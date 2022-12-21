Налоговая оптимизация — это вообще законно? «Клерк» узнал, что делать нельзя, кем интересуется ФНС, верить ли страхованию рисков и как стать самым крутым бухгалтером

О чем поговорили в интервью:
Что такое налоговая оптимизация в России.
Почему главбуху лучше не заниматься оптимизацией.
Почему не стоит «вдруг» становится IT-компанией.
Что привлекает внимание ФНС.
В чем заключается задача налогового консультанта.
Верить ли аутсорсерам, если они говорят о страховании своей ответственности.
Как формируется цена налоговой оптимизации для компании.
Как точно не нужно оптимизироваться.
Как появляются модели для налоговой оптимизации, кто их придумывает.
Как стать лучшим в своей специальности – лайфхак от Евгения Сивкова.
За кадром
Евгений признался, что самые креативные идеи по оптимизации придумывают те, кто ведёт семейный бизнес. Муж с женой вечером на кухне способны скреативить такое, что в страшном сне не приснится ни одному консультанту, зато очень порадует налоговую инспекцию.
Разговор получился живой и интересный, надеемся ещё встретиться и поговорить на другие важные для бизнеса темы.
Напишите в комментариях, какой вопрос вы бы задали консультанту по налоговой оптимизации.