Что происходит с налоговой системой в 2022 году? Как это влияет на бизнес

Тенденции российского налогового законодательства

Налоговое законодательство в России за последние несколько лет претерпело ряд существенных изменений как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов: коронавирусные ограничения, экономический кризис, изменение структуры администрирования налоговых органов (например, перевод компаний с иностранным участием в одну инспекцию, разбивка по отраслям).

В частности, в 2022 году было временно ограничено банковское финансирование компаниям с международным участием, многие из которых имеют сезональный вид деятельность и отсутствие доступа к кредитным ресурсам могло поставить под риск своевременность оплат обязательных платежей.

Прекращение и проблема с поставками иностранного сырья, материалов и оборудования, ребрендинг компаний, высвобождение трудовых ресурсов на рынке, все это существенно повлияло на прибыльность многих крупных международных компаний.

Благодаря своевременным действиям органов власти бизнес получил ряд отсрочек или послаблений, что в период отсутствия большей части выручки, в виду сезональности, позволило поддержать ликвидность компании на должном уровне и исполнить свои обязательства.

В первую очередь важно отметить такие предпринятые меры, как предоставление на шесть месяцев отсрочки по уплате страховых взносов для всего бизнеса, недопущение роста ставки акциза выше роста инфляции, уменьшение количества налоговых проверок и запросов со стороны налоговых органов, а также автоматизация процессов со стороны налоговых органов (автоматическая сверка счетов-фактур, введение системы прослеживаемости импортных товаров, сверка ЕГАИС и данных деклараций по акцизу, налоговый мониторинг).

Одновременно с этим хотел бы сделать акцент на не менее значимых инициативах государства и трендах налогового законодательства для бизнеса в целом, а именно:

введение льгот для ИТ-отрасли;

поддержка пострадавших отраслей и МСП в результате COVID-19;

упрощение процесса уплаты налогов для налогоплательщиков и администрирования со стороны налоговых органов;

введение единого налогового счета – огромный шаг в налоговом администрировании, который приводит к единому стандарту срок уплаты налогов.

До введения единого налогового счета каждый налог имел свой срок оплаты, сейчас есть одна дата для всех налогов, при этом формируется один платежный документ на перечисление суммы на единый налоговый счет, и налоговая инспекция самостоятельно распределяет платежи.

Все эти меры и новые процедуры стали более доступными благодаря открытости и поддержке налоговыми органами, возможности обратиться в ФНС РФ напрямую, проведению образовательных семинаров для налогоплательщиков, помощи в адаптации законодательства, что в свою очередь позволит снизить административную нагрузку, минимизировать сверки с налоговыми органами и высвободить время сотрудников налогового отдела на приоритетные задачи.

При этом мы столкнулись и с дополнительной нагрузкой, что стало неожиданным как для нас, так и для всех игроков индустрии, введение нового «налога на сахар». Под этот закон подпали достаточно объемные сорта в категории безалкогольного пива. Эта категория широко представлена в нашем бренд-портфеле, в целом активно развивается на рынке и растет высокими темпами уже не первый год.

Новый акциз влечет дополнительную налоговую нагрузку для компании, а также нивелирует все успехи по развитию этой социально значимой категории, поэтому мы выступаем за исключение безалкогольного пива из списка подакцизных товаров.

Помимо этого, происходят расторжения Соглашений об избежании двойного налогообложения со многими странами, рост ставок некоторых налогов (акциз для отдельных отраслей, увеличение порога для страховых взносов), что также увеличивает налоговую нагрузку на бизнес.

Изменения в ближайшей перспективе

В конце октября Минфин опубликовал «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Основным и самым важным положением этого документа является сдерживание уровня инфляции и индексация всех налогов в соответствие с данным показателем.

Также следует отметить введение пониженного налога на прибыль для отдельных отраслей российской экономики, являющихся стратегически важными, и единый подход в расчете налога на имущество и деофшоризация российской экономики – развитие специальных административных районов (САР).

При этом сейчас очевидно, что будет продолжаться тренд на изменение подхода к международному законодательству: отмена многих соглашений во избежание двойного налогообложения или их корректировка, новые требования к продаже долей/акций в РФ и получение международных лицензий.

Кроме того, ожидается дальнейшая автоматизация и цифровизация, совершенствование расчета и уплаты налогов, открытость в диалоге с налогоплательщиками. В нашем случае, помимо основных изменений, обсуждается также переход на цифровой акциз – так называемый автоматический расчет акциза, исходя из данных системы ЕГАИС.

На данный момент похожий подход используется при расчете налога на имущество и транспортного налога, где налоговые органы самостоятельно анализируют объекты налогообложения. За таким расчетом будущее, на данном этапе идет анализ возможностей ЕГАИС, подготовка правильных форматов отчетов о реализации, без учета боя, брака, возвратов и т. д. Когда система расчета будет готова, это существенно облегчит процесс начисления и уплаты акциза для налогоплательщика, а также его администрирования для налоговых органов.

Возможно выделение новых кластеров производств и интеллектуальной собственности с поддержкой от государства, например, сейчас происходит полная трансформация ИТ-индустрии.

С уходом международных компаний изменение в подходе к международному налогообложению не должно сильно повлиять на российский бизнес, так как сейчас происходит активная локализация производств. Российский бизнес сможет адаптироваться при условии отсутствия дополнительной фискальной нагрузки со стороны государства – таких как повышение налогов или введение новых требований и систем.

Прежде чем совершать подобные изменения необходимо проанализировать готовность компаний, протестировать новые налоговые требования и дать время на адаптацию и подготовку к ним.