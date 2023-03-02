Патентная система налогообложения в 2023 году: почему она станет еще выгоднее

Расширили сферу бытовых услуг

И налоговики, и даже арбитры на местах неправильно трактовали понятие «бытовые услуги для населения». Из-за этого страдали ИП на патенте. Им отказывали в праве применять патент, если услугой предпринимателя пользовалось юридическое лицо.

Налоговики и арбитры считали, что «бытовая услуга для населения» – это когда услугу оказывают только частному физлицу.

Однако Верховный суд опроверг это заблуждение. Помимо обычных физлиц потребителями бытовых услуг могут быть и юридические лица (ГОСТ Р 57137-2016 «Бытовое обслуживание населения. Термины и определения»).

Например, ИП занимается стиркой и чисткой. Результат услуги в этом случае удовлетворяет потребности индивидуального клиента. И не важно, кто будет заказчиком – гражданин или юрлицо (определение ВС от 15.04.2022 № А41-14417/2021).

Тем более, в кодексе прямо оговорены случаи, когда бытовой считается услуга, оказанная только физлицу (п. 2 ст. 346.43 НК). К остальным видам деятельности такое ограничение не относится.

Расширили сферу ремонта

Причина конфликта

ИП на патенте выполнил строительные работы для компании-заказчика в производственном помещении и спортивном объекте. Налоговики решили, что это незаконно.

Вспомнили пункт 20 Обзора практики ВС от 04.07.2018. Патент можно применять исключительно при ремонте жилых помещений и нельзя применять при ремонте нежилых помещений.

Такие работы ИП мог выполнять только в рамках УСН. И доначислили ему единый налог.

Предприниматель же обратил внимание, что Обзор принимали на основании старого ОКУН. Он не действует с 01.01.2017, а спор идет о 2019-м.

Что решил Верховный суд

Вид деятельности ИП – «ремонт жилья и других построек». Перечень видов деятельности для ПСН прописан в пункте 2 статьи 346.43 НК. Но региональные власти вправе дополнять его (подп. 2 п. 8 ст. 346.43 НК).

В региональном законе, которым руководствовался ИП, есть такой вид деятельности, как «ремонт жилья и других построек». И там нет ограничений для ПСН по такому виду деятельности ни по заказам юрлиц, ни в отношении нежилых помещений.

ВС подчеркнул, что когда налогоплательщики выполняют одинаковые работы и получают от этого одинаковую выгоду, их налогообложение не должно зависеть от статуса заказчика. Хотя цели законодателя тоже учитывать надо (определение ВС от 16.06.2022 № 305-ЭС22-1659).

ОКУН (ОК-002-93) действительно утратил силу. В соответствии с ОКВЭД2 код 41.20, предусмотрен вид деятельности: «реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений» – без ограничения круга заказчиков данных работ.

В подпункте 12 пункта 2 статьи 346.43 НК указано, что ПСН может применяться ИП в отношении реконструкции или ремонта жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений. Так что патент для ИП в отношении ремонта нежилого помещения для юридического лица совершенно законен (определение ВС от 17.11.2022 № 309-ЭС22-21625).

Напомнили предпринимателям о собственной осторожности

Ложка дегтя. Верховный суд подтвердил, что когда ИП принимает решение, рассчитывать он может только на себя (определение ВС от 01.07.2022 № 302-ЭС22-2168).

Как ИП потерял бизнес

Налоговики обнаружили, что ИП изготовлял мебель по заказам юрлиц и применял патент. Инспекция решила, что мебель можно изготавливать только для населения. Инспекторы пересчитали налоги, и доначислили столько, что ИП пришлось продать бизнес, чтобы рассчитаться с бюджетом.

Предприниматель обвинил во всем самих налоговиков. Они выдали ему патенты, и не указали там слово «население». Проводили камералки, и ничего не сказали о нарушениях. Зато потом – на выездной проверке – нашли, и посчитали огромную для ИП сумму пени.

Что решил суд

ПСН можно применять в отношении ремонта мебели (подп. 7 п. 2 ст. 346.43 НК). Изготовление мебели как вид деятельности в перечне видов деятельности, установленном пунктом 2 статьи 346.43 НК, не предусмотрен.

Региональные власти вправе устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам.

В регионе, где работал ИП, власти подвели под патент такой вид деятельности, как «изготовление мебели». Он относится к бытовым услугам. Коды видов деятельности определяются Правительством.

Так, распоряжением Правительства от 24.11.2016 № 2496-р определены коды видов деятельности, относящиеся к бытовым услугам, в том числе:

31.02.2 – изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения;

31.09.2 – изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения.

Так что с 01.01.2017 законодателем определено, что применение ПСН по виду деятельности «изготовление мебели» возможно только при выполнении заказов населения.

Никакой оценки действиям налоговиков арбитры не дали.

Какие выводы можно сделать

Арбитры дали возможность ИП применять патенты по тем работам или услугам для юридических лиц, где статус заказчика не оговорен в законодательстве. А где оговорен – как в случае с изготовлением мебели – не дали.

При этом разбираться в тонкостях предпринимателям придется самим. Даже если в выдаче патента ошибутся налоговики, платить налог придется предпринимателю. Поэтому прежде чем переходить на патент в сомнительных ситуациях, проконсультируйтесь у налоговых консультантов или аудиторов. Иначе можно лишиться всего бизнеса.