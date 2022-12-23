Фиксированные взносы за 2022 год: сколько и как платить

Срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2022 год – 31.12.2022, но так как это выходной день, то срок переносится на 09.01.2023.

Но если вы хотите уменьшить на эти взносы свой налог по УСН за 2022 год, то поспешите – уплатить надо до 31.12.2022.

Кроме того, с 2023 года будут новые правила уплаты налогов и взносов, новые правила заполнения платежек, новые КБК. Это еще один повод, чтобы произвести уплату в этом году.

Подробно о фиксированных взносах за 2022 год мы рассказывали ранее. В этом материале – только самые важные моменты.

Размер взносов

За 2022 год взносы ИП составляют:

на ОПС – 34 445 руб. + 1% с дохода свыше 300 000 руб.

на ОМС – 8 766 руб.

При этом есть максимум взносов на ОПС – 275 560 руб.

Общий максимум за год – 275 560 + 8 766 = 284 326 руб.

Доход для взносов в 1% считают в зависимости от режима налогообложения.

Смотрите в нашей таблице, какой доход учитывать.

Режим налогообложения База для расчета взносов ОСНО Доходы минус расходы по книге учета УСН «Доходы» Доходы (выручка) по книге учета УСН «Доходы минус расходы» Доходы минус расходы по книге учета ПСН Потенциальный доход из патента. Реальный доход из книге не имеет значение! ЕСХН Доходы минус расходы по книге учета. Главы КФХ 1% не платят!

Пример ИП применяет УСН с объектом «доходы минус расходы». Доходы за 2022 год – 10 000 000 руб., расходы – 7 000 000 руб. Фиксированные взносы составят: на ОПС – 34 445 + (3 000 000 – 300 000) х 1% = 61 445 руб.

на ОМС – 8 766 руб. Итого – 70 211 руб.

Если ИП зарегистрировался не с начала года, или «закрылся» в течение года, он платит не полную сумму взносов (34 445 + 8 766), а часть в пропорции.

Посчитать взносы за неполный год можно на специальном калькуляторе на нашем сайте.

Срок уплаты взносов

Фиксированные взносы на ОМС и ОПС (в обычном, минимальном размере) надо уплатить до 31 декабря. В этом году 31.12 – выходной день, поэтому крайний срок уплаты взносов – 09.01.2023.

Взносы в размере 1% с дохода надо уплатить до 1 июля следующего года. Так как 01.07.2023 – выходной, то крайний срок – 03.07.2023.

КБК

В 2022 году действуют такие КБК по фиксированным взносам:

182 1 02 02140 06 1110 160 – взносы на ОПС, в том числе в размере 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей;

182 1 02 02103 08 1013 160 – взносы на ОМС.

С 2023 года будут новые КБК. Приказ по ним еще не утвердили.

Как платить

Если у ИП есть расчетный счет, можно уплатить взносы платежным поручение.

Но можно уплатить картой или по квитанции в отделении банка. Как это сделать – читайте в нашей статье.