Фиксированные взносы ИП

Как ИП уплатить фиксированные взносы за 2022 год через сайт ФНС

Уплатить фиксированные взносы за 2022 год надо до 9 января 2023 года, но если вы хотите учесть эти взносы в уменьшение налога, произвести уплату надо до конца 2022 года. Если у ИП не расчетного счета, можно оплатить взносы через сайт ФНС. Как это сделать – смотрите в нашем материале.

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Как ИП уплатить фиксированные взносы за 2022 год через сайт ФНС
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

1. Заходим на сайт ФНС. Находим сервис «Уплата налогов и сборов»

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2. В этом сервисе выбираем ИП.

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3. Выбираем раздел «Уплата налогов, страховых взносов».

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4. Далее выбираем уплату за себя.

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5. Потом даем согласие на обработку персональных данных.

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6. Затем выбираем способ оплаты – Заполнение всех платежных реквизитов.

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7. Выбираем платежный документ.

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8. Потом заполняем реквизиты:

  • Выбираем свою ИФНС из списка.
  • Выбираем ОКТМО. Если вы не знаете этот код, его можно найти по адресу.

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9. Указываем КБК и вид платежа. Можно сначала выбрать вид платежа – страховые взносы, потом наименование платежа –фиксированные взносы на ОПС на страховую пенсию, тип платежа – за периоды с 2017 года. В этом случае КБК проставится автоматически.

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10. Далее заполняем поля: статус лица, основание платежа, налоговый период, сумма.

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11. Указываем ФИО, ИНН, адрес.

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12. По кнопке «уплатить» выбираем способ оплаты.

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Оплату можно провести по карте, через интернет-банк. А можно просто сформировать квитанцию, пойти с ней в отделение банка и там оплатить.

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Аналогично оформляем квитанцию на взносы по обязательному медстрахованию. Какую сумму взносов надо уплатить за 2022 год читайте в нашей статье.

Обращаем внимание! Реквизиты квитанции (статус, КБК и т.д.) актуальны для уплаты взносов в 2022 году. С 2023 года будут новые правила для платежек и новые КБК, которые еще не утвердили.

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