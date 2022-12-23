Пересортица товара: как устранить и как учесть

Пересортица в бухучете
Итак, проведена инвентаризация ТМЦ, выявлены излишки и недостачи, оформлены необходимые формы:
- № ИНВ-3 (инвентаризационная опись ТМЦ);
- № ИНВ-26 (ведомость учета результатов инвентаризации);
- № ИНВ-19 (сличительная ведомость).
И выявлена пересортица, то есть появление излишков и недостач одновидовых товаров в равных количествах.
Излишки и недостачи такого рода можно зачесть (внутренние проводки по сч. 10, 41 или 43), после чего списывать недостачи или оприходовать излишки.
Бухучет допускает проведение взаимного зачета подобных излишков и недостач, но для этого необходимо, чтобы:
- проверяемый период был одним и тем же;
- проверяемое лицо совпадало;
- наименования должны быть идентичными;
- количество излишков и недостач должно совпадать.
Очевидно, что подобные случаи – скорее исключение, нежели обычное дело.
Выявленная пересортица оформляется документально (в письменной форме), в перечне необходимых бумаг:
- объяснения за подписью материально-ответственного лица относительно причин пересортицы;
- выводы инвентаризационной комиссии относительно ее же причин, а плюс указание резонов, по которым недостачи не отнесены на счет виновных;
- приказ руководителя, утверждающий результаты инвентаризации и проведение зачета излишками недостач.
НК не устанавливает конкретный перечень документов, которыми можно было бы подтвердить право на включение в расходы убытков от хищений, виновники которых не установлены. Поэтому это могут быть документы, выданные уполномоченным органом власти.
Главное – чтобы документ подтверждал факт отсутствия виновных лиц (см. разъяснения Минфина от 27.04.20 № 03-03-07/34451). Например, если имело место хищение, то следует подать заявления в полицию и получить постановление о приостановлении следствия (дознания) по причине неустановления виновного лица (ст. 265 НК, письмо Минфина от 14.07.21 № 03-03-06/1/56085).
После того, как будет получено объяснение за подписью ответственного лица, и руководитель примет решение о зачете, в бухучете оформляются, например, следующие проводки:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Оформлен зачет недостачи ценностей одного сорта за счет излишков другого сорта ценностей
10 (41, 43 и проч.)
10 (41, 43 и проч.)
Отражение в налоговом учете
Если виды товаров и количество не совпадают
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