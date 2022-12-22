Праздники близко. Как руководителю подготовить персонал к каникулам и быстро адаптировать к работе после

Эксперты аутстаффингового агентства «Ваш кадровый советник» рассказывают, как подготовить персонал к каникулам и, самое главное, как адаптировать к работе после них.

Затяжные выходные со всеми вытекающими – стресс не только для экономики в целом, но и для отдельно взятого предприятия. Люди второпях стараются закончить дела, сдать все задачи и избавиться от всех грузов к концу декабря, от чего страдает качество работы.

В январе же наоборот, работникам приходится длительное время втягиваться в процессы, формировать новый пул задач и настраивать планирование. Сложно и вернуться в режим, с ранними подъемами в офис.

Подготовка к праздникам

Для облегчения подготовки к выходу с каникул лучше заранее обозначить для сотрудников планы на январь. Максимально ясно объяснить, что их ждет после праздников, за какие аспекты деятельности придется взяться основательно.

В праздничной речи не забудьте отметить лучших сотрудников года, рассказать об успехах и идеях на грядущие 12 месяцев. Это добавит мотивации и позволит сотрудникам с большей радостью возвращаться на рабочее место.

Не лишним будет и простимулировать качественное завершение всех дел до наступления каникул, чтобы каждый сотрудник мог с чистой совестью отправиться на заслуженный отдых в честь Нового года. Тогда у большинства получится отвлечься и действительно разгрузить голову.

Адаптация после праздников

Одинаково хорошо помогающего всем сотрудникам рецепта не существует. Дело в разнице в образах жизни. Кто-то не выходил из-за новогодних столов и теперь нуждается в отдыхе еще больше чем в конце декабря, кто-то активно проводил время и зарядился энергией для работы, а кто-то потратил праздники на зарубежную поездку в теплые страны и теперь вынужден бороться с акклиматизацией.

Тем не менее, несколько более-менее универсальных советов.

Не ждите и не требуйте многого в первые дни после выхода на работу

Этот период – не время для триумфа воли. Пусть сотрудники занимаются теми задачами, которые у них получаются лучше всего, не нагружая себя слишком ответственной деятельностью – уж больно велик шанс наделать ошибок, исправлять которые придется долго. К этому же может прибавиться и чувство вины от неудач, что в итоге снизит работоспособность.

Обменяйтесь впечатлениями

Обмен новогодними историями – неизбежная данность первых рабочих дней, особенно в дружных коллективах. Руководителей же зачастую такие беседы по понятным причинам раздражают – в январе и так мало времени для работы.

Есть простой выход: можно выделить для такого общения определенное время. Тогда и сотрудники успеют всё обсудить, и руководитель будет спокоен за рабочие процессы. Соберите команду на неофициальную послепраздничную планерку. Пусть все расскажут, как провели праздники, покажут фотографии.

Такая встреча даст выход эмоциями и послужит хорошим стартом для работы.

Сделайте ставку на творческие задачи

Устройте совещание с мозговым штурмом и соберите все идеи, которые предложат сотрудники – от смешных, до самых невероятных вариантов. После каникул, когда мозг еще не загружен рутиной, творческий потенциал команды может раскрываться в разы лучше. Такие собрания с обсуждением идей хорошо взбодрят сотрудников и сбросят лишнее напряжение.

Практикуйте индивидуальный подход

Всегда бодрый и работоспособный подчиненный – мечта любого начальника. Праздники же могут выбить из колеи даже самого стойкого и активного члена команды. Внимательно наблюдайте за тем, как разные сотрудники справляются с адаптацией к работе. Одному помогает своевременная критика или рабочий совет, а другого нужно приободрить и похвалить. Время после длинных выходных плохо подходит для чрезмерной требовательности.

Простимулируйте правильное питание

Полезная правильная пища помогает всем восстановить организм после тяжелых застолий со спиртным. Если в вашем офисе предусмотрены горячие напитки или перекусы для сотрудников, замените кофе на фиточай, а сладкие печенья и конфеты на сухофрукты или орешки. Отказ от кофе, как от стимулятора, позволит, вдобавок, еще и снизить раздражительность.

Возможно, все еще и втянутся, тогда переведете офис на полезные перекусы вместо вредностей насовсем.

Помните, что рано или поздно все процессы восстановятся, а сотрудники наберут рабочую форму. Время после праздников полезно той сплоченностью, которая возникает в команде. Происходит объединение из-за общих трудностей, а руководители и подчиненные понимают друг друга как никогда.

Можно искать свои уникальные способы быстрее включиться в рабочий ритм или пустить все на самотек. Важно оставаться внимательным и к себе, и к коллегам.