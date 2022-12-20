Как выплачивать зарплату дистанционщикам в 2022-2023 годах

Оплата труда при удаленной работе

На дистанционных сотрудников так же, как и на офисных работников, в полной мере распространяются нормы трудового законодательства. Касается это и правил начисления и выплаты зарплаты.

Дистанционный сотрудник – работник, осуществляющий трудовую деятельность удаленно: вне места нахождения работодателя и принадлежащего ему стационарного рабочего места. При этом взаимодействие между удаленщиком и работодателем происходит через Интернет (информационно-телекоммуникационные сети общего пользования).

Зарплата дистанционного сотрудника – вознаграждение за труд, размер которого зависит от квалификации удаленщика, сложности, качества и количества выполняемой работы, условий труда (ч. 1 ст. 129 ТК).

Зарплата удаленного сотрудника складывается из:

фиксированного оклада – вознаграждения за труд без учета компенсационных, стимулирующих и иных выплат;

доплат и надбавок компенсационного или стимулирующего характера;

поощрительных выплат (премий);

компенсации за использование личного имущества в работе.

Максимальный размер зарплаты дистанционного сотрудника законом не ограничивается, но он должен быть не меньше МРОТ, установленного в том регионе, в котором проживает и трудится удаленщик. Место нахождения работодателя при этом не имеет значения.

Зарплата при удаленной работе: особенности начисления и выплаты

Так как у дистанционных сотрудников те же права, что и у обычных офисных работников, зарплата выплачивается им два раза в месяц:

с 1 по 15 число – оплата за прошлый месяц;

с 16 по 30 (31) – аванс за текущий месяц.

Зарплата, ее размер, порядок и способы выдачи сотруднику прописываются в трудовом договоре.

Сдельную

Этот вариант оптимален, если удаленщик самостоятельно устанавливает режим своей работы (что чаще всего происходит при удаленной работе). Зарплата выплачивается дистанционщику по факту выполнения служебного задания.

При этом сверхурочные, доплата за ночной труд, работу в выходные и праздничные дни удаленщику не производится.

Повременную

Актуально, когда график труда и отдыха устанавливает не сотрудник, а работодатель. Если режим работы удаленщика такой же, как в организации, то в случае переработки, выходе на работу ночью, в праздник или выходной сотруднику нужно произвести соответствующую доплату.

При перечислении зарплаты работодатель должен предоставить удаленщику сведения о (ч. 1 ст. 136 ТК):

составных частях зарплаты, выплачиваемой за определенный период;

размере иных выплат, в том числе компенсации за нарушение срока выдачи зарплаты;

сумме и причинах удержаний из зарплаты (если они имеются);

общей сумме выплаты за соответствующий период с учетом всех надбавок, компенсаций и удержаний.

Дистанционному сотруднику эти сведения можно направить в электронной форме с ЭЦП.

Как выплачивается зарплата при удаленной работе

Зарплата удаленному сотруднику может перечисляться:

На банковскую карту.

Наиболее оптимальный вариант, так как не требует от сотрудника личного посещения офиса. Для выплаты зарплаты на карту условие об этом должно быть прописано в трудовом или коллективном договоре. Также у сотрудника должен иметься банковский счет. Если его нет, работодателю потребуется его открыть.

Кроме того, от сотрудника необходимо получить заявление о переводе средств на карточку. С образцом и особенностями составления заявления можно ознакомиться в этой статье.

На руки.

Этот вариант оптимален, когда сотрудник, например, отказывается от перевода зарплаты на банковскую карту. Деньги ему выдаются на руки в кассе организации.

Уменьшение зарплаты при удаленной работе

Форма оплаты труда, размер зарплаты и ее составляющие – существенные условия трудового договора. В общем случае их изменение в одностороннем порядке не допускается.

Работодатель имеет право самостоятельно изменить условия трудового договора, если невозможно сохранить прежние условия труда по организационным или технологическим причинам.

К таким причинам можно отнести:

изменение в структуре управления организации;

внедрение новых технологий, машин, станков, форм организации труда; усовершенствование или существенное изменение рабочего места;

введение новых или изменение существующих технических регламентов.

При наличии этих причин работодатель обязан за два месяца уведомить сотрудника об одностороннем изменении условий трудового договора. Удаленщика можно известить об этом в электронной форме.

Если сотрудник не согласен с изменением зарплаты вследствие внесения правок в трудовой договор, работодатель обязан предложить ему другую работу или должность. Если и в этом случае работник отказывается от предложенных ему вариантов, трудовой договор с ним расторгается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК.

FAQ по вопросам начисления и выплаты зарплаты дистанционному сотруднику

Рассмотрим наиболее часто возникающие вопросы при выплате заработной платы удаленному сотруднику.

Северная надбавка дистанционному сотруднику

Работник получает зарплату, увеличенную на районный коэффициент, и надбавку в связи с проживанием в районе Крайнего Севера. Работодатель предполагает, что сотрудник проживает и трудится в другом регионе, не относящемся к районам Крайнего Севера и приравненных к нему территориям.

Может ли работодатель потребовать от удаленщика документального подтверждения места фактического проживания и работы?

Да, может. Но обязанность работника подтверждать свое проживание в районе Крайнего Севера и приравненных к нему территориях, в ТК РФ не закреплена.

Местом работы удаленного сотрудника в соответствии с трудовым законодательством является место его проживания.

Условие о дистанционном характере работы в обязательном порядке отражается в трудовом договоре с удаленщиком. Иначе доказать факт работы из дома очень проблематично.

Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях производится с применением районных коэффициентов и процентной надбавки к зарплате (ст. 315 ТК).

Если сотрудник проживает в одной из этих местностей, зарплату ему нужно платить в увеличенном размере. При этом не имеет значения, где находится работодатель. То есть, если работодатель располагается в Москве, а работник – в Магадане, зарплату ему нужно платить с северными надбавками. Аналогичной точки зрения придерживаются специалисты Федеральной службы по труду и занятости и суд (обзор практики, утв. Президиумом ВС от 26.02.2014):

Приостановка работы в связи с невыплатой зарплаты

Может ли удаленщик приостановить работу, если ему не выплачивается зарплата?

Да, может.

Если дистанционному работнику не выплачивается зарплата более 15 дней, он может приостановить работу, предварительно уведомив об этом работодателя. Так как взаимодействие между удаленщиком и работодателем происходит через Интернет, то и уведомление можно направить в электронной форме с ЭЦП.

При этом на весь период приостановки за дистанционщиком сохраняется средний заработок (ч. 4 ст. 142 ТК).

Оплата работы в праздничные дни

Удаленный сотрудник работает по графику, установленному в организации. В регионе, где он проживает и трудится рабочий для организации день выпадает на праздник. То есть для компании, располагающейся, например, в Москве, этот день рабочий, а для удаленщика, проживающего в другом регионе – праздничный.

Нужно ли оформлять работу сотрудника в этот день как привлечение к работе в праздник с соответствующей оплатой?

Да, нужно.

В отдельных субъектах РФ по усмотрению местных органов власти могут вводиться собственные нерабочие праздничные дни. Если рабочий день в субъекте, где трудится удаленный сотрудник, выпадает на праздник и дистанционщик привлекается к работе в этот день, то работодатель обязан оформить документы о привлечении его к работе в праздник.

При этом оплата труда в такой день производится в двойном размере (ст. 153 ТК). По желанию работника отдых за этот день можно перенести на любой другой день, но тогда оплата производится в обычном размере.

Подводим итоги

Форма оплаты труда, размер зарплаты и ее составляющие прописываются в трудовом договоре с дистанционщиком.

Для удаленщика, самостоятельно устанавливающего себе график работы, оптимальна сдельная оплата труда.

Для дистанционного сотрудника, трудящегося по графику, установленному работодателем, правильно будет установить повременную оплату труда.

Изменение зарплаты в одностороннем порядке возможно только в определенных случаях и с письменного уведомления удаленного сотрудника за два месяца.