Самозанятые в ретейле: плюсы и минусы

Особенно в условиях экономического кризиса, который переживает страна, тенденция выглядит очень перспективной.

О том, почему сотрудничество с самозанятыми выгодно торговой индустрии, рассказывают эксперты платформы Наниматель.

Простота найма

В торговых сетях, особенно специализирующихся на продаже продовольственных товаров, бывают пиковые сезоны, когда требуются дополнительные сотрудники.

Оформлять по ТК на один или два месяца мерчандайзеров, курьеров, консультантов, грузчиков, водителей и других вспомогательных работников – не самое быстрое для сети решение. Заключение трудового договора сопровождается подписанием массы обязательных нормативных документов и требует времени.

Когда необходимость в работниках отпадает, их нужно уволить. Процесс увольнения должен пройти строго в рамках ТК. Для кадровых служб торговой сети – это бесконечный круговорот документов, обрабатывать которые приходится вручную.

Если представить, что в сезон требуются сотни временных сотрудников, то задача принятия и увольнения выглядит достаточно трудоемкой. Особенно это проблематично для крупных торговых сетей, которые привлекают в пиковые сезоны тысячи работников.

С самозанятыми все проще. Подписывается договор ГПХ, в котором очень четко расписаны все условия сотрудничества: объемы, сроки, оплата. Самозанятый понимает, что привлечен под определенную задачу, после исполнения которой отношения с ним прекращаются.

У работодателя перед таким временным сотрудником нет никаких обязательств, кроме выплаты оговоренного в договоре денежного вознаграждения.

Экономия

Принимая на временную работу сотрудника по ТК, компания берет на себя все налоговые обязательства и отчисления страховых взносов в ПФР и ФСС. Сэкономить в таком варианте на фонде оплаты труда не получится.

Наем самозанятых снимает с компании все виды финансовой ответственности, кроме платы за проделанную работу. Плательщик налога на профессиональный доход (НПД) исполняет свои обязательства перед контролирующими органами самостоятельно: оплачивает налоги, формирует чеки. При желании может оформить добровольное пенсионное страхование и платить взносы в ПФР.

Таким образом, работник этой категории обойдется компания на 40% дешевле, чем штатный. Может быть, такая экономия не покажется существенной, когда привлекается 5-10 временных работников.

Но если потребность в пиковые периоды возрастает до тысяч, то результат сотрудничества с самозанятыми становится впечатляющим.

Сложности в работе

В пиковый сезон при привлечении временного персонала увеличивается объем работ сотрудников кадровых отделов и бухгалтерий компаний. Поток документов и платежи идут массово. При работе в таком формате повышается вероятность ошибок, которые могут закончиться штрафами, административной и даже уголовной ответственностью.

При найме плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) не следует забывать, что фискальные органы очень внимательно отслеживают законность сотрудничества. Работодатель должен знать, что не может привлечь в качестве самозанятого бывшего работника, если с момента его увольнения не прошло двух лет.

Бухгалтерия торговой точки обязана контролировать наличие статуса у будущего сотрудника. Если он утерян, то отношения работодателя и работника налоговая служба легко переквалифицирует в трудовые, и компании придется сделать все отчисления как за штатного сотрудника. Сотрудникам бухгалтерии придется в ручном режиме отслеживать и получение от самозанятых чеков.

Нанимая несколько временных сотрудников-самозанятых, делать это несложно. Но уследить за сотней будет нелегко. Прибавляют работы бухгалтерии и выплаты.

Согласно договору они должны производиться в строго определенный срок. С большим персоналом самозанятых для сотрудников бухгалтерии кратно увеличивается объем работ, связанных с оплатой.

Сотрудничество без рисков

Современный рынок труда трансформируется с небывалой скоростью. Одно из главных направлений прогресса – цифровизация. Высокотехнологичные решения значительно облегчают для бизнеса многие процессы. В случае с подбором персонала для ретейла хорошим выходом становятся специальные сервисы, способные обеспечить связь между работодателями и самозанятыми.

Все вопросы по оформлению и контролю самозанятых находятся в зоне ответственности сервиса. К базовым инструментам относится подбор исполнителей, генерация чеков, перечисление налогов за исполнителя, проверка статуса и превышения допустимой годовой суммы дохода.

Так, торговые сети при сотрудничестве с самозанятыми через специальные сервисы за относительно небольшую комиссию (от 0,5 до 4%) имеют возможность закрыть без рисков большую часть вопросов. При необходимости, в виде дополнительных опций сервисы могут формировать акты выполненных работ, консультировать, обеспечить электронный документ.

Сотрудничество ретейла и самозанятых выгодно и удобно обеим сторонам. Для торговых сетей появилась возможность привлекать к сотрудничеству плательщиков налога на профессиональный доход без заключения трудового соглашения. Минимальные административные и налоговые барьеры мотивируют самозанятых идти в сферу, в которой всегда есть потребность в работниках.