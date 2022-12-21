Интервью

Как создать свой салон, школу, франшизу и быть красавчиком. История парикмахера Алексея Стриги

Приехав в Краснодар вчерашним школьником, Алексей Стрига за 17 лет краснодарской жизни получил «советское» образование, впитал кайфы бурлящих нулевых, создал свою школу парикмахерского мастерства, сейчас сочиняет франшизу. История из прекраснейшего Кублога.

Версия для печати
Как создать свой салон, школу, франшизу и быть красавчиком. История парикмахера Алексея Стриги
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Об Алексее Стриге

33 года, родился в Керчи. Переехал в Краснодар в 2006 году.

Парикмахер-модельер, мастер международного класса. Свой первый салон открыл в Краснодаре в 2011 году. В 2012 – школу парикмахерского искусства.

В 2015 году основал бренд STRIGA™, куда сегодня входят школа парикмахерского искусства и салон красоты.

Еще в десятом классе школы я знал, что буду парикмахером

В Краснодар я переехал в 2006 году, мне было 17 лет. Это была ближайшая локация с хорошей школой парикмахерского искусства. А у меня была цель получить качественное образование в сфере парикмахерского искусства.

Фото из личного архива Алексея Стриги

В Краснодаре я учился в ASK Academy Schwarzkopf Professional. Тогда это была одна из лучших школ на юге России. Такие академии, работающие под контролем Schwarzkopf Professional, были и в других городах. Сейчас в Краснодаре ее уже нет.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Когда я приехал на собеседование в школу, директор показала мне каталоги с фотографиями преподавателей и мастеров, которые работали в бренде и уже имели вес в этой индустрии.

Дословно не помню, я тогда сказал примерно так:

«Через время я буду с этими людьми на одних страничках».

Директор улыбнулась, но ничего, конечно, не сказала. Но так все и оказалось.

Молод и востребован

Обучение длилось 8-11 месяцев. Оно было платным. Сколько стоило – уже точно не помню. Но по тем временам было очень недешевым. Спасибо, конечно, родителям за помощь: они оплатили обучение, инструменты, сняли мне квартиру в Краснодаре.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Мама у меня предприниматель – у нее были свои два салона, хотя сама она не парикмахер. Папа – моряк дальнего плавания, и на мое обучение в школе заработал именно он. Мама позднее бизнес продала и ушла на пенсию.

Кроме денег требовалась медицинская книжка и еще нужно было пройти какое-то психологическое тестирование.

Фото из личного архива Алексея Стриги
Фото из личного архива Алексея Стриги

«Свой путь я начинал с самых низов – как подмастерье: подметал, убирал, мыл головы. За это в школе меня допускали ассистентом на мастер-классы.
Я бесплатно помогал преподавателям и старшим мастерам. А они, в свою очередь, делились со мной знаниями».

За два месяца до выпуска проходила обязательная практика: месяц в салонах, где мы себе присматривали рабочее место.

После окончания академии в 2007 году я работал в трех направлениях: технологом в брендах Matrix и Estel, преподавателем в той же академии и парикмахером в салоне «Эксклюзив» на улице Стасова. В общем, был максимально загружен работой.

Большой папа и советское наследие

К сожалению, сейчас традиции советской школы иссякли окончательно. А когда я учился в школе (а потом преподавал), к нам два раза в год приезжал Николай Иванович Харьковский.

Его называли папой парикмахерского искусства. Талантливейший был человек.

Фото: VK Ученики Николая Ивановича Харьковского
Фото: moe-online.ru

Он создал первый в России учебный центр (академию Dolores), который имел право присуждать парикмахерам разряд.

Мы учились у него и повышали квалификацию. Каждый этап обучения длился 15 дней.

Что я имею в виду под советской школой? Была своя отечественная степень градации. Ты не мог сразу перескочить, скажем, с третьего разряда на пятый.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Нужно было поработать в третьем разряде пару лет, потом ты допускался к повышению квалификации до четвертого. Требовалось очень много терпения, усилий и труда. И это было очень круто.

Сейчас на разряды подзабили. Каждый называет себя, как хочет: колорист, стилист, топ-мастер. Сегодня ты набрал себе миллион подписчиков – и ты уже топ-колорист.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Фото из личного архива Алексея Стриги

И хорош собой

Первые два года родители мне помогали встать на ноги. В 2007 году я уже был весьма состоятельным человеком по тем временам:

  • как мастер я зарабатывал 2-3 тысячи рублей в день;

  • как технолог – около 20-30 тысяч рублей в месяц;

  • как преподаватель – 20 тысяч рублей в месяц.

Аренда однокомнатной квартиры тогда стоила 12-15 тысяч рублей максимум.

Я был молодой, деньги разлетались. Хорошо ел (покупал готовую еду в «Табрисе»), хорошо одевался, много ездил отдыхать (ОАЭ, Испания, Хорватия, Италия, Австрия, Германия, Египет, Чехия, Канарские острова) и каждый день в магазине «Трек» покупал 2-3 музыкальных диска или фильмы.

Иметь свою музыкальную коллекцию и видеотеку было круто. Проводя параллель с начитанностью, это была «насмотренность».

При этом я очень много тратил на инструменты, какие-то новинки, участие в конкурсах – около 70% от своего заработка.

Фото из личного архива Алексея Стриги

На самом деле, это были очень большие суммы. Я как-то считал, сколько за год прокатал на конкурсы, – за эти деньги можно было машину купить. Хотя машину я себе так и не купил – мне некомфортно за рулем.

На конкурсе – соперники. В жизни – друзья

В конкурсах я участвовал постоянно, начиная с 2006 года и на протяжении 6-7 лет. Конкурсы проходили и в самом Краснодаре, и в Ростове-на-Дону, Сочи, Воронеже, Санкт-Петербурге, Киеве, других городах.

Я принял участие в более чем тридцати международных конкурсах.

Один из самых крупных – международный фестиваль «Невские берега» , он проходил два раза в год в Санкт-Петербурге в СК «Олимпийский».

Там в день проходили конкурсы в двадцати номинациях. В каждой участвовало по двести человек. Конкурсы были разные – не только на волосы.

Было очень зрелищно и круто! Этот запах косметики, средств, эта творческая атмосфера, люди...

Фото из личного архива Алексея Стриги

Фото из личного архива Алексея Стриги

Я искал моделей, брал билеты (для себя и для них) на поезд, шил на заказ, покупал или брал в аренду для моделей костюмы и платья.

Нужно было создать полный образ (не только стрижку, окрашивание, укладку), который бы соответствовал тенденциям современной моды. Как правило, я ехал на конкурс с одной моделью (для участия в одной-двух номинациях), но и бывало, что приглашал три-четыре модели (для участия в восьми-девяти номинациях).

Модели находил через сарафанное радио, знакомился на улицах, или они к нам приходили в учебный центр. Интернет тогда еще не был так развит, как сейчас.

Моделями становились молодые девушки и парни около двадцати лет. Они должны были быть миловидными, интересными и высокими. Для каждого образа требовались модели определенных параметров. Найти идеальную было сложно, но я справлялся.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Фото из личного архива Алексея Стриги

Как я создавал образы? Вот посмотрел какой-нибудь клип, у меня родилась идея образа. Допустим, девушка в сверкающих туфлях. Я отправлялся на Вишняковский рынок, покупал туфли нужного типа, миллион стразов, и вечером сам обклеивал туфли стразами с помощью пинцета.

Если участвуешь в свадебных номинациях, и там нужно создать три образа (утренний дневной и вечерний), я искал найти три разных платья – покупал или брал в аренду.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Участие в одной конкурсной номинации стоило 1-2 тысячи рублей. Одна поездка с билетами, проживанием, питанием, расходами на образ выходила в кругленькую сумму – 50-100 тысяч рублей в зависимости от конкурса.

Костюмы, которые готовились для образа, оставались в гардеробе модели.

Скриншот из личного архива Алексея Стриги

Чтобы добиться признания в парикмахерском искусстве, требовались большие усилия, колоссальный труд и инвестиции.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Фото из личного архива Алексея Стриги

Но это дало свои плоды. Благодаря конкурсам и поездкам на обучение меня знают не только в большинстве российских городов, но и в ближнем и дальнем зарубежье: Казахстане, Эстонии, Украине, Беларуси, Финляндии, Испании, Хорватии, Германии.

Из личного архива Алексея Стриги

Из личного архива Алексея Стриги. С великим Луисом Лонгерасом Баттлом – знаменитым испанским стилистом.

Знакомства с людьми моей профессии появились очень крутые.
На конкурсе вы соперники, а в повседневной жизни – друзья. Общались, ездили друг к другу в гости.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Фото из личного архива Алексея Стриги

Сегодня традиция живых конкурсов почти ушла. Их стало очень мало. Спад пошел где-то с 2015 года.

Сейчас все в таком режиме: сфоткал, отфотошопил, отправил. Живые конкурсы заменил онлайн-формат.

Возможно, эти традиции уже и не нужны, потому что цель – отучиться три месяца и раскрутить себя с помощью соцсетей.

В Краснодаре мне комфортно

Когда вращаешься в сфере индустрии красоты и имеешь дело с большим количеством коллег, периодически получаешь предложения по сотрудничеству из других городов.

Вопрос в другом: нужно ли это тебе? Я всегда любил возвращаться в Краснодар, потому что мне здесь комфортно с первого дня, как я приехал в этот город. В Краснодаре я встретил очень много хороших людей: среди преподавателей, партнеров, клиентов. С кем-то дружу до сих пор.

Люди – основной фактор, который тебя держит в каком-то месте.

Первый салон

Приехав в Краснодар, я для себя решил, что жить буду в центре и салон у меня тоже будет в центре. Салон я открыл в 2011 году – через пять лет после переезда.

Свой первый Striga studio я открыл вместе с Викторией Кочетковой, тоже практикующим мастером, на улице Гаврилова, в нескольких минутах ходьбы от Красной. Жил я тоже неподалеку – на Красной.

К слову, Стрига – настоящая фамилия, не псевдоним.

Мы сняли в аренду помещение 39 м2. На стартап я взял кредит в банке – 50 тысяч рублей.

Через два года, в 2013 году, коллектив салона вырос до шести человек, расширилась клиентская база. Сколько на тот момент у нас было клиентов, я не помню.

Сегодня моя клиентская база насчитывает 12 тысяч человек. Понятно, что в салон ходят не все. Но все люди были в моем салоне за годы его существования.

Открыл школу

Через месяц после открытия салона мы стали получать запросы на обучение. Клиенты приходили и говорили:

  • «Ой, у меня кума хочет выучиться на парикмахера».

  • «А у меня – ребенок».

А кто-то просил его самого научить.

Спрос родил предложение, и в 2012 году мы открыли школу парикмахерского искусства Striga School. Первые курсы длились три месяца, учили по 3-5 человек. То есть с 10.00 до 15.00 салон работал как школа, а с 15.00 и до вечера обслуживал клиентов.

В 2014 году мы с партнершей поняли, что у нас разные взгляды на бизнес, и решили его разделить (о финансовой стороне вопроса Алексей не рассказал – ред.).

Один считал, что нужно в одном направлении двигаться, второй – в другом. Разные взгляды на бизнес – это нормальная история. В итоге решили, что каждый будет двигаться своим курсом.

Я продолжил заниматься развитием бренда STRIGA, но при этом не бросил своих клиентов и еще где-то год работал в салоне, который оставила за собой бывшая партнерша.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Дальше сам

В 2015 году я зарегистрировал свой бренд ™, в который сегодня входит:

  • Школа парикмахерского искусства STRIGA™ School (обучение с нуля и повышение квалификации).

  • STRIGA™ Salon – салон красоты.

Через четыре года – к концу 2019 года в сеть STRIGA™ Salon входило восемь салонов по Краснодару: шесть – партнерских, два – своих.

Но затем я решил расстаться со всеми салонами-партнерами, оставить одну локацию и сосредоточиться на ней.

Например, у меня был совместный проект со Schwarzkopf Professional, он длился три года. Мы решили дальше его не продолжать. Не попали в целевую аудиторию, нужного дохода салон не приносил, а сил забирал очень много.

Бывает так, что правильное решение – это вовремя остановиться, а не тянуть убыточный проект до конца.

Что сегодня

Сейчас я работаю с одним бизнес-партнером – Эдуардом Ривкиным, операционным директором бренда STRIGA™️. У нас одна локация: улица Седина, 140. Здесь и салон, и школа. Помещение 180 м2.

В коллективе работает 17 человек, которые оказывают услуги по уходу за волосами. Это парикмахеры разных градаций: ученик, стажер, мастер, топ-мастер, стилист, преподаватель.

Дополнительные услуги (маникюр, педикюр и др.) мы клиентам не предлагаем. Пока не нашли нужного партнера, который бы занимался этим направлением.

О школе

У каждого практикующего парикмахера – свой опыт работы и свои нюансы в подходе к работе. Стригут они, как умеют, красят – тоже. Когда мастера приходят к тебе работать, своих клиентов ты им доверить не сможешь.

Я понял, что сложившимся мастерам тяжелее привить свою жизненную философию, ценности своей компании. Да и им сложнее заходить в новую для себя историю.

Другими словами, переучивать трудно. Проще научить кого-то с нуля.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Фото из личного архива Алексея Стриги

В STRIGA™ School больше приходит новичков в парикмахерском искусстве, но при этом людей зрелого возраста, у которых уже есть одно-два образования, а то и три. Кто много лет работал по другой специальности, понял, что это не его, что хочется заниматься творчеством, работать в более удобном графике. Таких людей – 90%.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Фото из личного архива Алексея Стриги

Основная аудитория – от 30 лет и старше. Самой взрослой ученице было 57 лет. Самому юному ученику – 15 лет. Так что школа открыта для всех возрастов.

Как правило, приходят женщины. Но вот в последней группе из 15 человек было три парня – это даже много. В основном в группе учатся не больше одного-двух мужчин. В среднем группы состоят из 12-13 человек. Но мы и принимаем не больше 15-ти.

За время работы школы у нас отучились три семейные пары. Запрос был один: супруги хотели открыть свой салон, но для начала – отучиться в школе самостоятельно, чтобы разобраться и понять бизнес изнутри.

И была еще история, когда в школу пришли учиться мама с двумя дочками.

Плюс такого обучения в том, что это не очередное высшее образование. Не нужно учиться пять лет, защищать диплом, а потом обивать пороги, искать работу и сталкиваться с тем, что без опыта тебя никто не возьмет.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Фото из личного архива Алексея Стриги

Такого геморроя в нашей профессии нет. Люди учатся 3-6 месяцев и получают новую профессию.

Понятно, что в любом случае нужна практика. И чем раньше ты начнешь практиковаться, тем быстрее найдешь хорошую работу.

Отучившийся человек либо останется работать в нашей команде, либо пойдет куда-то работать и будет показывать там свои навыки. Мне желательно, чтобы он это делал хорошо. Это вопрос репутации.

Форматы и стоимость обучения

Вариантов обучения два:

  • Четыре раза в неделю в будни с 10.00 до 15.00. Три месяца обучения.

  • Два раза в неделю по выходным с 10.00 до 15.00. Шесть месяцев обучения.

Обучение стоит 119 тысяч рублей, но можно пройти не все блоки, а часть – на выбор. После окончания каждого блока ученики сдают экзамен.

Блоки – это мужские, женские, детские стрижки, колористика, укладка.

Бывает, что человек учился-учился и решил бросить. По закону, если мы не оказали ему услуги, деньги должны вернуть.

Например, человек у нас обучался полгода, потом говорит:

«Я решил, что мне мужские стрижки не нужны. Можно пересчитать?».

Хорошо, пересчитываем, деньги возвращаем.

Была история, что человек недоучился и пропал – уехал за границу на отдых. А тут ковид, и он остался жить в другой стране. Написал нам: «Как приеду – так отучусь».

Уже три года, как едет.

В школу берем не всех

Люди бывают разные. Один сразу спрашивает: «Как оплатить? Я завтра приеду, подпишу договор, держите место».

А есть те, кто ходит к нам по десять раз на экскурсию и все никак не решится. И я смотрю на человека, общаюсь с ним и понимаю, что он – не наш человек. И мы – не его команда. Он так «раскачает» и тебя, и всех остальных в группе, что к концу обучения все будут без сил.

Таким мы корректно отказываем.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Найти модель

Каждый экзамен начинается с того, что ученикам нужно самостоятельно найти себе модель, на которой он будет демонстрировать свое мастерство.

Когда учился я, нам говорили: «Приведи модель, подстриги ее и покрась». Если не находил, то, скорее всего, тебе самому нафиг эта работа не нужна.

А если ты всех знакомых и незнакомых обзвонил, обошел, нашел модель и привел, то круто. Я считаю, что если к тебе на работу пришел устраиваться вот такой настойчивый человек, то надо брать. Потому что он хочет работать.

Прайс для моделей

Стрижки и укладки для моделей бесплатны. Если это окрашивание, то они платят только за расходный материал.

Можно покрасить за 290 рублей, а можно – за 3 900 рублей, если у модели длинные волосы и нужно выйти из черного цвета.

Ценник получается для модели комфортный. Или ты платишь как модель 3 900 рублей, или как клиент – 25 тысяч рублей (столько стоит сложное окрашивание у стилиста STRIGA).

В качестве моделей к нам приходят и девчонки молодые, и взрослые женщины, и бабушки. Некоторые сотрудничают по пять-шесть лет. К нам и семьями ходят: одна женщина привела сначала четверо детей, потом – мужа, потом – своего отца.

Я считаю, если ты нашел модель, которая сама оплачивает все расходники, – это очень хорошо. Человек, решающий задачу не в ущерб себе – очень ценный сотрудник, который многого добьется.

Трудоустройство

100 % нашего нынешнего коллектива мастеров – выпускники нашей школы. С улицы людей мы не берем вообще.

Есть четыре важных пункта, которые нужно выполнить, чтобы у нас работать:

  • Пройти не меньше 80% обучения.

  • Пройти все блоки обучения.

  • Сдать экзамены.

  • Пройти стажировку в салоне.

Мастер зарабатывает от 40 тысяч рублей в месяц.

Cтажировка

Мы платим даже стажерам, но приглашаем на нее тех, с кем у нас мэтч (англ. «match», совпадение – ред). Кто нам подходит и кому мы подходим.

Пусть это небольшие деньги, но на проезд и на еду хватит.

Стажировка идет 15 дней. Минимум, который можно за это время заработать, – 15 тысяч рублей. Максимум, который был в нашей практике, – 56 тысяч рублей.

Если у человека первое время нет клиентов, мы делаем так, чтобы он не скучал. Даем задание: за три месяца стажировки изучить определенные видеоматериалы, прочитать книги, касающиеся работы с клиентами, работы в этом бизнесе в целом, пройти онлайн-обучение.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Фото из личного архива Алексея Стриги

Например, если мы работаем с каким-то брендом, стажер должен изучить по нему косметику.

У нас есть онлайн-школа по женским стрижкам, она тоже входит в программу стажировки.

Понятно, что не все выпускники хотят у нас работать. Кому-то не подошла атмосфера, кто-то хочет работать в совершенно другом графике, кто-то некомандный игрок и не хочет нести ответственность за всех.

С 2012 года мы обучили более 1000 человек – это включая тех, кто проходил курсы повышения квалификации.

Конечно, среди новичков были те, у кого получалось плохо. Значит, парикмахерское искусство – не их стихия, они этим заниматься не очень хотят. Все от отношения к учебе зависит. Если у человека есть желание, у него все получается.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Фото из личного архива Алексея Стриги

Ежемесячные расходы на школу

Аренда и коммуналка: в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Расходные материалы – самая затратная часть бюджета. Сюда входит косметика, краска, одноразовая продукция – 100-150 тысяч рублей в неделю.

Зарплатный фонд преподавателей (6 человек): 150-200 тысяч рублей в месяц.

Продвижение школы (и салона) в том числе в соцсети Инстаграм (признанной в РФ экстремисткой), поддержка сайта: 15 тысяч рублей в неделю.

Съемка видео и reels для канала в Инстаграм – 40 тысяч в месяц.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Фото из личного архива Алексея Стриги

Своя франшиза

Сейчас мы с Эдуардом Ривкиным готовимся запустить франшизу. Глобально к этому подошли.

Уже более трех лет описываем процессы и регламенты. Каждый день сталкиваясь с разными ситуациями, оформляем их в четкие инструкции.

Таким образом, в нашей системе обучения уже изложен весь опыт и знания, полученные за все годы управления.

У нас будет два предложения:

  1. помогать открывать франшизу под нашим брендом,

  2. помогать тем, у кого есть проблемы в действующем салонном бизнесе.

У нас уже есть готовые кейсы, как поступить в той или иной ситуации.

Плюс доделываем брендбук. Сумму за брендбук я не могу сказать, потому что нам ее еще не озвучили. Обычно хороший брендбук стоит от 100 тысяч рублей.

Мы стараемся все делать своими силами, минимально привлекаем людей со стороны: на аутсорсе работают только бухгалтер, программисты, smm-щик и веб-дизайнер сайта.

Будущее

Точно могу сказать, что образовательный бизнес будет в теме всегда: для людей актуально получать новую профессию, в которой они могут заработать.

Наш бизнес невозможно полностью перевести в онлайн-формат, потому что людям важно вживую посмотреть и отработать знания на практике.

А по поводу салонов – люди так же будут стричься, краситься. Понятно, что хлеб они будут покупать чаще, но раз в месяц по-любому в салон придут.

Так что эти услуги будут востребованы всегда.

Фото из личного архива Алексея Стриги

Подготовила Дарья Бендарская

Подписывайтесь на телеграм Кублога

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Страховые взносы

Формирование квитанций на уплату взносов ИП: пошаговая инструкция

ИП решил сам уплатить страховые взносы, не обращаясь за помощью к бухгалтеру. Зашел на сайт ФНС, стал заполнять квитанции и запутался в КБК. Мы решили помочь ему и другим ИП и составили пошаговую инструкцию по заполнению платежных документов.

Формирование квитанций на уплату взносов ИП: пошаговая инструкция
Налоговая отчетность

Как заполнить новый отчёт по страховым взносам ЕФС-1 с 2023 года

С 2023 года ПФР и ФСС объединяются в Социальный фонд России (СФР), при этом полностью меняется отчётность по страховым взносам. 19.12.2022 Минюст зарегистрировал утверждённую ПФР новую форму ЕФС-1 и порядок её заполнения. Рассказываем, что будет в отчёте и когда его нужно сдавать.

Как заполнить новый отчёт по страховым взносам ЕФС-1 с 2023 года

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Интервью

Как создать свой салон, школу, франшизу и быть красавчиком. История парикмахера Алексея Стриги

Приехав в Краснодар вчерашним школьником, Алексей Стрига за 17 лет краснодарской жизни получил «советское» образование, впитал кайфы бурлящих нулевых, создал свою школу парикмахерского мастерства, сейчас сочиняет франшизу. История из прекраснейшего Кублога.

Как создать свой салон, школу, франшизу и быть красавчиком. История парикмахера Алексея Стриги

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Первичные документы

УПД-2023: бланк, образец заполнения

Организации вправе оформить с 2013 года первичный документ и счет-фактуру одним универсальным передаточным документом. При этом, чтобы покупатель смог принять НДС к вычету и расходы по налогу на прибыль, необходимо учесть все нюансы его заполнения.

УПД-2023: бланк, образец заполнения
Читать еще