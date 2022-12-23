Как ИП уплатить фиксированные взносы за 2022 год через сайт ФНС

1. Заходим на сайт ФНС. Находим сервис «Уплата налогов и сборов»

2. В этом сервисе выбираем ИП.

3. Выбираем раздел «Уплата налогов, страховых взносов».

4. Далее выбираем уплату за себя.

5. Потом даем согласие на обработку персональных данных.

6. Затем выбираем способ оплаты – Заполнение всех платежных реквизитов.

7. Выбираем платежный документ.

8. Потом заполняем реквизиты:

Выбираем свою ИФНС из списка.

Выбираем ОКТМО. Если вы не знаете этот код, его можно найти по адресу.

9. Указываем КБК и вид платежа. Можно сначала выбрать вид платежа – страховые взносы, потом наименование платежа –фиксированные взносы на ОПС на страховую пенсию, тип платежа – за периоды с 2017 года. В этом случае КБК проставится автоматически.

10. Далее заполняем поля: статус лица, основание платежа, налоговый период, сумма.

11. Указываем ФИО, ИНН, адрес.

12. По кнопке «уплатить» выбираем способ оплаты.

Оплату можно провести по карте, через интернет-банк. А можно просто сформировать квитанцию, пойти с ней в отделение банка и там оплатить.

Аналогично оформляем квитанцию на взносы по обязательному медстрахованию. Какую сумму взносов надо уплатить за 2022 год читайте в нашей статье.

Обращаем внимание! Реквизиты квитанции (статус, КБК и т.д.) актуальны для уплаты взносов в 2022 году. С 2023 года будут новые правила для платежек и новые КБК, которые еще не утвердили.