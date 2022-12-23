Интервью

Евгения Карпанина о том, как правильно расповсюдиться

Знакомьтесь, это Евгения Карпанина, арт-менеджер и фандрайзер, и она поделилась своей болью — в Краснодаре ей не хватает общего водопоя для культурных менеджеров.

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Евгения Карпанина о том, как правильно расповсюдиться
Фото из архива фестиваля Photovisa

Вообще, возможностей получить культурные события в Краснодаре меньше, чем во многих других крупных городах. Это в моей картине мира, а я – сегодня работаю на Балтийском культурном форме, а завтра – на Арктическом.

И вот событий, которые бы собирали экспертов со всей страны, в Краснодаре нет. И это, конечно, для меня боль.

Но я допускаю, что, может, просто не все вижу, так как все меньше слежу за краснодарской жизнью.

Мне не хватает профессионального культурного сообщества, которое бы создавало в городе системообразующие проекты.

Фото Евгении Карпаниной из ее личного архива
Фото Евгении Карпаниной из ее личного архива

И территория, и ресурсы, и число профессионалов – все вроде бы позволяет делать масштабные федеральные события. Чего не хватает? Вопрос. Мне кажется, есть разобщенность культурных менеджеров Краснодара – тут я беру и современное, и, академическое искусство.

Нет общего водопоя. А ведь когда все начнут дружить домами и опыляться друг от друга, будет куда более яркая картинка жизни города.

К примеру, Органный зал и профессиональных архитекторов – можно их перемешать? Легко. Балет и современное искусство? Тоже. И так далее.

Вот берем Ижевск, там дизайнеры двигают город, очень сильная тусовка. Они проводят открытые лаборатории, где могут прокачаться разные специалисты. И к ним, например, приходит традиционный театр кукол – и рождается новый дизайн, фирменный стиль, язык для соцсетей театра.

Я думаю, самое правильное решение – чтобы кто-то из больших сильных институций города начал делать именно культурный синтетический фестиваль, который вместил бы всех.

Скажем, театральный фестиваль Куликовского в нашей Драме, который проходит из года в год. Сильнейшая театральная площадка города, зал-тысячник в центре – казалось бы, все есть. Но фестиваль проходит все время внутри этих стен.

Фото Евгении Карпаниной из ее личного архива
Фото Евгении Карпаниной из ее личного архива

А если бы он расповсюдился, вышел в кофейни, библиотеки, маленькие альтернативные залы? Чтобы не жить внутри своего фестиваля, а все время сращиваться, чтобы была общая кровеносная система с другими институциями?

Чтобы из одного фестиваля возникла программа на дружественных площадках – лектории, лаборатории, мастерские.

Фото Евгении Карпаниной из ее личного архива
Фото Евгении Карпаниной из ее личного архива

Коллаборации – это тренд сегодняшнего дня. Все со всеми сейчас дружат. Мне такого не хватает в культурном Краснодаре.

Но рано или поздно оно все случится, оно уже начинается.

Накубложила Анна Пчелина.

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