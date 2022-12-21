Как создать свой салон, школу, франшизу и быть красавчиком. История парикмахера Алексея Стриги

Об Алексее Стриге
33 года, родился в Керчи. Переехал в Краснодар в 2006 году.
Парикмахер-модельер, мастер международного класса. Свой первый салон открыл в Краснодаре в 2011 году. В 2012 – школу парикмахерского искусства.
В 2015 году основал бренд STRIGA™, куда сегодня входят школа парикмахерского искусства и салон красоты.
Еще в десятом классе школы я знал, что буду парикмахером
В Краснодар я переехал в 2006 году, мне было 17 лет. Это была ближайшая локация с хорошей школой парикмахерского искусства. А у меня была цель получить качественное образование в сфере парикмахерского искусства.
В Краснодаре я учился в ASK Academy Schwarzkopf Professional. Тогда это была одна из лучших школ на юге России. Такие академии, работающие под контролем Schwarzkopf Professional, были и в других городах. Сейчас в Краснодаре ее уже нет.
Когда я приехал на собеседование в школу, директор показала мне каталоги с фотографиями преподавателей и мастеров, которые работали в бренде и уже имели вес в этой индустрии.
Дословно не помню, я тогда сказал примерно так:
«Через время я буду с этими людьми на одних страничках».
Директор улыбнулась, но ничего, конечно, не сказала. Но так все и оказалось.
Молод и востребован
Обучение длилось 8-11 месяцев. Оно было платным. Сколько стоило – уже точно не помню. Но по тем временам было очень недешевым. Спасибо, конечно, родителям за помощь: они оплатили обучение, инструменты, сняли мне квартиру в Краснодаре.
Мама у меня предприниматель – у нее были свои два салона, хотя сама она не парикмахер. Папа – моряк дальнего плавания, и на мое обучение в школе заработал именно он. Мама позднее бизнес продала и ушла на пенсию.
Кроме денег требовалась медицинская книжка и еще нужно было пройти какое-то психологическое тестирование.
Фото из личного архива Алексея Стриги
«Свой путь я начинал с самых низов – как подмастерье: подметал, убирал, мыл головы. За это в школе меня допускали ассистентом на мастер-классы.
Я бесплатно помогал преподавателям и старшим мастерам. А они, в свою очередь, делились со мной знаниями».
За два месяца до выпуска проходила обязательная практика: месяц в салонах, где мы себе присматривали рабочее место.
После окончания академии в 2007 году я работал в трех направлениях: технологом в брендах Matrix и Estel, преподавателем в той же академии и парикмахером в салоне «Эксклюзив» на улице Стасова. В общем, был максимально загружен работой.
Большой папа и советское наследие
К сожалению, сейчас традиции советской школы иссякли окончательно. А когда я учился в школе (а потом преподавал), к нам два раза в год приезжал Николай Иванович Харьковский.
Его называли папой парикмахерского искусства. Талантливейший был человек.
Фото: moe-online.ru
Он создал первый в России учебный центр (академию Dolores), который имел право присуждать парикмахерам разряд.
Мы учились у него и повышали квалификацию. Каждый этап обучения длился 15 дней.
Что я имею в виду под советской школой? Была своя отечественная степень градации. Ты не мог сразу перескочить, скажем, с третьего разряда на пятый.
Нужно было поработать в третьем разряде пару лет, потом ты допускался к повышению квалификации до четвертого. Требовалось очень много терпения, усилий и труда. И это было очень круто.
Сейчас на разряды подзабили. Каждый называет себя, как хочет: колорист, стилист, топ-мастер. Сегодня ты набрал себе миллион подписчиков – и ты уже топ-колорист.
Фото из личного архива Алексея Стриги
И хорош собой
Первые два года родители мне помогали встать на ноги. В 2007 году я уже был весьма состоятельным человеком по тем временам:
как мастер я зарабатывал 2-3 тысячи рублей в день;
как технолог – около 20-30 тысяч рублей в месяц;
как преподаватель – 20 тысяч рублей в месяц.
Аренда однокомнатной квартиры тогда стоила 12-15 тысяч рублей максимум.
Я был молодой, деньги разлетались. Хорошо ел (покупал готовую еду в «Табрисе»), хорошо одевался, много ездил отдыхать (ОАЭ, Испания, Хорватия, Италия, Австрия, Германия, Египет, Чехия, Канарские острова) и каждый день в магазине «Трек» покупал 2-3 музыкальных диска или фильмы.
Иметь свою музыкальную коллекцию и видеотеку было круто. Проводя параллель с начитанностью, это была «насмотренность».
При этом я очень много тратил на инструменты, какие-то новинки, участие в конкурсах – около 70% от своего заработка.
На самом деле, это были очень большие суммы. Я как-то считал, сколько за год прокатал на конкурсы, – за эти деньги можно было машину купить. Хотя машину я себе так и не купил – мне некомфортно за рулем.
На конкурсе – соперники. В жизни – друзья
В конкурсах я участвовал постоянно, начиная с 2006 года и на протяжении 6-7 лет. Конкурсы проходили и в самом Краснодаре, и в Ростове-на-Дону, Сочи, Воронеже, Санкт-Петербурге, Киеве, других городах.
Я принял участие в более чем тридцати международных конкурсах.
Один из самых крупных – международный фестиваль «Невские берега» , он проходил два раза в год в Санкт-Петербурге в СК «Олимпийский».
Там в день проходили конкурсы в двадцати номинациях. В каждой участвовало по двести человек. Конкурсы были разные – не только на волосы.
Было очень зрелищно и круто! Этот запах косметики, средств, эта творческая атмосфера, люди...
Фото из личного архива Алексея Стриги
Я искал моделей, брал билеты (для себя и для них) на поезд, шил на заказ, покупал или брал в аренду для моделей костюмы и платья.
Нужно было создать полный образ (не только стрижку, окрашивание, укладку), который бы соответствовал тенденциям современной моды. Как правило, я ехал на конкурс с одной моделью (для участия в одной-двух номинациях), но и бывало, что приглашал три-четыре модели (для участия в восьми-девяти номинациях).
Модели находил через сарафанное радио, знакомился на улицах, или они к нам приходили в учебный центр. Интернет тогда еще не был так развит, как сейчас.
Моделями становились молодые девушки и парни около двадцати лет. Они должны были быть миловидными, интересными и высокими. Для каждого образа требовались модели определенных параметров. Найти идеальную было сложно, но я справлялся.
Фото из личного архива Алексея Стриги
Как я создавал образы? Вот посмотрел какой-нибудь клип, у меня родилась идея образа. Допустим, девушка в сверкающих туфлях. Я отправлялся на Вишняковский рынок, покупал туфли нужного типа, миллион стразов, и вечером сам обклеивал туфли стразами с помощью пинцета.
Если участвуешь в свадебных номинациях, и там нужно создать три образа (утренний дневной и вечерний), я искал найти три разных платья – покупал или брал в аренду.
Участие в одной конкурсной номинации стоило 1-2 тысячи рублей. Одна поездка с билетами, проживанием, питанием, расходами на образ выходила в кругленькую сумму – 50-100 тысяч рублей в зависимости от конкурса.
Костюмы, которые готовились для образа, оставались в гардеробе модели.
Чтобы добиться признания в парикмахерском искусстве, требовались большие усилия, колоссальный труд и инвестиции.
Фото из личного архива Алексея Стриги
Но это дало свои плоды. Благодаря конкурсам и поездкам на обучение меня знают не только в большинстве российских городов, но и в ближнем и дальнем зарубежье: Казахстане, Эстонии, Украине, Беларуси, Финляндии, Испании, Хорватии, Германии.
Из личного архива Алексея Стриги. С великим Луисом Лонгерасом Баттлом – знаменитым испанским стилистом.
Знакомства с людьми моей профессии появились очень крутые.
На конкурсе вы соперники, а в повседневной жизни – друзья. Общались, ездили друг к другу в гости.
Фото из личного архива Алексея Стриги
Сегодня традиция живых конкурсов почти ушла. Их стало очень мало. Спад пошел где-то с 2015 года.
Сейчас все в таком режиме: сфоткал, отфотошопил, отправил. Живые конкурсы заменил онлайн-формат.
Возможно, эти традиции уже и не нужны, потому что цель – отучиться три месяца и раскрутить себя с помощью соцсетей.
В Краснодаре мне комфортно
Когда вращаешься в сфере индустрии красоты и имеешь дело с большим количеством коллег, периодически получаешь предложения по сотрудничеству из других городов.
Вопрос в другом: нужно ли это тебе? Я всегда любил возвращаться в Краснодар, потому что мне здесь комфортно с первого дня, как я приехал в этот город. В Краснодаре я встретил очень много хороших людей: среди преподавателей, партнеров, клиентов. С кем-то дружу до сих пор.
Люди – основной фактор, который тебя держит в каком-то месте.
Первый салон
Приехав в Краснодар, я для себя решил, что жить буду в центре и салон у меня тоже будет в центре. Салон я открыл в 2011 году – через пять лет после переезда.
Свой первый Striga studio я открыл вместе с Викторией Кочетковой, тоже практикующим мастером, на улице Гаврилова, в нескольких минутах ходьбы от Красной. Жил я тоже неподалеку – на Красной.
К слову, Стрига – настоящая фамилия, не псевдоним.
Мы сняли в аренду помещение 39 м2. На стартап я взял кредит в банке – 50 тысяч рублей.
Через два года, в 2013 году, коллектив салона вырос до шести человек, расширилась клиентская база. Сколько на тот момент у нас было клиентов, я не помню.
Сегодня моя клиентская база насчитывает 12 тысяч человек. Понятно, что в салон ходят не все. Но все люди были в моем салоне за годы его существования.
Открыл школу
Через месяц после открытия салона мы стали получать запросы на обучение. Клиенты приходили и говорили:
«Ой, у меня кума хочет выучиться на парикмахера».
«А у меня – ребенок».
А кто-то просил его самого научить.
Спрос родил предложение, и в 2012 году мы открыли школу парикмахерского искусства Striga School. Первые курсы длились три месяца, учили по 3-5 человек. То есть с 10.00 до 15.00 салон работал как школа, а с 15.00 и до вечера обслуживал клиентов.
В 2014 году мы с партнершей поняли, что у нас разные взгляды на бизнес, и решили его разделить (о финансовой стороне вопроса Алексей не рассказал – ред.).
Один считал, что нужно в одном направлении двигаться, второй – в другом. Разные взгляды на бизнес – это нормальная история. В итоге решили, что каждый будет двигаться своим курсом.
Я продолжил заниматься развитием бренда STRIGA, но при этом не бросил своих клиентов и еще где-то год работал в салоне, который оставила за собой бывшая партнерша.
Дальше сам
В 2015 году я зарегистрировал свой бренд ™, в который сегодня входит:
Школа парикмахерского искусства STRIGA™ School (обучение с нуля и повышение квалификации).
STRIGA™ Salon – салон красоты.
Через четыре года – к концу 2019 года в сеть STRIGA™ Salon входило восемь салонов по Краснодару: шесть – партнерских, два – своих.
Но затем я решил расстаться со всеми салонами-партнерами, оставить одну локацию и сосредоточиться на ней.
Например, у меня был совместный проект со Schwarzkopf Professional, он длился три года. Мы решили дальше его не продолжать. Не попали в целевую аудиторию, нужного дохода салон не приносил, а сил забирал очень много.
Бывает так, что правильное решение – это вовремя остановиться, а не тянуть убыточный проект до конца.
Что сегодня
Сейчас я работаю с одним бизнес-партнером – Эдуардом Ривкиным, операционным директором бренда STRIGA™️. У нас одна локация: улица Седина, 140. Здесь и салон, и школа. Помещение 180 м2.
В коллективе работает 17 человек, которые оказывают услуги по уходу за волосами. Это парикмахеры разных градаций: ученик, стажер, мастер, топ-мастер, стилист, преподаватель.
Дополнительные услуги (маникюр, педикюр и др.) мы клиентам не предлагаем. Пока не нашли нужного партнера, который бы занимался этим направлением.
О школе
У каждого практикующего парикмахера – свой опыт работы и свои нюансы в подходе к работе. Стригут они, как умеют, красят – тоже. Когда мастера приходят к тебе работать, своих клиентов ты им доверить не сможешь.
Я понял, что сложившимся мастерам тяжелее привить свою жизненную философию, ценности своей компании. Да и им сложнее заходить в новую для себя историю.
Другими словами, переучивать трудно. Проще научить кого-то с нуля.
Фото из личного архива Алексея Стриги
В STRIGA™ School больше приходит новичков в парикмахерском искусстве, но при этом людей зрелого возраста, у которых уже есть одно-два образования, а то и три. Кто много лет работал по другой специальности, понял, что это не его, что хочется заниматься творчеством, работать в более удобном графике. Таких людей – 90%.
Фото из личного архива Алексея Стриги
Основная аудитория – от 30 лет и старше. Самой взрослой ученице было 57 лет. Самому юному ученику – 15 лет. Так что школа открыта для всех возрастов.
Как правило, приходят женщины. Но вот в последней группе из 15 человек было три парня – это даже много. В основном в группе учатся не больше одного-двух мужчин. В среднем группы состоят из 12-13 человек. Но мы и принимаем не больше 15-ти.
За время работы школы у нас отучились три семейные пары. Запрос был один: супруги хотели открыть свой салон, но для начала – отучиться в школе самостоятельно, чтобы разобраться и понять бизнес изнутри.
И была еще история, когда в школу пришли учиться мама с двумя дочками.
Плюс такого обучения в том, что это не очередное высшее образование. Не нужно учиться пять лет, защищать диплом, а потом обивать пороги, искать работу и сталкиваться с тем, что без опыта тебя никто не возьмет.
Фото из личного архива Алексея Стриги
Такого геморроя в нашей профессии нет. Люди учатся 3-6 месяцев и получают новую профессию.
Понятно, что в любом случае нужна практика. И чем раньше ты начнешь практиковаться, тем быстрее найдешь хорошую работу.
Отучившийся человек либо останется работать в нашей команде, либо пойдет куда-то работать и будет показывать там свои навыки. Мне желательно, чтобы он это делал хорошо. Это вопрос репутации.
Форматы и стоимость обучения
Вариантов обучения два:
Четыре раза в неделю в будни с 10.00 до 15.00. Три месяца обучения.
Два раза в неделю по выходным с 10.00 до 15.00. Шесть месяцев обучения.
Обучение стоит 119 тысяч рублей, но можно пройти не все блоки, а часть – на выбор. После окончания каждого блока ученики сдают экзамен.
Блоки – это мужские, женские, детские стрижки, колористика, укладка.
Бывает, что человек учился-учился и решил бросить. По закону, если мы не оказали ему услуги, деньги должны вернуть.
Например, человек у нас обучался полгода, потом говорит:
«Я решил, что мне мужские стрижки не нужны. Можно пересчитать?».
Хорошо, пересчитываем, деньги возвращаем.
Была история, что человек недоучился и пропал – уехал за границу на отдых. А тут ковид, и он остался жить в другой стране. Написал нам: «Как приеду – так отучусь».
Уже три года, как едет.
В школу берем не всех
Люди бывают разные. Один сразу спрашивает: «Как оплатить? Я завтра приеду, подпишу договор, держите место».
А есть те, кто ходит к нам по десять раз на экскурсию и все никак не решится. И я смотрю на человека, общаюсь с ним и понимаю, что он – не наш человек. И мы – не его команда. Он так «раскачает» и тебя, и всех остальных в группе, что к концу обучения все будут без сил.
Таким мы корректно отказываем.
Найти модель
Каждый экзамен начинается с того, что ученикам нужно самостоятельно найти себе модель, на которой он будет демонстрировать свое мастерство.
Когда учился я, нам говорили: «Приведи модель, подстриги ее и покрась». Если не находил, то, скорее всего, тебе самому нафиг эта работа не нужна.
А если ты всех знакомых и незнакомых обзвонил, обошел, нашел модель и привел, то круто. Я считаю, что если к тебе на работу пришел устраиваться вот такой настойчивый человек, то надо брать. Потому что он хочет работать.
Прайс для моделей
Стрижки и укладки для моделей бесплатны. Если это окрашивание, то они платят только за расходный материал.
Можно покрасить за 290 рублей, а можно – за 3 900 рублей, если у модели длинные волосы и нужно выйти из черного цвета.
Ценник получается для модели комфортный. Или ты платишь как модель 3 900 рублей, или как клиент – 25 тысяч рублей (столько стоит сложное окрашивание у стилиста STRIGA).
В качестве моделей к нам приходят и девчонки молодые, и взрослые женщины, и бабушки. Некоторые сотрудничают по пять-шесть лет. К нам и семьями ходят: одна женщина привела сначала четверо детей, потом – мужа, потом – своего отца.
Я считаю, если ты нашел модель, которая сама оплачивает все расходники, – это очень хорошо. Человек, решающий задачу не в ущерб себе – очень ценный сотрудник, который многого добьется.
Трудоустройство
100 % нашего нынешнего коллектива мастеров – выпускники нашей школы. С улицы людей мы не берем вообще.
Есть четыре важных пункта, которые нужно выполнить, чтобы у нас работать:
Пройти не меньше 80% обучения.
Пройти все блоки обучения.
Сдать экзамены.
Пройти стажировку в салоне.
Мастер зарабатывает от 40 тысяч рублей в месяц.
Cтажировка
Мы платим даже стажерам, но приглашаем на нее тех, с кем у нас мэтч (англ. «match», совпадение – ред). Кто нам подходит и кому мы подходим.
Пусть это небольшие деньги, но на проезд и на еду хватит.
Стажировка идет 15 дней. Минимум, который можно за это время заработать, – 15 тысяч рублей. Максимум, который был в нашей практике, – 56 тысяч рублей.
Если у человека первое время нет клиентов, мы делаем так, чтобы он не скучал. Даем задание: за три месяца стажировки изучить определенные видеоматериалы, прочитать книги, касающиеся работы с клиентами, работы в этом бизнесе в целом, пройти онлайн-обучение.
Фото из личного архива Алексея Стриги
Например, если мы работаем с каким-то брендом, стажер должен изучить по нему косметику.
У нас есть онлайн-школа по женским стрижкам, она тоже входит в программу стажировки.
Понятно, что не все выпускники хотят у нас работать. Кому-то не подошла атмосфера, кто-то хочет работать в совершенно другом графике, кто-то некомандный игрок и не хочет нести ответственность за всех.
С 2012 года мы обучили более 1000 человек – это включая тех, кто проходил курсы повышения квалификации.
Конечно, среди новичков были те, у кого получалось плохо. Значит, парикмахерское искусство – не их стихия, они этим заниматься не очень хотят. Все от отношения к учебе зависит. Если у человека есть желание, у него все получается.
Фото из личного архива Алексея Стриги
Ежемесячные расходы на школу
Аренда и коммуналка: в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Расходные материалы – самая затратная часть бюджета. Сюда входит косметика, краска, одноразовая продукция – 100-150 тысяч рублей в неделю.
Зарплатный фонд преподавателей (6 человек): 150-200 тысяч рублей в месяц.
Продвижение школы (и салона) в том числе в соцсети Инстаграм (признанной в РФ экстремисткой), поддержка сайта: 15 тысяч рублей в неделю.
Съемка видео и reels для канала в Инстаграм – 40 тысяч в месяц.
Фото из личного архива Алексея Стриги
Своя франшиза
Сейчас мы с Эдуардом Ривкиным готовимся запустить франшизу. Глобально к этому подошли.
Уже более трех лет описываем процессы и регламенты. Каждый день сталкиваясь с разными ситуациями, оформляем их в четкие инструкции.
Таким образом, в нашей системе обучения уже изложен весь опыт и знания, полученные за все годы управления.
У нас будет два предложения:
помогать открывать франшизу под нашим брендом,
помогать тем, у кого есть проблемы в действующем салонном бизнесе.
У нас уже есть готовые кейсы, как поступить в той или иной ситуации.
Плюс доделываем брендбук. Сумму за брендбук я не могу сказать, потому что нам ее еще не озвучили. Обычно хороший брендбук стоит от 100 тысяч рублей.
Мы стараемся все делать своими силами, минимально привлекаем людей со стороны: на аутсорсе работают только бухгалтер, программисты, smm-щик и веб-дизайнер сайта.
Будущее
Точно могу сказать, что образовательный бизнес будет в теме всегда: для людей актуально получать новую профессию, в которой они могут заработать.
Наш бизнес невозможно полностью перевести в онлайн-формат, потому что людям важно вживую посмотреть и отработать знания на практике.
А по поводу салонов – люди так же будут стричься, краситься. Понятно, что хлеб они будут покупать чаще, но раз в месяц по-любому в салон придут.
Так что эти услуги будут востребованы всегда.
Подготовила Дарья Бендарская
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