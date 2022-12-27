Верховный Суд против техничек: что принес 2022 год

Плохие новости

Компании использовали простейшие схемы налоговой экономии, очевидно, даже не думая о будущих проверках. Инспекторы быстро научились разоблачать такие схемы, что было не трудно, учитывая, что организации действуют как под копирку. Особенно «грешат» этим строительные компании.

Самые упорные налогоплательщики доходят вплоть до Верховного суда, но понимания там не находят.

Пример 1

Налоговики проделали свою обычную работу, и предъявили компании стандартные обвинения по взаимоотношениям с «контрагентами»:

у последних нет управленческого и технического персонала;

нет сотрудников, строительной техники и оборудования,

«контрагенты» отсутствовали по адресам регистраций;

«руководители» отрицали свою причастность к этим организациям;

использовали расчетные счета для транзита денег, которые потом обналичивали;

у «контрагентов» совпали код абонента специализированного оператора связи при представлении в инспекцию отчетности, IP-адреса и МАС-адреса, и один на всех телефонный номер;

два физлица имели право по доверенности открывать расчетные счета, получать электронные ключи и вести дела с банками.

Кроме того, налоговики доказали, что «контрагенты» входили в налоговую «площадку». Они предоставляли счета-фактуры с заведомо ложными показателями.

При этом инспекторы обнаружили у компании солидный штат сотрудников, которые не были официально оформлены, но трудились на фирму уже много лет.

Возражения организации были признаны несостоятельными. Незаконная налоговая схема доказана (определение ВС от 22.11.2022 № 306-ЭС22-22084).

Инспекторы активно используют допросы. Особенно рядовых сотрудников, которым выгоды говорить неправду просто нет. Много информации дает и проверка банковских выписок. Реальная деятельность сопровождается многочисленными специфическими денежными операциями. У «техничек» их, как правило, нет, потому что создатели «схем» пренебрегают такими деталями.

Есть нюансы

Однако есть случаи, когда инспекторы перегибают палку. И под раздачу попадают вполне добропорядочные компании. Тогда, конечно, есть смысл спорить вплоть до Верховного суда.

Пример 2

Налоговики привычно заявили, что все спорные работы выполнила сама компания. У ее контрагентов не было возможности выполнить спорные работы в виду отсутствия техники. Их привлекли только для того, чтобы искусственно завысить налоговые расходы.

Однако инспекторы натолкнулись на готовность контрагентов отстаивать свою реальность. Руководство этих компаний заявило о своей реальности. Технику для работы они арендовали. Они предъявили доказательства оплаты за аренду техники.

Обескураживающими для налоговиков стали результаты допросов сотрудников компаний-субподрядчиков. Те подтвердили и знакомство с подрядчиком, и то, что выполняли спорные работы на арендованной технике.

Помогла организации и экспертиза. Эксперты, к заключению которых арбитры отнеслись с уважением, указали, что спорный объем работ обвиняемая организация своими силами выполнить не могла. При этом заказчик работ принял исполнение и оплатил его без претензий.

Цены, которые использовали все стороны сделок, соответствуют рыночным. Транзитный характер движения денег не подтвержден. Подозрений налоговиков недостаточно для реального обвинения.

В общем, у инспекции не хватило серьезных доказательств. Схема не доказана (определение ВС от 21.11.2022 № № 307-ЭС22-22304).

Оцените, что между первым и вторым примером разница всего в сутки. Суд действительно объективен.

Хорошие новости

ФНС в обзорном письме от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@ указало налоговикам на местах, что даже если компания оказалась замешана в схеме с техничками, она вправе рассчитывать на налоговую реконструкцию.

Инспекция обязана рассчитать реальные налоговые обязательства организации. Если расходы имели место, их надо учесть. Иначе получится так, что инспекторы не рассчитывают правильные суммы налогов, а наказывают компанию (определение ВС от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005). Но наказания в виде доначислений в Кодексе не предусмотрено.

Однако ФНС настаивает, что на снисхождение может рассчитывать только та организация, которая активно способствовала следствию. Раскрыла реального поставщика, уточнила фактический размер затрат (определение ВС от 30.11.2021 № 309-ЭС21-22364).

Рассчитать расходы по сделке налоговики должны так, как будто сделка изначально была заключена с реальной компанией (определение ВС от 14.07.2022 № 304-ЭС22-11214). При этом если налоговики знают реального поставщика, они не вправе это скрывать (определение ВС от 14.07.2022 № 304-ЭС22-11214).

ФНС согласилась, что компания вправе раскрыть настоящего поставщика и после налоговой проверки. И эти данные инспекторы обязаны учесть (определение ВС от 12.04.2022 № 302-ЭС21-22323). Как и доказательства, которые компания предлагает уже после начала проверки (определение ВС от 22.08.2022 № 310-ЭС22-13933).