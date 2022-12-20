Когда можно амортизировать квартиру. Две ситуации

Квартира для прибыли

Жилые помещения могут быть использованы исключительно для проживания граждан (ст. 288 ГК). Для иных целей объекты нужно переводить в нежилые.

Предположим, что компания сдаёт свои квартиры в аренду. Можно ли амортизировать эти квартиры в налоговом учете?

Против амортизации квартир, переданных в аренду, чиновники, в принципе, не возражают (письма Минфина от 07.12.2009 № 03-03-06/2/231, УФНС России по г. Москве от 12.03.2012 № 16-15/020628@).

Если квартира соответствует критериям амортизируемого имущества, прописанным в статье 256 НК, и предоставляется для проживания граждан на платной основе, то по такому объекту начислять налоговую амортизацию можно.

Однако чиновники установили ограничение (письмо Минфина от 07.12.2009 № 03-03-06/2/231).

Компания имеет право начислять амортизацию по таким помещениям не ранее, чем станет использовать их для извлечения дохода. И компания вправе начислять амортизацию только начиная с момента аренды, исходя из первоначальной стоимости объекта без учета срока его нахождения у организации.

Квартира для экономии

Компания приобретает квартиру для проживания командированных сотрудников. Можно ли амортизировать эту квартиру в налоговом учете?

Как было раньше

Чиновники относились к такой идее неодобрительно (письма Минфина от 24.01.2019 № 03-03-06/1/3843, от 24.11.2014 № 03-03-06/2/59534). Служебная квартира не относится к основным средствам и к амортизируемому имуществу, которое используется для извлечения дохода.

Следовательно, амортизационные отчисления по ней для целей расчета налога на прибыль не учитываются.

Чиновники полагали, что служебная квартира, используемая для проживания работников, направленных в командировку, может быть отнесена к обслуживающим производствам и хозяйствам. Поэтому расходы можно учесть по правилам статьи 275.1 НК.

Однако к ОПХ относятся подсобное хозяйство, объекты ЖКХ, и иные аналогичные хозяйства, которые продают товары, работы, услуги как своим собственным работникам, так и сторонним лицам.

Если же компания приобрела квартиру, чтобы в ней жили только ее работники, и сторонних лиц там не будет, то, значит, статью 275.1 НК применить к такой ситуации нельзя.

Как сейчас

Исчерпывающий перечень амортизируемого имущества, которое не подлежит амортизации, определен пунктом 2 статьи 256 НК. В состав указанного перечня объекты жилого фонда не включены.

Из состава амортизируемого имущества исключаются только основные средства по основаниям, которые приведены в пункте 3 статьи 256 НК. Иначе говоря, на консервации или реконструкции.

Если служебная квартира используется в производственной деятельности для проживания в ней командированного персонала, то такое имущество считается амортизируемым (письмо Минфина от 14.11.2022 № 03-03-06/1/110896). Нужно только не забывать про экономическую обоснованность расходов.