ст. 153 ТК.

Если работник трудился в новогодние праздники в дни, которые по графику сменности были для него рабочими, каждый час его работы следует оплатить не менее чем в двойном размере или в одинарном с предоставлением отгула. Если же на новогодний праздничный день пришлась только часть рабочей смены специалиста, то в повышенном размере оплачивают часы, фактически отработанные им в такой день (ч. 3 ст. 153 ТК).

Если работник трудился в новогодний праздничный день, который по графику сменности был для него выходным, оплатить его потребуется так же, как если бы этот день был для него рабочим по графику.

За работу непосредственно в момент встречи Нового года или в ночные часы, которые начинаются в 22:00 и длятся до 6:00 следующего праздничного дня, нужно сделать доплату. Минимальный размер такой доплаты за работу в ночное время – 20% от тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время (ч. 1 ст. 96, ст. 154 ТК РФ, постановление Правительства от 22.07.2008 № 554, письмо Минтруда от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353).

Роструд также указал, что труд в ночное время, которое выпало на нерабочие праздничные дни, нужно оплачивать по правилам оплаты работы в такие дни с учетом доплаты за работу в ночное время.

За нарушения, допущенные при привлечении сотрудника к работе в новогодние праздники, возможны следующие риски: