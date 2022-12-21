Оптимизация налогообложения

Налоговая оптимизация — это вообще законно? «Клерк» узнал, что делать нельзя, кем интересуется ФНС, верить ли страхованию рисков и как стать самым крутым бухгалтером

О налоговой оптимизации говорят чуть ли не шепотом, считается, что это какая-то запретная тема. На самом деле платить налогов меньше можно законно, главное подойти к проблеме с умом и не втягивать в нее бухгалтера. Почему? Главный редактор “Клерка” расспросила обо всем Евгения Сивкова — налогового консультанта, аудитора, писателя и популярного блогера.

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О чем поговорили в интервью:

  • Что такое налоговая оптимизация в России.

  • Почему главбуху лучше не заниматься оптимизацией.

  • Почему не стоит «вдруг» становится IT-компанией.

  • Что привлекает внимание ФНС.

  • В чем заключается задача налогового консультанта.

  • Верить ли аутсорсерам, если они говорят о страховании своей ответственности.

  • Как формируется цена налоговой оптимизации для компании.

  • Как точно не нужно оптимизироваться.

  • Как появляются модели для налоговой оптимизации, кто их придумывает.

  • Как стать лучшим в своей специальности – лайфхак от Евгения Сивкова.

За кадром

Евгений признался, что самые креативные идеи по оптимизации придумывают те, кто ведёт семейный бизнес. Муж с женой вечером на кухне способны скреативить такое, что в страшном сне не приснится ни одному консультанту, зато очень порадует налоговую инспекцию.

Разговор получился живой и интересный, надеемся ещё встретиться и поговорить на другие важные для бизнеса темы.

Напишите в комментариях, какой вопрос вы бы задали консультанту по налоговой оптимизации.

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