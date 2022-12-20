Новогодние распродажи! Где купить подарки со скидкой до 90%

«Клерк» сделал подборку самых крупных предновогодних распродаж и разбил их по категориям – на любой вкус (и кошелек)!

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Бытовая техника и электроника 1.1 Ситилинк Сайт: https://www.citilink.ru. Ассортимент: смартфоны, ноутбуки, техника для дома, мебель, канцтовары, товары для здоровья, красоты, занятий спортом, автомобилей. Магазины: офлайн, онлайн. Распродажи: скидки до 60% на весь ассортимент и другие специальные предложения на сайте. Способы оплаты: наличными, банковской картой, ЮMoney, бонусами, сертификатами, в кредит, в рассрочку (только товары с пометкой «рассрочка», от полугода до двух лет), в рассрочку по карте «Халва». Доставка: самовывоз из магазина, курьерской службой (в зависимости от пункта назначения и габаритов от 300 до 1500 рублей, подъем на этаж оплачивается дополнительно). Отзывы: «Порадовало, что быстро нашёл нужный товар. В магазине в наличии его не было. В форме заказа было указано, что срок поставки 3 дня. Но фирма сработала даже быстрее, чем обещала» / (irecommend, от Sergorer).

Детские магазины 2.1 Детский мир Сайт: https://www.detmir.ru. Ассортимент: игрушки, одежда и обувь, питание, мебель, коляски, сумки, товары для ухода и гигиены. Магазины: офлайн, онлайн. Распродажи: скидки до 70% на весь ассортимент и другие специальные предложения на сайте. Способы оплаты: наличными, банковской картой, долями, через сервиз «Мокка» на сайте и в магазине. Доставка: самовывоз из магазина (приехать можно через час, бесплатно, минимальная сумма заказа – 500 рублей), экспресс (доступно в Москве и Московской области), пункты выдачи (​​стоимость – 99 рублей или бесплатно при заказе от 2000 рублей, минимальная сумма – 500 рублей). Отзывы: «Можно забронировать что-то редкое в магазине и приехать забрать. Например, коллекционную куклу. Постоянно какие-то акции, которые дают разумные цены на товары. Интернет-магазин с доставкой на дом или в магазин – не могу сказать, что я часто что-то заказываю в интернет-магазине, но сколько заказывала – проблем не было никаких» / (irecommend, от SVTLya). 2.2 Acoola Сайт: https://acoolakids.ru. Ассортимент: детская одежда и обувь. Магазины: офлайн, онлайн. Распродажи: скидки до 70% на весь ассортимент и другие специальные предложения на сайте. Способы оплаты: наличными, банковской картой. Доставка: бесплатная доставка (в Москву и Санкт-Петербург при заказе от 2000 рублей, по всей России – от 3500 рублей), самовывоз из магазина, Почта России, курьерскими службами DPD и RED Express (без примерки, частичный выкуп невозможен, вскрыть посылку можно только после полной оплаты), постаматы PickPoint (срок хранения – 3 дня). Отзывы: «Люблю магазин детской одежды Acoola. В этом магазине всегда можно подобрать какие-нибудь интересные вещи, часто бывают приятные акции» / (irecommend, от Puzinka).

Книги 3.1 ЛитРес Сайт: https://www.litres.ru. Ассортимент: электронные и аудиокниги. Магазины: онлайн. Распродажи: скидка 50% до 25 декабря и другие скидки на сайте. Способы оплаты: банковской картой, со счета телефона, ЮMoney, оплата бонусами, подарочным сертификатом. Доставка: – Отзывы: «Литрес ограничивает выборе книг. Когда я покупала подписку, было сказано что три книги в месяц я могу выбрать, по факту я не могу выбрать те книги которые я хочу читать, потому что за них нужно доплачивать» / (irecommend, от Тамара132435).

«Оказалось, что сервис очень удобный и доступный. Бывает очень много акций, в том числе и по промокодам. Читала и текстовые книги в этом сервисе и это было тоже довольно удобно. Потому что во время чтения книг прогресс сохраняется и в следующий раз он открывается автоматом» / (irecommend, от ElinaLarina). 3.2 Book24 Сайт: https://book24.ru. Ассортимент: бумажные, электронные, аудиокниги, канцтовары, товары для детей, учебники, сувениры, аксессуары. Магазины: онлайн. Распродажи: скидка 50% до 25 декабря. Способы оплаты: наличными, банковской картой, бонусами, подарочным сертификатом. Доставка: доставка в магазины «Гоголь-Моголь», «Читай-город» (бесплатно при любой сумме заказа), пункты выдачи партнеров от 990 рублей, курьером от 245 рублей, Почтой России (по предоплате), пункты выдачи СДЭК, Boxberry. Отзывы: «Книги доставляют с проблемами – не своя транспортная компания, поэтому книги приедут когда получится, а не когда вы аккуратненько на сайте выбрали удобное вам» / (irecommend, от BadGuv).

«Много скидок и специальных предложений. Сейчас на часть книг действуют большие скидки до 89%. В этом разделе, на данный момент, огромное количество разных книг» / (irecommend, от Нижегородской). 3.3 Labirint Сайт: https://www.labirint.ru. Ассортимент: книги, учебники, канцтовары, товары для школы, сумки, игрушки. Магазины: онлайн. Распродажи: книжная распродажа до 80%. Способы оплаты: наличными, банковской картой, подарочным сертификатом. Доставка: курьером в течение 3 дней после оформления, бесплатная доставка от 1 600 рублей (меньше – от 70 до 200 рублей). Отзывы: «Очень замечательный магазин. Давно покупаю книги и со времени моего опыта до сих пор никаких ошибок и проблем не было. Разнообразные и красивые книги по хорошим и недорогим ценам. Качество книг очень высокое, есть отличные скидки» / (irecommend, от ​​mostafa_zizo).

Косметика 4.1 Золотое яблоко Сайт: https://goldapple.ru. Ассортимент: макияж, уход, волосы, парфюмерия, здоровье и аптека, косметика из азии, витамины, товары для мужчин, для детей, для занятий спортом, техника, одежда, аксессуары, нижнее белье. Магазины: офлайн и онлайн. Распродажи: скидки до 50% с 15 декабря по 2 января, скидка 10% на онлайн-заказы, специальные скидки от брендов на сайте. Способы оплаты: наличными, банковской картой, подарочными картами, долями, возможно применение бонусов. Доставка: экспресс-доставка из магазина (только по предоплате, сумма заказа от 1000 рублей, стоимость доставки 99 – 199 рублей), быстрая доставка (в течение дня) из магазина в городах присутствия офлайн-супермаркетов «Золотое Яблоко» (оплата банковской или подарочной картой), самовывоз (только по предоплате банковской, подарочной картой, срок хранения заказа – 3 дня с момента сбора), курьерская доставка на выбранный адрес (курьерскими компаниями, оплата банковской картой и наличными), самовывоз из пунктов выдачи курьерских служб, самовывоз из почтовых отделений Почты России. Отзывы: «К качеству товаров претензий нет, но организационные моменты просто на нуле» / (irecommend, от S_AA).

«Хороший ассортимент, неплохие акции, большой выбор корейских средств (и не только их)» / (irecommend, от Alice91). 4.2 Лэтуаль Сайт:https://www.letu.ru. Ассортимент: парфюмерия, макияж, уход за кожей, волосами, маникюр, педикюр, аптечная косметика, техника, товары для мужчин, для детей, для дома, для животных, для спорта, одежда, аксессуары, обувь. Магазины: офлайн и онлайн. Распродажи: скидки до 60% на все товары. Способы оплаты: наличными, банковской картой, частями, электронным кошельком. Доставка: самовывоз из магазина (срок хранения 7 дней, оплата на сайте), курьером (оплата наличными или картой), почта и постаматы Почта России (в заказе не более 5 товаров, стоимость доставки 0-99 рублей, срок хранения 15 дней, оплата на сайте), постаматы PickPoint (в заказе не более 10 товаров, стоимость доставки 0-99 рублей, срок хранения 3 – 6 дней, оплата на сайте), в магазине «Подружка» (бесплатная доставка, срок хранения 7 дней, оплата на сайте), экспресс в течение 2 часов (оформить заказ можно с 10:00 до 18:00, сумма заказа от 1 000 рублей, не более 10 товаров, стоимость доставки 0 – 99 рублей, оплата на сайте). Отзывы: «Это мой любимый магазин для покупки парфюмерии и не только. Консультанты всегда помогают найти нужный аромат, да и в целом любой необходимый продукт. Еще и акции классные, как-то попался купон на скидку 50% при покупке вторых духов» / (irecommend, от tririna). 4.3 Рив Гош Сайт: https://rivegauche.ru. Ассортимент: парфюмерия, макияж, уход за лицом и телом, уход за волосами, космецевтика, аксессуары, для дома, БАДЫ и витамины, товары для детей, для мужчины, техника. Магазины: офлайн и онлайн. Распродажи: скидка 50% с 1 декабря 2022 по 10 января 2023 года. Способы оплаты: банковской картой, наличными, долями. Доставка: сберлогистика (оплатить на сайте, наличными или картой при получении, хранение в постамате 5 дней, в отделение Сбера – 7 дней), экспресс Яндекс Доставка, курьерская служба СДЭК (срок хранения в постамате 3 дня, в пункте выдачи 14 дней), курьерской службой DPD (хранение в пункте выдачи 15 дней), курьерская служба МастерПост (срок хранения – 10 дней), пункты PickPoint (хранение 3 дня), курьерская служба Почта EMS (хранение 15 дней), самовывоз из магазина. Отзывы: «Лично я довольна Рив Гош, никаких эксцессов не с продукцией, не с персоналом у меня не возникало. Радует приятная дисконтная программа и комплименты на день рождения. Мне нравится, что есть эксклюзивные марки, которые можно увидеть в живую и протестировать» / (irecommend, от Paragvaika).

Маркетплейсы и крупные интернет-магазины 5.1 Сима-ленд Сайт: https://www.sima-land.ru. Ассортимент: игрушки, детский товары, посуда, одежда и обувь, текстиль, мебель и другое. Магазины: онлайн. Распродажи: оптовые цены на все товары при покупке от 10 000 рублей, акция действует до 31 декабря. Способы оплаты: банковской картой. Доставка: курьерская служба Сима‑ленд (бесплатная доставка для заказов от 3000 рублей + доплата за вес и объем, выгрузка и подъем входят в стоимость), пункты выдачи, транспортные компании партнеров Boxberry, DPD, Почта России, СДЭК, Яндекс Доставка. Отзывы: «Все супер! Приобрели аромадиффузоры, остались очень довольны. Дизайн и качество на высоте. Спасибо большое за быструю доставку. Закажем еще!» / (otzovik, от Керамо). 5.2 Яндекс Маркет Сайт: https://market.yandex.ru. Ассортимент: одежда, обувь, аксессуары, игрушки, косметика, бытовая техника, мебель, текстиль, книги, ювелирные изделия и другое. Магазины: онлайн. Распродажи: новогодняя распродажа скидки до 70% на весь ассортимент. Способы оплаты: наличными, банковской картой. Доставка: самовывоз из фирменных пунктов выдачи и постаматов, самовывоз из пунктов партнеров (6-30 дней, стоимость до 249 рублей), доставка товаров из раздела «экспресс», курьер (8-14 дней, до 249 рублей, подъем входит в стоимость). Отзывы: «Очень нравится скорость доставки и количество выгодных предложений. Также очень приятно, что после каждого заказа дают промокод на какие-нибудь категории товаров. Из последнего мне дали на садовые принадлежности, и я с радостью купила себе на дачу лейку» / (irecommend, от Аллы Авраамовой). 5.3 Ozon Сайт: https://www.ozon.ru. Ассортимент: электроника, одежда, обувь, аксессуары, игрушки, косметика, бытовая техника, мебель, текстиль, книги, продукты, товары для дачи и другое. Магазины: онлайн. Распродажи: финальная распродажа, скидки до 90% на весь ассортимент и другие предложения на сайте. Способы оплаты: банковской картой, Ozon картой, Ozon рассрочка (без первоначального взноса, на полгода равными частями, доступно досрочное погашение), ЮMoney, СБП, наличными курьеру, подарочным сертификатом. Доставка: пункт выдачи (не у всех есть примерка и частичный выкуп, если вам нужны эти услуги, то используйте фильтр на сайте), постаматы (нет частичного выкупа), курьер Ozon (15 минут на примерку, доступно даже с крупногабаритным товаром, возможен частичный выкуп), курьерская доставка партнерами (нет примерки и частичного выкупа), «оставить у двери» (заказ должен быть предоплачен, курьер вышлет вам фото заказа у двери, доступно не для всех категорий товаров), EMS Почта России (нет примерки и частичного выкупа), Почта России (вес заказа не более 10 кг, нет примерки и частичного выкупа, доступно не для всех категорий товаров). Отзывы: «С Ozon практически уже 2 года и за это время проблем не возникло! Большой ассортимент, быстрая техподдержка, выгодные акции и качественные товары!» / (irecommend, от Grenade). 5.4 Wildberries Сайт: https://www.wildberries.ru. Ассортимент: одежда, обувь, аксессуары, игрушки, косметика, бытовая техника, мебель, текстиль, книги, ювелирные изделия и другое. Магазины: онлайн. Распродажи: скидки до 90% на весь ассортимент. Способы оплаты: банковской картой, СБП, в кредит (заказ от 5 000 рублей), в рассрочку, балансом ЛК. Доставка: пункт выдачи (бесплатная доставка по всей России, возврат товаров при примерке). Отзывы: «Нравится персонал, всегда дружелюбный, хороший, нравится оформление внутри пункта выдачи, красиво выполнено, приложение хорошее и полезное» / (irecommend, от kxagulets1702ok).

Одежда 6.1 Gloria Jeans Сайт: https://www.gloria-jeans.ru. Ассортимент: одежда и обувь для женщин, мужчин, детей, аксессуары. Магазины: офлайн и онлайн. Распродажи: новогодняя распродажа до 80%, скидка 25% на новинки по промокоду DECEMBER. Способы оплаты: наличными, банковской картой, в рассрочку по карте «Халва», подарочным сертификатом. Доставка: самовывоз из магазина, постаматы PickPoint, Почта России, курьерская доставка, экспресс (частичного выкупа и примерки нет, если товар не подошел, его можно вернуть в магазин через 2 дня после покупки). Отзывы: «В этом магазине часто много интересного можно найти. Ассортимент большой. Джинсов много и других всяких аксессуаров. Цены адекватные» / (irecommend, от linaice123). 6.2 Lamoda Сайт: https://www.lamoda.ru/women-home/. Ассортимент: женская, мужская, детская одежда, обувь, аксессуары, товары для спорта и дома, косметика. Магазины: онлайн. Распродажи: скидки до 70% на все, 25% на бьюти-товары Способы оплаты: наличными, банковской картой. Доставка: самовывоз из пункта выдачи, курьерская служба: экспресс с примеркой (стоимость – 399 рублей, до 10 товаров, время на примерку – 15 минут), доставка в течение выбранного часа с примеркой (стоимость – 499 рублей, до 10 товаров), обычная доставка с примеркой (бесплатно при заказе от 4500 рублей или оплате онлайн), без примерки (нет возможности отказаться от части товара, количество покупок не ограничено). Отзывы: «Пару раз я заходила на Вб и уходила оттуда с вытекающими глазами – дизайн вырвиглазный. Но гораздо хуже то, что этот маркетплейс в худшем его проявлении, т.е. это просто проходной двор. Туда может зайти любой человек с улицы, продавая как китайщину с али, так и ширпотреб, наскоро скроенный в подвалах Садовода. На Ламоде нет такого беспредела» / (irecommend, от Lensik53). 6.3 Lime Сайт: https://lime-shop.ru/catalog/sale. Ассортимент: женская одежда и аксессуары. Магазины: офлайн и онлайн. Распродажи: тотальная распродажа на товары из всех категорий. Способы оплаты: наличными, банковской картой. Доставка: бесплатная доставка по всей России, самовывоз из магазина (срок хранения заказа – 10 дней для оплаченных заказов, 3 дня для заказов с оплатой при получении), доставка курьером на дом (доставка осуществляется в будние и выходные дни с 9:00 до 18:00, без примерки и частичного выкупа), пункт выдачи PickPoint или Boxberry. Отзывы: «Шла по ТЦ, увидела этот магазин, зашла и ходила по магазину 2 часа. Очень много красивых и бюджетных вещей. Много товара, продавцы-консультанты ответственно подходят к своей работе, помогли мне с выбором платья на мой день рождения. Почти всегда есть какие-то акции» / (irecommend, от Anyta_707).

«Основной минус Лайма – несколько завышенные цены. Так, если поначалу можно было купить платье в пределах 2000 тыс, то сейчас дешевле 3000 платья там не найти, будь то летний сарафан или тёплое зимнее платье» / (irecommend, от tourette). 6.4 Love Republic Сайт: https://loverepublic.ru/catalog/new_year_sale/. Ассортимент: женская одежда и аксессуары. Магазины: офлайн и онлайн. Распродажи: новогодняя распродажа до 50% на выделенный ассортимент, скидка 10% на новинки при оплате онлайн. Способы оплаты: наличными, банковской картой, СБП, по QR-коду на сайте, в рассрочку по карте «Халва». Доставка: самовывоз из магазина, курьерская доставка без возможности примерки и частичного отказа, до двери при оплате онлайн, постаматы и пункты выдачи заказов Lamoda и PickPoint, Почтой России. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа, сроки зависят от населенного пункта (бесплатная доставка доступна при выкупе от 5000 рублей). Отзывы: «Качественные вещи, которые служат долго без изменения внешнего вида. Три года и хоть бы что! А если сезон скидок, то это вообще рай для шопоголиков. Здесь не получится взять ненужную фигню, потому что все вещи стильные, в любом случае наденете и не пожалеете» / (irecommend, от Нади Шмелевой). 6.5 Sela Сайт: https://www.sela.ru. Ассортимент: женская, мужская, детская одежда, нижнее белье, аксессуары, одежда для дома. Магазины: офлайн и онлайн. Распродажи: скидка 50% на вторую вещь с промокодом HOLIDAY, winter sale, 50% на новогоднюю коллекцию (выделенный ассортимент), скидка 10% на первый заказ за подписку. Способы оплаты: наличными, банковской картой. Доставка: самовывоз из магазина и пунктов выдачи, бесплатная доставка при заказе от 3500 рублей службой Lamoda Express, доставка DPD и Pony Express (только по предоплате, не более 10 единиц, для Москвы и Санкт-Петербурга 1-2 дня, в регионы 3-10 дней), Почтой России (комиссия за наложенный платеж, срок хранения – 15 дней, примерка и частичный отказ отсутствуют). Отзывы: «С Sela я знакома давно, но никогда там не покупала, унылый ассортимент не впечатлил совсем. И вдруг летом 2020 натыкаюсь на обзор стилиста и все вещи в обзоре из этого магазина. Честно, я залипла. Тут же нашла интернет-магазин Sela и очень удивилась, в хорошем смысле. Всё современное, актуального кроя, без намека на нафталин» / (irecommend, от Гала27).

Творчество 7.1 Леонардо Сайт: https://leonardo.ru. Ассортимент: шитье, товары для художников, вязание, вышивание, бисероплетение, декорирование, детское творчество, лепка и скульптура, красота и уход, посуда, декор интерьера. Магазины: офлайн, онлайн. Распродажи: до 60% в разделе «распродажа». Способы оплаты: наличными, банковской картой. Доставка: минимальная сумма для доставки – 500 рублей. Почта России (наложенный платеж), самовывоз из магазина «Леонардо», «Иголочка», постаматы, курьером. Отзывы: «Колоссальный выбор товаров для творчества. Всегда прихожу сюда за новыми нитками, бисером, благовониями. Недавно получила в подарок набор для шитья „Изабелла“. В наборе содержится всё, что прописано на коробке, то есть ничего докупать не надо – огромный плюс!» / (irecommend, от SwiftKeyeyeye).

«Общение с операторами – отдельная история, складывается впечатление, что они существуют совершенно отдельно от магазина и абсолютно не владеют информацией, кроме нескольких заученных фраз...» / (irecommend, от victoriya_v73).